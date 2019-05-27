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نقل النواب تشيد بإلغاء السفر المجاني بالسكة الحديد

تحرير:أحمد جاد ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص
وزير النقل
وزير النقل
أثنى محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، على قرار الفريق كامل الوزير وزير النقل بإلغاء كافة تصاريح السفر المجانية سواء للعاملين بالسكك الحديدية أو غيرهم الذين كانوا يحصلون عليها، مؤكدا أنه سيحدث فارقا في إيرادات الهيئة، وقال إن جهود وزير النقل الفريق كامل الوزير لتطوير السكك الحديدية تعتمد على زيادة إيراداتها لاستغلالها فيما بعد في إحداث الإحلال والتجديد والصيانة، مشيرا إلى أن السكك الحديدية عانت من خسائر كبيرة على مدار سنوات طويلة بسبب المجاملات الكثيرة فى الهيئة.
وأضاف أن هذه المجاملات تمثلت في التذاكر الذهبية التى يتم منحها لبعض الموظفين فى الدولة، مشيرا إلى أنه قبل إصدار القرار كان العاملون فى السكة الحديد ممن قضوا 25 سنة فى الخدمة فيما أكثر يحصلون على تصريح سفر مجانى، للحصول على التذكرة التى يريدها بدون دفع مقابل، ويستمر معه حتى بعد الخروج على المعاش. وأضاف
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طلاب أولى ثانوي: السيستم شغال.. والفلسفة سهلة

واصل طلاب الصف الأول الثانوي العام، الامتحانات الإلكترونية لنهاية العام، اليوم الاثنين، بأداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق على أجهزة التابلت دون حدوث مشكلة في منصة الامتحانات. وأكد الطلاب، عقب خروجهم من اللجان الامتحانية، أن الامتحان تضمن 15 سؤالا ما بين مقالية واختيار من متعدد، مشيرين إلى أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب العادي، وتقيس الفهم كما جاءت مباشرة وواضحة دون غموض. ولفت الطلاب إلى أنهم استعانوا بالكتاب المفتوح في الإجابة عن بعض جزئيات الأسئلة.
جراد -صحراوى (2)

رغم تحذيرات منظمة الفاو.. الجراد الصحراوي يغزو مصر

بعد أيام قليلة من إقالة الدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، غزا أمس الجراد الصحراوي جنوبي مصر. وتعرضت مصر لعدد من الهجمات من قبل أسراب الجراد، وكانت البداية عام 1954 نتيجة هجوم أعداد كبيرة جدا من الجراد الأحمر على المناطق السكنية والزراعية وخلفت وراءها خسائر كبيرة فى المساحات الزراعية. آخر الهجمات كانت عام 2013، حيث شن الجراد الأحمر هجومًا من الحدود الجنوبية للبلاد ووصل إلى عدد كبير من المحافظات المصرية، مثل البحر الأحمر والغردقة وأم غارب وحلايب وشلاتين، وترك وراءه خسائر تقدر بالملايين.
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الحر يعود من جديد.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة، ليسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية لطيف على السواحل الشرقية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط تكون خفيف لمعتدل وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل لمضطرب وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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5 تحذيرات قوية من الأوقاف بشأن صلاة العيد

أعلنت وزارة الأوقاف، أن إمامة الصلاة والجمع والأعياد من الولايات العامة التي لا يجوز شرعا الافتئات فيها على جهة الولاية الشرعية المسند إليها الأمر من الدولة أو ولي الأمر، موضحة في بيان، أنه لا يجوز شرعا الافتئات على سلطة الدولة فيما ينظمه القانون، وأن صلاة العيد لا تنعقد بالشوارع والزوايا والمصليات ولا الطرقات العامة، إنما تنعقد في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوطة. مضيفة "بما أن وزارة الأوقاف هي المنوط بها هذا الشأن فإنها تؤكد عدم سماحها بإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد التي حددتها مديريات الأوقاف ورفعتها لديوان عام الوزارة".
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الوزير: تشغيل 116 قطارًا إضافيًا خلال عطلة عيد الفطر

أعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير، تشغيل 10 قطارات إضافية في الاتجاهين بمناسبة عيد الفطر بدءا من يوم 28 مايو الحالى إلى يوم 10 يونيو المقبل؛ لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين إلى الوجه القبلي خلال فترة عيد الفطر المبارك، وإضافة عربات علاوة على القطارات المكيفة المدرجة بجدول التشغيل الطبيعى، مضيفًا أن إجمالي التشغيل الإضافي المقرر من القطارات والعربات العلاوة خلال إجازة عيد الفطر المبارك يتضمن تشغيل 116 قطارًا إضافيًا بالإضافة إلى 490 عربة علاوة بإجمالى حوالى 139 ألف مقعد إضافى خلال عطلة عيد الفطر المبارك.
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نائب: هيئة النقل العام تحتاج شخصية مثل كامل الوزير

قال محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن هيئة النقل العام تعاني العديد من المشكلات، والتي تحتاج إلى قيادة حكيمة للسيطرة عليها وعلاج الخلل بها، شخصية مثل وزير النقل الفريق كامل الوزير، يتميز بالحزم والنشاط والـفكار المتجددة، مشيرا إلى أن تطوير المنظومة يحتاج إلى موارد جديدة، ويمكن استقدام هذه الموارد من خلال إعادة استغلال مساحات جراجات النقل العام غير المستغلة، فبعض الجراجات حجمها أكبر بكثير من العربات التي تستخدمه، ما يمكن استغلاله بعمل مشروعات على هذه الأراضي أو منح حق استغلالها أو بيعها لآخرين.
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«محلية النواب» توصي بإعادة هيكلة هيئة النقل العام

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، الذي خُصص لمناقشة مشروع موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة، للسنة المالية 2019 - 2020، بتنفيذ توصيتها السابقة بإعادة هيكلة وتطوير الهيئة، ووفقا للمشروع الموازنة الخاصة بهيئة النقل العام بالقاهرة، بلغت جملة التكاليف والمصروفات 3 مليارات و52 مليونا و286 ألف جنيه، وبلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية مليارا و872 مليونا و100 ألف، ليكون إجمالي الموازنة 4 مليارات و924 مليونا و386 ألفا.
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نقل النواب: إنجازات كامل الوزير تضمن تحقيق أفضل خدمة

أشاد محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، في بيان له، اليوم الخميس، بإنجازات هيئة سكك حديد مصر خلال فترة قيادة وزير النقل الفريق كامل الوزير، وحرصه على تطوير هذا المرفق الحيوي الذي يمتلك الشبكة الأكبر للمواصلات في مصر، مشيرا إلى أن الوزارة أقدمت على تنفيذ عديد من المشروعات العملاقة لتطوير البنية التحتية للشبكة، لتحقيق أفضل خدمة لمستخدمي القطارات، وآخرها الشراكة مع شركة "Talgo" الإسبانية الرائدة في تصنيع القطارات منذ أكثر من 70 عاما، والتي تعمل قطاراتها في العديد من الدول منها أمريكا وألمانيا وروسيا.
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