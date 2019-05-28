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وفري فلوسك واعملي كعك العيد بأنواعه في البيت

رائحة الكحك من أهم المكونات التي يجب الحرص عليها عند إعداد الكحك في المنزل، وهي عبارة عن مجموعة من البهارات ومنها الحبهان والقرنفل والقرفة والفانيليا، تضاف مع الدقيق
تحرير:آية أشرف ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
كعك العيد
كعك العيد
كعك العيد من طقوس الاحتفال بعيد الفطر عند المصريين، فهو مصدر البهجة داخل كل أسرة ويتجمع كل أفرادها لمشاهدة طريقة عمله، والأعياد مرتبطة لدينا دائمًا بنوع أكل معين، على سبيل المثال في رمضان نجد الكنافة والقطايف والخشاف، وفي عيد الأضحى اللحوم بمختلف أنواعها من مشوي ومقلي ومسلوق تكون أساسية على السفرة، ومع انتهاء آخر 10 أيام من رمضان تبدأ كل ربة منزل التفكير في إعداد كعك وبسكويت العيد، خاصة بعد زيادة الأسعار في المحلات تفكر في عمله في المنزل للشعور بأجواء العيد المبهجة، في السطور التالية نساعدك التعرف على طريقة عمل الكعك بسهولة في منزلك.
كعك سادة المكونات كيلو دقيق ملعقة خميرة ملعقة سكر بودرة كوب ماء دافئ نصف كوب سمنة ربع ملعقة ملح ملعقة كبيرة سمسم طريقة التحضير: - في وعاء انخلي الدقيق جيدًا، ثم أضيفي السمسم. - سخني السمنة على النار جيدًا، ثم صبيها فوق الدقيق وقلبي جيدًا حتى تبرد السمنة. - افركي السمنة والدقيق بالأيدي، ثم أضيفي ريحة
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سموثي الفراولة بالتوت

عصير الفراولة لذيذ.. جربيه مع التوت الأحمر في البيت

الفراولة من الفواكه اللذيذة التي نحب تناولها، كما أنها مفيدة صحيًا، يمكنك تناولها بمفردها أو وضعها في كوكتيل الفواكه مع الموز والتفاح والعنب والخوخ، كما يمكنك تناولها كعصير خاصة في رمضان، فالجسم بحاجة لمزيد من السكريات لتعويض الماء الذي يفتقده خلال ساعات الصيام الطويلة في نهار رمضان، كما يمكنك خلط الفراولة مع أي عصير آخر سيكون الطعم مختلفا ومميزا، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمل عصير الفراولة مع التوت بوصفة بسيطة تناسبك في عزومات رمضان.
طريقة_عمل_دجاج_كنتاكي

سفرة اليوم الـ23 من رمضان.. فراخ كنتاكي وكول سلو

يحب الأطفال الخروج للمطاعم وتناول أشهى الأكلات بها، لكن ذلك من الأمور المزعجة للأم والأب، خاصة بعد ارتفاع الأسعار، يمكنك حل الأمر بسهولة بتقديم أشهى أكلات لذيذة لأطفالك تشبة المطاعم، على سبيل المثال نجد دائما الأطفال والكبار يحبون تناول فراخ كنتاكي يمكنك عملها في المنزل بطريقة بسيطة مع أرز ريزو كنتاكي وسلطة الكول سلو، هذه الأصناف تصلح إذا كان لديكي عزومة أيضًا، اكسري الروتين وجربي هذه الأصناف اللذيذة بسهولة دون الحاجة للذهاب للمطاعم ودفع مبالغ كبيرة، وللحفاظ أيضًا على صحة أطفالك بتقديم أكلات مضمونة لهم..
سموزي-شمام-بالليمون

