رياضة

ميدو: عدم ضم نجم الزمالك للمنتخب كارثي

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص
نجوم نادي الزمالك
نجوم نادي الزمالك
يرى أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، أن عدم اختيار عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للقلعة البيضاء، لقائمة الـ25 للفراعنة، كارثي، وتم اختيار 25 لاعبًا لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الاثنين: "عبد الله جمعة أفضل مدافع أيسر لعب في مصر منذ اعتزال سيد معوض، وعدم انضمامه للمنتخب قرار فني كارثي". وواصل نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق: "لا أحب أبدًا التعليق على اختيارات المدرب خاصة قبل البطولة، ولكن آسف وأتمنى
اقرأ المزيد
دوري-ابطال-اوروبا

أتلانتا وإنتر يلحقان بركب المتأهلين لدوري الأبطال

ضمن 26 ناديًا التأهل إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2019- 2020، ذلك الدور الذي يتأهل إليه مباشرة كل من حامل لقب البطولة إضافة إلى بطل الدوري الأوروبي، وأول 4 أندية في الدوريات الإسباني والإنجليزي والألماني والإيطالي، وأول فريقين في الدوري الروسي والفرنسي وبطل كل من الدوري البرتغالي والأوكراني والبلجيكي والتركي، ونظرًا لأن طرفي دوري الأبطال هذا الموسم- ليفربول وتوتنهام- ضمنا التأهل بالفعل من الدوري، فسيذهب مقعدهما إلى بطل الدوري النمساوي.
هدف ا-زمالك (5)

ميدو يضع روشتة استمرار البطولات في الزمالك

وضع أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، روشتة استمرار النجاح للقلعة البيضاء، بعد التتويج بلقب الكونفيدرالية عقب تغلب أبناء ميت عقبة على نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 55، ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين، بعد أن انتصر نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب، بهدف التوجولي لابا كودجو.
هدف ا-زمالك (4)

ميدو: الزمالك فاز بلقب الكونفيدرالية لهذا السبب

يرى أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، أن تتويج القلعة البيضاء بلقب الكونفيدرالية يرجع للتنظيم الدفاعي، وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 55 ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين، بعد أن انتصر نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب، بهدف التوجولي لابا كودجو.
اقرأ المزيد من الأخبار
هدف ا-زمالك (5)

ميدو يضع روشتة استمرار البطولات في الزمالك

وضع أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، روشتة استمرار النجاح للقلعة البيضاء، بعد التتويج بلقب الكونفيدرالية عقب تغلب أبناء ميت عقبة على نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 55، ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين، بعد أن انتصر نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب، بهدف التوجولي لابا كودجو.
هدف ا-زمالك (4)

ميدو: الزمالك فاز بلقب الكونفيدرالية لهذا السبب

يرى أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، أن تتويج القلعة البيضاء بلقب الكونفيدرالية يرجع للتنظيم الدفاعي، وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 55 ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين، بعد أن انتصر نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب، بهدف التوجولي لابا كودجو.
احمد-ناجى (1)

مدرب الفراعنة السابق يفتح النار على أجيري وأحمد ناجي

أبدى علاء نبيل، مدرب المنتخب الوطني السابق، عن بالغ دهشته من غياب عبد الله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك عن قائمة كأس الأمم الإفريقية 2019، وقال علاء نبيل في مداخلة هاتفية مع برنامج كلام في الجون الذي يقدمه ماركو مراد على إذاعة راديو هيتس، إنه لم يتوقع استبعاد عبد الله جمعة الاكتشاف الأهم والأبرز في الدوري هذا الموسم، وأوضح علاء نبيل أن غياب عمرو السولية، لاعب خط وسط النادي الأهلي، أيضا أمر مستهجن لأنه من وجهة نظره يتفوق على علي أحمد "غزال"، لاعب نادي فيرنس البرتغالي.
الاهلي-وسموحة (11)

ميدو عن أزمة الأهلي ضد سموحة: الحكم المصري مظلوم

علق أحمد حسام (ميدو)، نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، على مباراة الأهلي أمام نظيره سموحة، التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر منافسات الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف، جاء عن طريق جيرالدو دا سيلفا، في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني، وقال ميدو: «الحكم المصري مظلوم لأنه إذا أخطأ امام الزمالك والأهلي فلن يحكم لهذه الفرق لفترات طويلة كما حدث في السابق، ومباريات الزمالك والأهلي هي التي تبرز الحكم وتساعده في الدخول أو البقاء في القائمة الدولية».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org