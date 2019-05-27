رياضة

أتلانتا وإنتر يلحقان بركب المتأهلين لدوري الأبطال

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
ضمن 26 ناديًا التأهل إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2019- 2020، ذلك الدور الذي يتأهل إليه مباشرة كل من حامل لقب البطولة إضافة إلى بطل الدوري الأوروبي، وأول 4 أندية في الدوريات الإسباني والإنجليزي والألماني والإيطالي، وأول فريقين في الدوري الروسي والفرنسي وبطل كل من الدوري البرتغالي والأوكراني والبلجيكي والتركي، ونظرًا لأن طرفي دوري الأبطال هذا الموسم- ليفربول وتوتنهام- ضمنا التأهل بالفعل من الدوري، فسيذهب مقعدهما إلى بطل الدوري النمساوي.
وتأهل إلى دور المجموعات من الدوري الإسباني كل من برشلونة وأتليتكو مدريد وريال مدريد وفالنسيا، ومن الدوري الإنجليزي كل من مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وتوتنهام. وتأهل من الدوري الإيطالي كل من يوفنتوس ونابولي وأتلانتا وإنتر، ومن الدوري الألماني كل من بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند ولايبزيج وباير ليفركوزن،
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لعيبة-الزمالك‎

ميدو: عدم ضم نجم الزمالك للمنتخب كارثي

يرى أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، أن عدم اختيار عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للقلعة البيضاء، لقائمة الـ25 للفراعنة، كارثي، وتم اختيار 25 لاعبًا لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
هدف ا-زمالك (5)

ميدو يضع روشتة استمرار البطولات في الزمالك

وضع أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، روشتة استمرار النجاح للقلعة البيضاء، بعد التتويج بلقب الكونفيدرالية عقب تغلب أبناء ميت عقبة على نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 55، ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين، بعد أن انتصر نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب، بهدف التوجولي لابا كودجو.
هدف ا-زمالك (4)

ميدو: الزمالك فاز بلقب الكونفيدرالية لهذا السبب

يرى أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، أن تتويج القلعة البيضاء بلقب الكونفيدرالية يرجع للتنظيم الدفاعي، وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 55 ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين، بعد أن انتصر نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب، بهدف التوجولي لابا كودجو.
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ماوريسيو-بوكيتينو (6)

خطة توتنهام تحسم مصير بوكيتينو مع الفريق

اعترف المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بأن حلمه الأكبر هو تدريب ريال مدريد عندما يحين وقت انتهاء مسيرته مع توتنهام، ويستعد بوكيتينو لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول يوم 1 يونيو المقبل، إذ يركز على تلك المباراة فقط في الوقت الحالي، إلا أنه لمّح إلى إمكانية رحيله عن السبيرز في المستقبل القريب، وأشار إلى إعجابه الشديد بالريال، بل وكشف عن حديثه مع رئيس الريال فلورنتينو بيريز عن إمكانية تدريبه الفريق مستقبلا، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.
كأس-العالم-للأندية

فيفا يعلن عن تغيير نظام كأس العالم للأندية

ستقام النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية في الفترة ما بين يومي 17 يونيو و4 يوليو من عام 2021، وستعتمد على شكل جديد ومختلف عن النسخ السابقة للبطولة، حيث سيمثل أوروبا بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الأوروبي في آخر 4 مواسم بواقع 8 فرق، بينما سيمثل أمريكا الجنوبية 6 فرق، مقابل 3 فرق ستمثل كل من قارات إفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية وفريق واحد لأوقيانوسيا، وفي حال توج فريق بلقب بطولته القارية أكثر من مرة، على مدى الأربع سنوات، سيحصل فريق آخر على بطاقة التأهل وفقًا لتصنيفه في قارته.
ليفربول - برشلونة (4)

أرقام من النسخة الأفضل في تاريخ دوري الأبطال

ما بين الصدمات والعودات التاريخية والمباريات المبهرة، كانت لقاءات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم الذي يعد واحدا من أفضل نسخ البطولة على الإطلاق، على الرغم من خروج أندية كبيرة بحجم ريال مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونخ وبرشلونة وفشلهم في الوصول إلى المباراة النهائية، وبشكل عام شهدت البطولة تسجيل 264 هدفًا في 124 مباراة بمعدل 2,94 هدف في المباراة الواحدة، وشهدت البطولة تسجيل 22 هدفًا في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني وآخرها هدف لوكاس مورا لاعب توتنهام في شباك أياكس يوم الأربعاء الماضي.
اتحاد-جدة

"ريمونتادا" تشعل المنافسة بين اتحادي آسيا وأوروبا

تغنى الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بالريمونتادا التاريخية، التي قام بها فريق الاتحاد السعودي، أمام منافسه سيونغنام الكوري الجنوبي، عندما خسر العميد في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا عام 2004، على ملعبه ووسط جمهوره بثلاثة أهداف مقابل هدف، وظن الجميع أن المهمة قد حسمت وأن البطل سيكون هو سيونغنام الكوري، إلا أن لاعبي الفريق السعودي كان لهم رأي آخر، ونجحوا في تحقيق الفوز بخماسية نظيفة في مواجهة الإياب، ليكون إجمالي نتيجة المباراتين 5-4 لصالح فريق الاتحاد.
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