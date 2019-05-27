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هل اقتبس صناع «ولد الغلابة» فكرته من هذا المسلسل؟

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
مسلسل ولد الغلابة
مسلسل ولد الغلابة
حتى الصالحين قد يسلكوا مسارات غير شرعية عندما تضطرهم الظروف، هذه الفكرة الجدلية كانت محورا لأحداث المسلسل الأمريكي الناجح Breaking Bad، ومن بعده المسلسل المصري ولد الغلابة الذي يعرض حاليًا، ما جعل الكثيرين يشعرون أن صناع "ولد الغلابة" قد اقتبسوا فكرته من العمل الأمريكي خاصة مع التشابه الكبير بينهما وقد لاحظ ذلك الجمهور، حيث بدأت حملات المقارنة بين المسلسلين على مواقع التواصل الاجتماعي في الازدياد، وفي السطور التالية نشير إلى أوجه التشابه بين العملين.
يتناول مسلسل Breaking Bad الذي استمر عرضه لخمسة مواسم كاملة منذ 2011 وحتى 2015، حول مدرس الكيمياء والتر "راين كرانستون" الذي يكتشف إصابته بمرض السرطان ويفاجئه الأطباء أنه في مرحلة متأخرة، فيقرر أن يرمي كل مبادئه وقيمه وراء ظهره ويلجأ إلى تصنيع المخدرات كي يترك ميراثًا لعائلته بعد رحيله، ويتحول -بمرور
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«زلزال».. سر ذهاب هنادي مهنا إلى محمد رمضان (فيديو)

تصدر المشهد الذي جمع بين الفنان محمد رمضان وهنادي مهنا، بالحلقة الـ21 من مسلسل «زلزال»، تريند موقع «يوتيوب»، كونه يعد اللقاء الاول بينهما بعد زوجها من محمود حجازي، حيث ذهبت «أمل» تجسدها هنادي مهنا إلى بيت «الأستاذ زهدي» يجسده الفنان أحمد صيام، لتقدم واجب العزاء لـ«محمد حربي» يجسده محمد رمضان، فى «جبريال» يجسده سامى عبد الحليم، والذي كان بمثابة صدمة له، ولم تنته المفاجأة عند هذا الحد، بل وقع شجار بينها وبين «صافية» التى تجسدها حلا شيحة، بسبب غيرة الثانية على «محمد»، والتي اتهمتها بأنها ووالدها «خليل» يجسده ماجد المصرى، سبب فى كل ما يحدث.
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من «الأمير النائم» الذي تطلب أحلام الدعاء له؟

منذ 14 عامًا، وفي العاصمة البريطانية لندن، كان الأمير السعودي وليد بن خالد ينطلق بسيارته مسرعًا كما اعتاد دائمًا القيادة بهذا الشكل، لكنه لم يكن في نزهة في الأراضي الإنجليزية، بل كان من طلبة الكلية العسكرية هناك، إلا أن تهوره قاده إلى مصير مجهول، حيث وقع له حادث، أصيب على أثره بـ«موت دماغي»، ومنذ ذلك الحين وهو على الفراش في غيبوبة بأحد المستشفيات في الرياض. أمس، نشرت الأميرة ريما بنت طلال، مقطع فيديو يُظهر قيام الأمير النائم بتحريك رأسه من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى والعكس، ليحيي الآمال لدى أسرته والسعوديين بأن يستيقظ من سُباته العميق.
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محمد رمضان يتعاقد مع «سينرجي» على مسلسل رمضان 2020

تعاقد الفنان محمد رمضان، مع المنتج تامر مرسى، مالك شركة «سينرجى»، على مسلسل جديد من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2020، وذلك بعد تعاونهما رمضان الحالى فى مسلسل «زلزال». ونشر محمد رمضان عددا من الصور تجمعه بالمنتج تامر مرسى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وكتب عليها: «الله ولى التوفيق.. اليوم تعاقدت على مسلسلى القادم رمضان2020 مع المنتج تامر مرسى، منتج مسلسل زلزال». واختتم رمضان منشوره بهاشتاج: «ثقة فى الله نجاح متصاعد مستمر».
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«هنيدي» لـ«أحمد فهمي»: مبروك على الحجاب

