رئيس الزمالك يهاجم أجيري: أنت أعمى القلب والبصيرة
٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص
الزمالك
شن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هجوما عنيفا ضد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، بسبب عدم اختيار ثنائي الفريق الأبيض عبد الله جمعة ومحمود عبد المنعم (كهربا) في قائمة منتخب الفراعنة، وأوضح رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، أن المدير الفني للفراعنة أخطأ بشأن عدم اختيار ثنائي الزمالك لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وقال: «أجيري.. هل أنت أعمى القلب والبصيرة؟! ما هذا الظلم؟!».
وتابع رئيس الزمالك: «أين عبد الله جمعة وكهربا من قائمة الفراعنة؟ الأول هو أفضل ظهير أيسر في مصر، والثاني من أفضل اللاعبين في الفترة الأخيرة. تم استدعاء وليد سليمان ومروان محسن رغم أنهما لا يشاركان بصورة منتظمة مع الأهلي، وأجيري قادم لمجاملة أندية ولاعبين على حساب غيرهم».
وتوج الزمالك بلقب
وتابع رئيس الزمالك: «أين عبد الله جمعة وكهربا من قائمة الفراعنة؟ الأول هو أفضل ظهير أيسر في مصر، والثاني من أفضل اللاعبين في الفترة الأخيرة. تم استدعاء وليد سليمان ومروان محسن رغم أنهما لا يشاركان بصورة منتظمة مع الأهلي، وأجيري قادم لمجاملة أندية ولاعبين على حساب غيرهم».
وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة (5-3) بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري تجاوز 60 ألف مشجع.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 55، ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين، بعد أن انتصر نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب، بهدف التوجولي لابا كودجو.