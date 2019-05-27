ترامب: لا نسعى لتغيير نظام إيران.. واتفاق جديد معها

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص

ترامب

على الرغم من نشر الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، قوات إضافية في منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار تصاعد التوترات مع إيران خلال الفترة الماضية، مع تلويحات بالحرب، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقد في طوكيو اليوم الإثنين، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن واشنطن "لا تسعى إلى تغيير النظام في طهران، وإنما تهدف إلى زوال الأسلحة النووية"،? كاشفا أن البيت الأبيض "سيبرم اتفاقا" مع إيران، مشيرا إلى إمكانية إجراء محادثات مع طهران.

وقال ترامب ""أعتقد أن إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضا"، وذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء الياباني، الذي يبحث، وفق تقارير، إجراء زيارة إلى طهران، بحسب سكاي نيوز.وأضاف: "سنرى ما سيحدث، لكني أعرف حقيقة أن رئيس الوزراء آبي، على علاقة وثيقة مع القيادة في إيران.. لا أحد