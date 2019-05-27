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طلاب أولى ثانوي: السيستم شغال.. والفلسفة سهلة

تحرير:أمينة محمود ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص
طلاب الثانوية
طلاب الثانوية
واصل طلاب الصف الأول الثانوي العام، الامتحانات الإلكترونية لنهاية العام، اليوم الاثنين، بأداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق على أجهزة التابلت دون حدوث مشكلة في منصة الامتحانات. وأكد الطلاب، عقب خروجهم من اللجان الامتحانية، أن الامتحان تضمن 15 سؤالا ما بين مقالية واختيار من متعدد، مشيرين إلى أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب العادي، وتقيس الفهم كما جاءت مباشرة وواضحة دون غموض. ولفت الطلاب إلى أنهم استعانوا بالكتاب المفتوح في الإجابة عن بعض جزئيات الأسئلة.
واشتكى بعض الطلاب من صعوبة حفظ إجاباتهم وإرسالها من خلال منصة الامتحانات عقب الانتهاء من إجاباتهم على الأسئلة، وقالوا إن التابلت يوقف فجأة عملية الإرسال عقب الانتهاء من الإجابة. وأمس الأحد، أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الرياضيات، في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك في
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نقل النواب تشيد بإلغاء السفر المجاني بالسكة الحديد

أثنى محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، على قرار الفريق كامل الوزير وزير النقل بإلغاء كافة تصاريح السفر المجانية سواء للعاملين بالسكك الحديدية أو غيرهم الذين كانوا يحصلون عليها، مؤكدا أنه سيحدث فارقا في إيرادات الهيئة، وقال إن جهود وزير النقل الفريق كامل الوزير لتطوير السكك الحديدية تعتمد على زيادة إيراداتها لاستغلالها فيما بعد في إحداث الإحلال والتجديد والصيانة، مشيرا إلى أن السكك الحديدية عانت من خسائر كبيرة على مدار سنوات طويلة بسبب المجاملات الكثيرة فى الهيئة.
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رغم تحذيرات منظمة الفاو.. الجراد الصحراوي يغزو مصر

بعد أيام قليلة من إقالة الدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، غزا أمس الجراد الصحراوي جنوبي مصر. وتعرضت مصر لعدد من الهجمات من قبل أسراب الجراد، وكانت البداية عام 1954 نتيجة هجوم أعداد كبيرة جدا من الجراد الأحمر على المناطق السكنية والزراعية وخلفت وراءها خسائر كبيرة فى المساحات الزراعية. آخر الهجمات كانت عام 2013، حيث شن الجراد الأحمر هجومًا من الحدود الجنوبية للبلاد ووصل إلى عدد كبير من المحافظات المصرية، مثل البحر الأحمر والغردقة وأم غارب وحلايب وشلاتين، وترك وراءه خسائر تقدر بالملايين.
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الحر يعود من جديد.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة، ليسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية لطيف على السواحل الشرقية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط تكون خفيف لمعتدل وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل لمضطرب وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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5 تحذيرات قوية من الأوقاف بشأن صلاة العيد

أعلنت وزارة الأوقاف، أن إمامة الصلاة والجمع والأعياد من الولايات العامة التي لا يجوز شرعا الافتئات فيها على جهة الولاية الشرعية المسند إليها الأمر من الدولة أو ولي الأمر، موضحة في بيان، أنه لا يجوز شرعا الافتئات على سلطة الدولة فيما ينظمه القانون، وأن صلاة العيد لا تنعقد بالشوارع والزوايا والمصليات ولا الطرقات العامة، إنما تنعقد في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوطة. مضيفة "بما أن وزارة الأوقاف هي المنوط بها هذا الشأن فإنها تؤكد عدم سماحها بإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد التي حددتها مديريات الأوقاف ورفعتها لديوان عام الوزارة".
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في امتحان الرياضيات.. قلم «التابلت» لا يعمل بالبحيرة

شهد اليوم الخامس من امتحانات الصف الأول الثانوي "امتحان مادة الرياضيات" بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، مشكلة جديدة، تمثلت في أن القلم الإلكتروني الخاص بالتابلت المدرسي لا يعمل، إذ يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الرياضيات خلال الفترة الصباحية بإجمالي 24 ألفا و413 طالبا وطالبة، في 100 مدرسة. وكذا يجري الاستعداد في جميع المدارس لامتحان الفترة المسائية لطلاب المدارس الخاصة خلال الفترة من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثانية والنصف عصرًا.
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شكوى طلاب أولى ثانوي من امتحان الجغرافيا: بره المنهج

واصل طلاب الصف الأول الثانوي العام، اليوم الأربعاء، أداء الامتحانات الإلكترونية بامتحان مادة الجغرافيا إلكترونيا عبر أجهزة التابلت. وشمل الامتحان 17 سؤالا، منها 10 أسئلة عبارة عن اختيار من متعدد، و7 مقالية. واشتكى الطلاب من صعوبة امتحان الجغرافيا، واصفين إياه بـ"الامتحان التعجيزي"، مشيرين إلى أنه جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط، وأن أغلب الأسئلة جاء من خارج المنهج. وأوضح الطلاب أن الأسئلة المقالية التي شملها الامتحان، تعتمد على الفهم وقياس التحصيل بشكل نقدي بعيدا عن الحفظ والتلقين.
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80% من مدارس القليوبية تؤدي امتحان الأحياء بالتابلت

أدى طلاب الصف الأول الثانوي بالقليوبية، امتحان مادة الأحياء اليوم الإثنين، على جهاز التابلت بنسبة 80% من إجمالي مدارس المحافظة، بينما أدى الطلاب من خارج المنظومة الامتحان ورقيا، وجاءت إدارة بنها التعليمية على رأس الإدارات التي أدى بها الطلاب الامتحان على جهاز التابلت بعدد 20 من إجمالي 23 مدرسة. وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان، أنه جار العمل على تدارك المشكلات بالمدارس المتبقية على أن تصبح نسبة امتحان الطلاب بمدارس المحافظة للصف الأول الثانوي 100%، وذلك من خلال التنسيق مع مراكز التطوير التكنولوجي بالإدارات المختلفة.
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احتجاج طلاب أولى ثانوي بالإسماعيلية:عايزين نظام قديم

توافد العشرات من طلاب الصف الأول الثانوي عصر اليوم الأحد، أمام مبنى ديوان محافظة الإسماعيلية، احتجاجا على أزمة امتحان اللغة العربية اليوم، وأغلق أمن المبنى باب الدخول والباب المخصص للسيارات أمام الطلاب وأبلغهم بعدم وجود محافظ الإسماعيلية، فيما اضطر الموظفون للخروج من الباب الخلفي للمبنى، وذلك عقب حدوث حالة من الارتباك في أول امتحانات نهاية العام، بعد حدوث عطل في سيستم التابلت، ما جعل الطلاب يتوجهون إلى مبنى ديوان عام المحافظة لمحاولة مقابلة المحافظ.
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