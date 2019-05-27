جريمة

تجديد حبس المتهمين بقتل «شهيد لقمة العيش» 15 يوما

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص
إسلام حامد- شهيد لقمة العيش
إسلام حامد- شهيد لقمة العيش
أمر قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح فى الشرقية، اليوم الاثنين، بتجديد حبس المتهمين بقتل الشاب إسلام حامد، في القضية المتداولة إعلاميا باسم «شهيد لقمة العيش»، 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات، على خلفية إقدام اثنين جزارين بسحله وقتله أثناء تواجده داخل محل عمله في محل هواتف محمولة في منيا القمح، بعدما تناوبا الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء والشوم وتركاه ينزف وسط حالة من الفزع والذهول سيطرت على أهالي المنطقة بالكامل، خاصة بعدما أرهب المتهمون الأهالي بالسلاح الأبيض والشوم ومارسوا أفعال البلطجة بشارع هندسة الرى.
في وقت سابق، واجهت نيابة منيا القمح، بإشراف محمد المراكبي، رئيس النيابة، المتهمين بأربعة اتهامات هي القتل العمد والبلطجة واستعراض القوة وحيازة وإحراز أسلحة لا يجوز ترخيصها. كشفت تحريات رجال مباحث منيا القمح، أن المتهمين أحمد شريف خميس، وشهرته "مانجة" ويعمل جزار، وشقيقه "محمد" وشهرته "الجزار زكروتا"،
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تزوير-أموال-عامة (2)

«كيدهن عظيم» كيف باعت «كوافيرة الجيزة» أراض لنفسها؟

نجح ضباط مباحث الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة، اليوم الاثنين، فى القبض على كوافيرة، بعدما أكدت التحريات اتهامها بتزوير المستندات الرسمية المتمثلة في عدد من التوكيلات الخاصة بالأراضي والعقارات مملوكة لبعض الأشخاص المقيمين خارج البلاد، وضبط بحوزتها عدد من المستندات والأوراق والتوكيلات المزورة، قبل أن يتم إحالتها إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معها، وقررت حجزها احتياطيا على ذمة تحريات المباحث لبيان تفاصيل وكشف ملابسات الواقعة، وقررت النيابة تحريز عدد من المستندات المضبوطة بحوزتها.
ضبط طن-لحوم-ودواجن-فاسدة-بمطعم-شهير (5)

الأمن يداهم ثلاجات لحوم ودواجن فاسدة بالعمرانية

تكثف الأجهزة الأمنية فى الجيزة، بالتعاون مع مباحث التموين، جهودها لشن حملات تفتيش للرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، ومنع جرائم الغش التجاري وبيع منتجات غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي للمواطنين، وتمكنت القوات من القبض على صاحب ثلاجة لحوم بمنطقة العمرانية، كان بحوزته كمية من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بلغت نحو 350 كيلوجراما، أكد فحص اللجنة البيطرية المرافقة للحملة أنها فاسدة وتضر بالصحة العامة لمن يتناولها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة.
المرور‎ (1)

حملات مرورية مكثفة لضبط «مساطيل» الطرق

واصلت، اليوم الإثنين، الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، حملاتها المرورية لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة في أثناء قيادتهم المركبات بالطرق والمحاور، ودفعت الإدارة بمزيد من الخدمات الأمنية لمتابعة سيولة الحالة المرورية، وأجرت تحاليل مخدرات لعدد من السائقين، لبيان تعاطيهم أي مواد مخدرة من عدمه، وتطبيق لوائح قوانين المرور عليهم. وفي نفس السياق واصلت الخدمات المرورية حملاتها على كل الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقواعد المرور.
كمين-أمني

