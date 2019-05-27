ماتيوس واثق من انضمام ساني إلى بايرن ميونيخ

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص

ليروى ساني

أعرب نجم بايرن ميونيخ السابق لوثار ماتيوس، عن ثقته بأن نجم مانشستر سيتي ليروى ساني، سينتقل إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف، وأكد رئيس العملاق البافاري أولي هونيس، الأسبوع الماضي، اهتمامه بضم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، والذي انضم إلى مانشستر سيتي في عام 2016، قادمًا من شالكة مقابل 37 مليون جنيه إسترليني، ويبحث السيتي عن تجديد عقد ساني، إلا أن المفاوضات بين الطرفين لم تصل إلى أي جديد منذ بدايتها في شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي سبورتس".

وقال ماتيوس: "اللاعب الذي أرى أنه سيسعد جماهير بايرن ميونيخ العام المقبل، هو ليروى ساني، أنا واثق من انضمامه إلى البايرن، وإذا صرح هونيس بأنه تقدم بعرض للاعب، فستكون النتيجة هي ضمه كما سبق في السنوات السابقة". وأضاف ماتيوس: "ستكون صفقة رائعة، ساني واحد من أفضل لاعبي الجناح في العالم، ويتمتع بخطورة

وقال ماتيوس: "اللاعب الذي أرى أنه سيسعد جماهير بايرن ميونيخ العام المقبل، هو ليروى ساني، أنا واثق من انضمامه إلى البايرن، وإذا صرح هونيس بأنه تقدم بعرض للاعب، فستكون النتيجة هي ضمه كما سبق في السنوات السابقة".



وأضاف ماتيوس: "ستكون صفقة رائعة، ساني واحد من أفضل لاعبي الجناح في العالم، ويتمتع بخطورة كبيرة على المرمى، وينتظره مستقبل باهر".



وتابع: "جوارديولا لا يشعر بالرضا من ساني، واللاعب يرغب في المشاركة بصورة منتظمة، ويبحث البايرن عن لاعب واحد على الأقل لتعويض رحيل روبن وريبيري، ومن ثم ستكون صفقة رائعة لجميع الأطراف".



وواصل: "الجودة لها ثمن، وساني سيكون أغلى من لوكاس هيرنانديز الذي تعاقد معه البايرن مقابل 80 مليون يورو، ربما لن يكون ثمنه مثل نيمار، ولكن ربما يكون الصفقة الأغلى في تاريخ البايرن، وهو يستحق ذلك".