سموزي الشمام بالليمون لذيذ على الإفطار في رمضان

السموزي من أكثر المشروبات المهمة في شهر رمضان، خاصة بعد صيام ساعات طويلة يحتاج بعدها الجسم إلى تعويض المياه التي خسرها، يمكنك عمل السموزي في المنزل دون الحاجة للذهاب للكافيهات لتناوله ودفع مبالغ طائلة فيه، يمكنك تقديم السموزي لعائلتك بأكثر من طعم حسب الفاكهة التي يحبونها، فهذه الطريقة تساعدك على تشجيعهم لتناول الفاكهة التي لا يحبونها، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمل سموزي الشمام مع الليمون المنعش، فالشمام مفيد في الصيام وكذلك الليمون يحتوي على فيتامين سي المفيد للجسم.
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الكاسترد_الساخن (2)

الكاسترد لذيذ.. جربيه في رمضان بسهولة في البيت

الكاسترد من المشروبات اللذيذة، كما يعد من الحلويات الخفيفة على المعدة، إذ يمكنك تناوله في أي وقت، لذلك هو مفيد للأطفال ويحبه الكبار أيضًا. يمكنكِ تقديم الكاسترد لعائلتك على سفرة رمضان بدلا من المشروبات والحلويات التقليدية التي اعتدنا على تقديمها في رمضان، كما يدخل الكاسترد في عمل الكيك والقطائف والكنافة في رمضان، ويمكنكِ شراء بودرة الكاسترد أو عملها في المنزل بسهولة دون الحاجة لدفع تكاليف شرائها بجودة غير مضمونة. وفي السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمل الكاسترد في منزلك بسهولة.
علاج_سريع_للإمساك_عند_الحامل (2)

عالج الإمساك في رمضان.. وابتعد عن الكافيين

يعاني الكثير منا من مشاكل في الهضم والمعدة في شهر رمضان، وذلك بسبب اختلاف مواعيد تناول الطعام، وأيضًا العادات الغذائية السيئة التي يتبعها الكثير منا في شهر رمضان، ومنها تناول الوجبات الدسمة والمقليات والحلويات بكثرة، من أكثر المشاكل التي نعاني منها هي الإمساك، وقد يحدث في رمضان بسبب الصيام لساعات طويلة، ونقص السوائل في الجسم، خاصة شرب المياه، وأيضًا خمول حركة الأمعاء بسبب الصيام، في السطور التالية نقدم لك بعض النصائح للتخلص من الإمساك في رمضان بوصفات طبيعية دون الحاجة للذهاب للطبيب.
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نوعي في حلويات رمضان.. جربي رموش الست في البيت

الحلويات من الأطعمة الأساسية على سفرة رمضان، وتنشغل كل ربة منزل في التفكير يوميا لتقديم أشهى الأصناف من الحلويات لعائلتها، فبعد الكنافة بالقشطة والكنافة بالمكسرات، والقطايف وقمر الدين، يمكنك التفكير في صنف جديد، هو "رموش الست"، التي نجدها في أطباق الحلويات التي نشتريها من المحلات، ونعتقد أنها صعبة ولا يمكن عملها في البيت، لكنها من الحلويات السهلة والسريعة. تعرّفى خلال السطور التالية على طريقة عمل رموش الست فى المنزل بمكونات بسيطة وفى وقت قصير، وسيحبها أطفالك ويمكنك تقديمها كصنف جديد في رمضان لضيوفك في العزومات.
النوم-بطريقة-صحية-في-رمضان

نظام غذائي صحي.. تغلب على النوم المتقطع برمضان

يتغير أسلوب حياتنا بشكل كبير في رمضان، وذلك يشمل النظام الغذائي أو عدد ساعات النوم، أو العادات التي نقوم بها مثل ممارسة التمرينات الرياضية في أوقات محددة، ولأن شهر رمضان لا يأتي في العام إلا مرة واحدة، يجب تنظيم الوقت بشكل يسمح بالنوم الكافي وإقامة شعائر الله من قراءة قرآن وصلاة وزيارة الأقارب، بجانب متابعة المسلسلات التي ترغب بها. فالساعة البيولوجية تتغير بشكل كبير في رمضان نظرا لأننا نحتاج للاستيقاظ قبل الفجر بساعة أو ساعتين من أجل السحور، ويؤثر ذلك بشكل كبير على النوم، مما يجعلنا غير قادرين على ممارسة الأعمال اليومية بشكل صحيح.
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