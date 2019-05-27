هل اقتبس صناع «ولد الغلابة» فكرته من هذا المسلسل؟

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

مسلسل ولد الغلابة

حتى الصالحين قد يسلكوا مسارات غير شرعية عندما تضطرهم الظروف، هذه الفكرة الجدلية كانت محورا لأحداث المسلسل الأمريكي الناجح Breaking Bad، ومن بعده المسلسل المصري ولد الغلابة الذي يعرض حاليًا، ما جعل الكثيرين يشعرون أن صناع "ولد الغلابة" قد اقتبسوا فكرته من العمل الأمريكي خاصة مع التشابه الكبير بينهما وقد لاحظ ذلك الجمهور، حيث بدأت حملات المقارنة بين المسلسلين على مواقع التواصل الاجتماعي في الازدياد، وفي السطور التالية نشير إلى أوجه التشابه بين العملين.

يتناول مسلسل Breaking Bad الذي استمر عرضه لخمسة مواسم كاملة منذ 2011 وحتى 2015، حول مدرس الكيمياء والتر "راين كرانستون" الذي يكتشف إصابته بمرض السرطان ويفاجئه الأطباء أنه في مرحلة متأخرة، فيقرر أن يرمي كل مبادئه وقيمه وراء ظهره ويلجأ إلى تصنيع المخدرات كي يترك ميراثًا لعائلته بعد رحيله، ويتحول -بمرور