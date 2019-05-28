وفري فلوسك واعملي كعك العيد بأنواعه في البيت

رائحة الكحك من أهم المكونات التي يجب الحرص عليها عند إعداد الكحك في المنزل، وهي عبارة عن مجموعة من البهارات ومنها الحبهان والقرنفل والقرفة والفانيليا، تضاف مع الدقيق
كعك العيد من طقوس الاحتفال بعيد الفطر عند المصريين، فهو مصدر البهجة داخل كل أسرة ويتجمع كل أفرادها لمشاهدة طريقة عمله، والأعياد مرتبطة لدينا دائمًا بنوع أكل معين، على سبيل المثال في رمضان نجد الكنافة والقطايف والخشاف، وفي عيد الأضحى اللحوم بمختلف أنواعها من مشوي ومقلي ومسلوق تكون أساسية على السفرة، ومع انتهاء آخر 10 أيام من رمضان تبدأ كل ربة منزل التفكير في إعداد كعك وبسكويت العيد، خاصة بعد زيادة الأسعار في المحلات تفكر في عمله في المنزل للشعور بأجواء العيد المبهجة، في السطور التالية نساعدك التعرف على طريقة عمل الكعك بسهولة في منزلك.
كعك سادة
المكونات
كيلو دقيق
ملعقة خميرة
ملعقة سكر بودرة
كوب ماء دافئ
نصف كوب سمنة
ربع ملعقة ملح
ملعقة كبيرة سمسم
طريقة التحضير:
- في وعاء انخلي الدقيق جيدًا، ثم أضيفي السمسم.
- سخني السمنة على النار جيدًا، ثم صبيها فوق الدقيق وقلبي جيدًا حتى تبرد السمنة.
- افركي السمنة والدقيق بالأيدي، ثم أضيفي ريحة
كعك سادة
المكونات
كيلو دقيق
ملعقة خميرة
ملعقة سكر بودرة
كوب ماء دافئ
نصف كوب سمنة
ربع ملعقة ملح
ملعقة كبيرة سمسم
طريقة التحضير:
- في وعاء انخلي الدقيق جيدًا، ثم أضيفي السمسم.
- سخني السمنة على النار جيدًا، ثم صبيها فوق الدقيق وقلبي جيدًا حتى تبرد السمنة.
- افركي السمنة والدقيق بالأيدي، ثم أضيفي ريحة الكعك والسمسم.
- في كوب به ماء ضعي السكر والخميرة، وقلبي المكونات جيدًا، ثم غطي الطبق 5 دقائق حتى يتضاعف حجم الخميرة، ثم أضيفيها على الدقيق والسمنة.
- بورق النايلون أو قطعة قماش نظيفة غطي العجين، اتركيه في مكان دافئ نصف ساعة حتى يزداد حجم العجينة.
- شكلي العجينة كرات صغيرة متساوية الحجم، استخدمي الشكل المفضل لك في المنقاش ثم اخبزيها في الفرن ربع ساعة.
- رشي السكر البودرة على الكعك قبل التقديم.
كعك بالعجوة
المكونات
كيلو دقيق
نصف كيلو سمنة
كوب ماء دافي
سمسم
ملعقة خميرة
ملعقة سكر
رشة ملح
نصف كيلو عجوة
ملعقة قرفة
كوب سكر بودرة
طريقة التحضير:
- جهزي الحشو، في وعاء ضعي العجوة والسمنة والقرفة، يمكنك الاستغناء عن القرفة إذا كنت لا تحبينها، اعجني المكونات بيديك.
- في وعاء صغير ضعي ربع كوب ماء دافئ وخميرة وسكر، قلبي المكونات جيدًا ثم اتركيها في مكان دافئ ربع ساعة.
- في وعاء آخر ضعي الدقيق والملح والسمسم والسمنة واعجني المكونات بيديك، ثم أضيفي الخميرة واعجني، احرصي على إضافة الماء ببطء واعجني حتى تحصلي على عجينة طرية.
- اتركي العجينة في مكان دافئ تتخمر لمدة ساعة.
- شكلي العجينة كورا، وضعي بها حشو العجوة، ثم ضعيها في صينية فرن وشكليها بالمنقاش، واتركي الصينية نصف ساعة في أي مكان دافئ.
في فرن ساخن، ضعي الصينية ربع ساعة حتى ينضج الكعك، ثم رشي السكر البودرة عليه.
كعك بالملبن
المكونات
كيلو دقيق
نصف كيلو سمنة
كوب ونصف ماء
نصف ملعقة خميرة
2 ملعقة سكر
5 ملاعق سمسم
ملعقة ريحة الكعك
نصف كيلو ملبن
طريقة التحضير:
- في وعاء ضعي الدقيق ثم ريحة الكحك، وأضيفي السمسم.
- ضعي السمنة ثم الدقيق، وقلبي بملعقة خشبية.
- افركي السمنة بيديك وأضيفي الخميرة الفورية ثم الماء بالتدريج واعجني.
- غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ حتى التخمير.
- نكور العجينة ونضع بداخلها ملبنا ونغلقها مرة ثانية، ثم نستخدم المنقاش ونرص الكعك في الصينية.
- غطي الكعك بقماشة نظيفة واتركيه في مكان دافئ حتى التخمير.
- ضعي صينية الكعك في الفرن حتى التأكد من نضجها جيدًا.
كعك بالمكسرات
المكونات
نصف كيلو دقيق
ربع كيلو سمنة
ملعقة خميرة
2 ملعقة سمسم
ملعقة سكر
نصف ملعقة ريحة الكعك
نصف ملعقة فانيليا
رشة ملح
عسل أبيض
مكسرات
سكر بودرة
طريقة التحضير:
- اخلطي الدقيق مع ريحة الكعك والملح والسمسم والسكر والخميرة، اخلطي المكونات جيدًا.
- أضيفي السكر واخلطي كل المكونات مرة ثانية جيدًا، ثم أضيفي اللبن
- اتركي العجينة تتخمر 10 دقائق في مكان دافئ.
- شكلي العجينة كورا صغيرة، ثم احشيها بالمكسرات المفضلة لديك، مثل عين الجمل أو اللوز أو الفستق، كما يمكنك إضافة الملبن للمكسرات.
- ضعي الكعك في صينية الفرن واتركيه ساعة حتى التخمير.
- ضعيه في الفرن لمدة 30 دقيقة، ثم اتركيه يبرد ورشي السكر البودرة.