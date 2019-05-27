رئيس الزمالك يهاجم أجيري: أنت أعمى القلب والبصيرة

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص

الزمالك

شن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هجوما عنيفا ضد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، بسبب عدم اختيار ثنائي الفريق الأبيض عبد الله جمعة ومحمود عبد المنعم (كهربا) في قائمة منتخب الفراعنة، وأوضح رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، أن المدير الفني للفراعنة أخطأ بشأن عدم اختيار ثنائي الزمالك لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وقال: «أجيري.. هل أنت أعمى القلب والبصيرة؟! ما هذا الظلم؟!».

وتابع رئيس الزمالك: «أين عبد الله جمعة وكهربا من قائمة الفراعنة؟ الأول هو أفضل ظهير أيسر في مصر، والثاني من أفضل اللاعبين في الفترة الأخيرة. تم استدعاء وليد سليمان ومروان محسن رغم أنهما لا يشاركان بصورة منتظمة مع الأهلي، وأجيري قادم لمجاملة أندية ولاعبين على حساب غيرهم». وتوج الزمالك بلقب