النيابة تطلب التحري عن المتهم بدهس ضابط كمين الشروق

تباشر نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق مع قائد سيارة ملاكي، لاتهامه باقتحام كمين أمني في ميدان النهضة، بمنطقة الشروق شرق القاهرة، حيث كان يقود سيارته بسرعة جنونية، وصدم سيارة أخرى أمام الكمين، دون الاستجابة للتحذيرات الأمنية والتوجيهات بالتوقف للتفتيش والفحص، وصدم المتهم ضابطا وأمين شرطة في الكمين، وعلى الفور تمكن باقى أفراد القوة من السيطرة على المتهم وضبطه، وأكدت مصادر أمنية أن الحادث جنائي وليس إرهابيا، وتعكف الجهات الأمنية على مناقشة المتهم والتحري بشأنه وبيان دوافعه لاقتحام الكمين.
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القبض-على-متهم

ضبط عاطلين قتلا سائقا بالرصاص في مشاجرة بالقليوبية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأربعاء، القبض على المتورطين في واقعة مقتل "منير.اع" 25 عامًا سائق، والذي استعان به صديقه "حسن.ع.ا" 29 عامًا عامل في مشاجرة مع آخرين، بناحية نوى دائرة مركز شبين القناطر، بعد أن استوقفوه وحدثت بينهم مشادة كلامية وتعديا عليه بالسب والشتم، على أثر ذلك قام بالتوجه لمحل إقامتهم واستعان بثلاثة من أصدقائه بينهم القتيل وحدثت مشاجرة فقام أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من فرد روسى كان بحوزته فاستقرت في صدر القتيل وسقط غارقًا في دمائه.
اغتصاب (5)

دافعت عن شرفها بأظافرها.. حبس متهم بقتل «سالي»

أمرت نيابة مدينة نصر الكلية، اليوم الثلاثاء، بحبس السايس المتهم في واقعة ذبح ربة منزل بعد فشله في اغتصابها بمدينة نصر، وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها "سالي ح."، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمها لذويها لدفنها، وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليها، وجود عدة طعنات بجسدها وجرح ذبحي أودى بحياتها، كما أظهرت مناظرة النيابة للمتهم قبل خضوعه للتحقيق، وجود آثار لأظافر الضحية على وجهه ورقبته أثناء مقاومتها له، واستعجلت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الحادث.
اغتصاب (1)

«سالي والركين» قصة أبشع جريمة ذبح في مدينة نصر

ترك «علاء» الشاب العشريني بلدته بمحافظة الفيوم متجها إلى قاهرة المعز، سرعان ما استقر به الحال في منطقة مدينة نصر، لم يدم بحث الشاب عن عمل طويلا ووقف الحظ بجانبه إذ عمل «سايس» في جراج بالمنطقة تبدأ مهمته في ركن وغسيل السيارات، وكاد أن يطير من الفرحة عندما استأجر غرفة قريبة من مكان عمله، فترة قصيرة مرت عليه حتى تعرف على بعض سكان المنطقة وأصحاب السيارات المترددين عليه لم يلفت انتباهه سوى «سالي» سيدة في منتصف الثلاثينيات تتمتع بقدر من الجمال مطلقة وتعيش في العقار المجاور له بصحبة ولد وبنت.
اغتصاب (2)

عطفت عليه فذبحها.. سايس يقتل سيدة فشل في اغتصابها

نجحت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، اليوم الثلاثاء، في كشف غموض واقعة العثور على جثة ربة منزل، مقتولة داخل شقتها؛ إذ تبين أن سايس الجراج المجاور لمنزل الضحية، وراء الحادث، بعدما استغل وجودها بمفردها داخل الشقة، في غياب طفليها الصغيرين، وصعد إليها وحاول اغتصابها، وعند قيامها بالدفاع عن نفسها قام بذبحها، وفر هاربًا من مسرح الحادث، وتم إلقاء القبض عليه وحبسه على ذمة التحقيقات، بعد تلقي قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغًا من الأهالي، يفيد العثور على جثة جارتهم، في منتصف العقد الثالث من العمر، مذبوحة داخل مسكنها.
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