أليجري يفكر في الابتعاد عن التدريب بعد يوفنتوس

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص

ماسيمليانو أليجري

أكد المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري على عدم تعجله العودة إلى التدريب من جديد، حيث يفكر في الحصول على عام من الراحة عقب رحيله عن يوفنتوس بنهاية الموسم المنقضي، وانتهت آحر مباراة للمدرب البالغ من العمر 51 عامًا بالخسارة أمس الأحد في الدوري الإيطالي أمام سامبدوريا، وتوج أليجري بخمسة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي مع اليوفي، ويرتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري الإنجيليزي، إلا أنه أصر على رغبته في الانتظار قبل تحديد وجهته المقبلة، وذلك بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس".

وفي هذا الشأن قال أليجري: "عندما تتاح لي الفرصة، سأعود من جديد، عدا ذلك سأحصل على عام من الراحة، وإذا أتيحت لي فرصة الاختيار، فسأختار الفريق الذي أحبه، حتى الآن لم أتلق أي عروض، وليس من الضروري التحدث الآن عن المستقبل". ويعد مدرب تشيلسي الحالي ماوريسيو ساري أبرز المرشحين لخلافة أليجري في يوفنتوس، ويرى

وفي هذا الشأن قال أليجري: "عندما تتاح لي الفرصة، سأعود من جديد، عدا ذلك سأحصل على عام من الراحة، وإذا أتيحت لي فرصة الاختيار، فسأختار الفريق الذي أحبه، حتى الآن لم أتلق أي عروض، وليس من الضروري التحدث الآن عن المستقبل".



ويعد مدرب تشيلسي الحالي ماوريسيو ساري أبرز المرشحين لخلافة أليجري في يوفنتوس، ويرى أليجرب بأن مدرب اليوفي المقبل سيملك فرصة كبيرة لتحقيق النجاحات الموسم المقبل قائلًا: "أي مدرب سيصل سيجد فريقا أقوى بكثير من الآخرين، وهناك فرصة لا تقل عن 90% للتتويج بلقب الدوري مرة أخرى".



ويرى أدم ديجبي خبير الكرة الإيطالية في سكاي، بأن أليجري درب يوفنتوس وميلان ولم يتبق له شيء لم يحققه في إيطاليا سوى تدريب المنتخب، وبالتالي الأفضل له الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.