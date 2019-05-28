وفري فلوسك واعملي كعك العيد بأنواعه في البيت

رائحة الكحك من أهم المكونات التي يجب الحرص عليها عند إعداد الكحك في المنزل، وهي عبارة عن مجموعة من البهارات ومنها الحبهان والقرنفل والقرفة والفانيليا، تضاف مع الدقيق

تحرير:آية أشرف ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

كعك العيد

كعك العيد من طقوس الاحتفال بعيد الفطر عند المصريين، فهو مصدر البهجة داخل كل أسرة ويتجمع كل أفرادها لمشاهدة طريقة عمله، والأعياد مرتبطة لدينا دائمًا بنوع أكل معين، على سبيل المثال في رمضان نجد الكنافة والقطايف والخشاف، وفي عيد الأضحى اللحوم بمختلف أنواعها من مشوي ومقلي ومسلوق تكون أساسية على السفرة، ومع انتهاء آخر 10 أيام من رمضان تبدأ كل ربة منزل التفكير في إعداد كعك وبسكويت العيد، خاصة بعد زيادة الأسعار في المحلات تفكر في عمله في المنزل للشعور بأجواء العيد المبهجة، في السطور التالية نساعدك التعرف على طريقة عمل الكعك بسهولة في منزلك.

كعك سادة المكونات كيلو دقيق ملعقة خميرة ملعقة سكر بودرة كوب ماء دافئ نصف كوب سمنة ربع ملعقة ملح ملعقة كبيرة سمسم طريقة التحضير: - في وعاء انخلي الدقيق جيدًا، ثم أضيفي السمسم. - سخني السمنة على النار جيدًا، ثم صبيها فوق الدقيق وقلبي جيدًا حتى تبرد السمنة. - افركي السمنة والدقيق بالأيدي، ثم أضيفي ريحة