يشتهر الممثل الكوميدي محمد هنيدي بمزاحه المتواصل على مواقع السوشيال ميديا، وهو ما جعله من أقرب النجوم إلى قلب الجمهور عبر وسائل التوصل الاجتماعي، بسبب إفيهاته، ونكاته المتواصلة مع زملائه من الوسط الفني، وهذه المرة كانت الضحية الممثل أحمد فهمي، بطل مسلسل "الواد سيد الشحات"، إذ استغل "هنيدي" أحد المشاهد التي يظهر فيها "فهمي" مرتديًا حجابا، وأخذ هذه الصورة لينشرها عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، مصحوبًا بتعليق: "مبرووك يا فهمي.. أحلى كتير في الحجاب.. المهم يكون عن اقتناع".
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«سوبر ميرو» الحلقة الـ13.. يسرا اللوزي بطلة خارقة

بدأت الحلقة الـ 13 من مسلسل سوبر ميرو، بإيمي سمير غانم تحاول إنقاذ "هديل الدالي" يسرا اللوزي من محاولتها الانتحار، وبينما تحاول "ميرو" أن تسأل "هديل" عن أسباب انتحارها، أجابتها الأخيرة بأن السبب هو إحساسها بأنها فتاة ضعيفة الشخصية لا يبالي بها أحد، حتى الشاب الذي تحبه لا يشعر بوجودها، مثل شخصية ميرو الحقيقية "أميرة" التي لا يشعر بها حبيبها في العمل، وفي محاولة من "ميرو" لإقناع "هديل" بأن تترك سطح العمارة ولا تنتحر، أجبرتها "هديل" على أن تعدها بأن تعلمها كيف تصبح سوبر هيرو مثلها، كي يهتم بها الناس، ويهتفون بحياتها، وبالفعل تستجيب "ميرو" لها.
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الحلقة 12 «قمر هادي».. كشف سر هاني سلامة

بدأت الحلقة الـ12 «قمر هادي»، بمواجهة بين "هادي" هاني سلامة، وشقيقه "عصام" محسن محيي الدين، يعترف فيها الأول بجرائمه وفشله في أن يكون أبا أو ابنا أو حتى شقيقا جيدا، بالعكس أدمن الكحوليات وكان سببًا في حزن المقربين منه، وترجى "هادي" شقيقه في النهاية ألا يؤذي ابنته الصغيرة "فيروز" ريم عبد القادر، وأن يخرجها من تصفية حساباته معه، فهي مجرد طفلة بريئة لا ذنب لها في أفعال والدها. في الوقت ذاته اكتشف ابن عم "هادي" مخبأ الأخير السري الذي يصنع فيه المخدرات والادوية الممنوعة، وإن لم يوضح بعد كيف سيستغل هذه المعلومة ضد "هادي".
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محمد ممدوح يرد على منتقديه: بعتذر عن نبرة صوتي

أزمة كبيرة وقع فيها الفنان محمد ممدوح، مع بداية الموسم الرمضاني الذي يشارك فيه بعملين، مسلسل «قابيل» الذى يقوم ببطولته إلى جوار أمينة خليل ومحمد فراج، ومسلسل «ولد الغلابة» بطولة أحمد السقا، حيث أعرب المشاهدون عن استيائهم الشديد من عدم قدرتهم على فهم كلمات «تايسون» خلال المسلسلين، وأن نبرة صوته جاءت غير مفهومة ومزعجة للكثيرين، وأصبح الجميع على السوشيال ميديا يعلق على هذا الأمر، ولم تشفع موهبة «ممدوح» في التغطية على هذه المشكلة، سواء أمام الجمهور أو حتى النقاد الذين علقوا على الأمر أيضا.
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