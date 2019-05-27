نقل النواب تشيد بإلغاء السفر المجاني بالسكة الحديد

تحرير:أحمد جاد ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

وزير النقل

أثنى محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، على قرار الفريق كامل الوزير وزير النقل بإلغاء كافة تصاريح السفر المجانية سواء للعاملين بالسكك الحديدية أو غيرهم الذين كانوا يحصلون عليها، مؤكدا أنه سيحدث فارقا في إيرادات الهيئة، وقال إن جهود وزير النقل الفريق كامل الوزير لتطوير السكك الحديدية تعتمد على زيادة إيراداتها لاستغلالها فيما بعد في إحداث الإحلال والتجديد والصيانة، مشيرا إلى أن السكك الحديدية عانت من خسائر كبيرة على مدار سنوات طويلة بسبب المجاملات الكثيرة فى الهيئة.

وأضاف أن هذه المجاملات تمثلت في التذاكر الذهبية التى يتم منحها لبعض الموظفين فى الدولة، مشيرا إلى أنه قبل إصدار القرار كان العاملون فى السكة الحديد ممن قضوا 25 سنة فى الخدمة فيما أكثر يحصلون على تصريح سفر مجانى، للحصول على التذكرة التى يريدها بدون دفع مقابل، ويستمر معه حتى بعد الخروج على المعاش. وأضاف