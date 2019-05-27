رياضة

أليجري يفكر في الابتعاد عن التدريب بعد يوفنتوس

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص
ماسيمليانو أليجري
ماسيمليانو أليجري
أكد المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري على عدم تعجله العودة إلى التدريب من جديد، حيث يفكر في الحصول على عام من الراحة عقب رحيله عن يوفنتوس بنهاية الموسم المنقضي، وانتهت آحر مباراة للمدرب البالغ من العمر 51 عامًا بالخسارة أمس الأحد في الدوري الإيطالي أمام سامبدوريا، وتوج أليجري بخمسة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي مع اليوفي، ويرتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري الإنجيليزي، إلا أنه أصر على رغبته في الانتظار قبل تحديد وجهته المقبلة، وذلك بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس".
وفي هذا الشأن قال أليجري: "عندما تتاح لي الفرصة، سأعود من جديد، عدا ذلك سأحصل على عام من الراحة، وإذا أتيحت لي فرصة الاختيار، فسأختار الفريق الذي أحبه، حتى الآن لم أتلق أي عروض، وليس من الضروري التحدث الآن عن المستقبل". ويعد مدرب تشيلسي الحالي ماوريسيو ساري أبرز المرشحين لخلافة أليجري في يوفنتوس، ويرى
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كونتي يقترب من العودة للتدريب عبر بوابة إنتر

لم يتول المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي تدريب أي فريق منذ رحيله عن تشيلسي الصيف الماضي، ويبدو أنه قريب للعودة من جديد عبر بوابة الإنتر، وفي الوقت الذي أعربت فيه أنديه باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني عن اهتمامها بالتعاقد مع كونتي الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2016- 2017، يبدو أن النيراتزوري هو الأقرب للفوز بالسباق والظفر بتوقيعه، على الرغم من ارتباط اسمه أيضًا بالعودة إلى تدريب ناديه السابق يوفنتوس، وسبق وأن لعب كونتي في صفوف يوفنتوس وأشرف على تدريبه وتوج معه بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي،
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ساري يطالب تشيلسي بسرعة تحديد مصيره من أجل يوفنتوس

طالب المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، إدارة نادي تشيلسي بسرعة تحديد مصير مستقبله مع الفريق، وذلك في الوقت الذي أعرب فيه يوفنتوس عن استعداده للتعاقد معه بعد رحيل مدرب السيدة العجوز ماسيمليانو أليجري بنهاية هذا الموسم، ويعد ساري على رأس قائمة المدربين الذين يرغب يوفنتوس في التعاقد معهم إلى جانب المدرب السابق لتشيلسي أنطونيو كونتي، ويستعد ساري حاليًا لمواجهة أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي الأسبوع المقبل، وتحوم الشكوك حول مستقبله بسبب فشله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.
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ماسيمليانو أليجري يكشف أسباب رحيله عن يوفنتوس

قال المدرب ماسيمليانو أليجري إن إدارة يوفنتوس هي التي قررت رحيله عن الفريق، بعد 5 سنوات توج خلالها بلقب الدوري الإيطالي 5 مرات وكأس إيطاليا 4 مرات، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، وقال أليجري: "أرحل عن مجموعة انتصارية قادرة على تكرار نجاحها في إيطاليا، وعلى أن تحظى بحملة جيدة في دوري الأبطال. لسوء الحظ، بعض المواقف حرمتنا من الذهاب بعيدًا في دوري الأبطال هذا الموسم، تحدثنا وناقشنا الأفكار في ما يخص الأفضل لمستقبل يوفنتوس، وقررت الإدارة أن الأفضل هو عدم وجودي، الموسم المقبل".
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