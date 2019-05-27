ميدو: عدم ضم نجم الزمالك للمنتخب كارثي

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص

نجوم نادي الزمالك

يرى أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، أن عدم اختيار عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للقلعة البيضاء، لقائمة الـ25 للفراعنة، كارثي، وتم اختيار 25 لاعبًا لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الاثنين: "عبد الله جمعة أفضل مدافع أيسر لعب في مصر منذ اعتزال سيد معوض، وعدم انضمامه للمنتخب قرار فني كارثي". وواصل نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق: "لا أحب أبدًا التعليق على اختيارات المدرب خاصة قبل البطولة، ولكن آسف وأتمنى