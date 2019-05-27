رياضة

ماتيوس واثق من انضمام ساني إلى بايرن ميونيخ

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص
ليروى ساني
ليروى ساني
أعرب نجم بايرن ميونيخ السابق لوثار ماتيوس، عن ثقته بأن نجم مانشستر سيتي ليروى ساني، سينتقل إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف، وأكد رئيس العملاق البافاري أولي هونيس، الأسبوع الماضي، اهتمامه بضم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، والذي انضم إلى مانشستر سيتي في عام 2016، قادمًا من شالكة مقابل 37 مليون جنيه إسترليني، ويبحث السيتي عن تجديد عقد ساني، إلا أن المفاوضات بين الطرفين لم تصل إلى أي جديد منذ بدايتها في شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي سبورتس".
وقال ماتيوس: "اللاعب الذي أرى أنه سيسعد جماهير بايرن ميونيخ العام المقبل، هو ليروى ساني، أنا واثق من انضمامه إلى البايرن، وإذا صرح هونيس بأنه تقدم بعرض للاعب، فستكون النتيجة هي ضمه كما سبق في السنوات السابقة". وأضاف ماتيوس: "ستكون صفقة رائعة، ساني واحد من أفضل لاعبي الجناح في العالم، ويتمتع بخطورة
اقرأ المزيد
جروس (1)

الزمالك يفك لعنة النهائيات بقيادة «جروس الخامس»

توج نادي الزمالك بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، الذي أقيم على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف لعشاق الفارس الأبيض، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز القلعة البيضاء بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 55 ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين، بعد أن انتصر نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب، بهدف التوجولي لابا كودجو.
ميسى

كيمبس: ميسي لن يتوج وحده بكوبا أمريكا

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة في كوبا أمريكا هذا الصيف، تلك البطولة التي تحتضنها البرازيل، ويسعى من خلالها اللاعب الأفضل في العالم 5 مرات من قبل، للتتويج بلقبه الأول مع منتخب بلاده، إلا أن أسطورة الأرجنتين ماريو كيمبس يشعر بالقلق على حظوظ الأرجنتين في تلك البطولة، مشيرًا إلى أن الاعتماد التام على ميسي لن يساعد الفريق قائلًا: "ميسي وحده لن يتمكن من الفوز بلقب كوبا أمريكا، هو قادر على حسم مباريات وأن يقربك فقط من المباراة النهائية، ولكنه لن يفعل كل شيء"، وذلك في حواره لإذاعة صحيفة "ماركا" الإسبانية.
جروس

جددوا عقد جروس| مطالب زملكاوية بعد لقب الكونفيدرالية

دشن عدد من جماهير نادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هاشتاجَ بعنوان «#جددوا_عقد_جروس»، لاستمرار السويسري كريستيان جروس مديرًا فنيا للقلعة البيضاء، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر، وذلك بعد ساعات من تحقيق الزمالك لقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، أمس الأحد، لأول مرة في تاريخه وللمرة الثانية في تاريخ الأندية المصرية المشاركة في البطولة بعد الأهلي الذي توج بها عام 2014.
اقرأ المزيد من الأخبار
لوري-ساني-مانشستر-سيتي-إيفرتون

مانشستر سيتي يبحث عن تجديد عقد ساني

يبحث مانشستر سيتي عن تجديد تعاقد نجمه الألماني ليروي ساني، حيث تستعد الإدارة لإجراء مباحثات مع ممثليه، خاصة أن عقده سينتهي مع الفريق بعد موسمين، وانتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من التكهنات التي تفيد رغبة بايرن ميونيخ في الحصول على خدماته، ويرغب العملاق البافاري في الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، لسد الفراغ الذي سيتركه رحيل كل من النجم الفرنسي فرانك ريبيري والنجم الهولندي أرين روبين، اللذين تقرر رحيلهما عن العملاق البافاري بنهاية الموسم المنقضي، وذلك حسبما أوضح موقع "فور فور تو".
بيب-جوارديولا

جوارديولا ينتظر زيادة ضخمة في أجره السنوي

كتب المدرب الإسباني بيب جوارديولا اسمه في سجلات التاريخ من جديد، بعد فوزه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بالتغلب في المباراة النهائية على واتفورد بسداسية نظيفة أول أمس السبت، ليصبح السيتي بالتالي أول فريق في تاريخ الكرة الإنجليزية يتمكن من الفوز بالثلاثية المحلية في موسم واحد، وذلك بعد تتويج السيتي بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، والتتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي في شهر فبراير الماضي بركلات الترجيح.
محمد-صلاح (2)

حارس يتفوق على صلاح في قائمة الأسرع بالبريميرليج

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن قائمة أسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضى 2018- 2019، وذلك بالاعتماد على أرقام موقع "أوبتا" المختص في شؤون إحصائيات كرة القدم، وضمت القائمة العديد من الأسماء التي من المتوقع بالفعل أن تتواجد في القائمة، ولكنها شهدت تواجد أسماء بصورة مفاجئة، واحتل إسحاق مبينزا لاعب هيدرسفيلد تاون المركز الـ12 في القائمة بسرعة 34,95 كم في الساعة وتواجد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في المركز الـ11 بنفس السرعة أيضًا 34,95 كم في الساعة.
بيب-جوارديولا (4)

جوارديولا يطالب بالتتويج بدوري أبطال أوروبا

يدرك المدرب الإسباني بيب جوارديولا أن هيمنة فريقه مانشستر سيتي على الكرة الإنجليزية، لن يتم النظر إليها بعين الاعتبار إلا إذا توج بلقب دوري أبطال أوروبا، وتمكن مانشستر سيتي من تحقيق الثلاثية المحلية غير المسبوقة، بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية، إلى جانب التتويج منذ أيام بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بالتغلب في المباراة النهائية على واتفورد بسداسية نظيفة، ليكون فريق بيب واحدًا من أقوى الفرق في تاريخ الدوري الإنجليزي، إلا أن ذلك الفريق فشل في نقل تلك النجاحات إلى القارة الأوروبية بغد الخروج في آخر موسمين من ربع النهائي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org