Paranormal.. مسلسل رعب مصري برعاية أحمد خالد توفيق
تحرير:حليمة الشرباصي
٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
مسلسل Paranormal على نتفليكس
أعلنت شبكة نتفليكس للبث الإلكتروني، تقديمها أول مسلسل رعب مصري بعنوان Paranormal ضمن عروضها الأصلية، بالتعاون مع المنتج المصري أحمد حفظي والمخرج المصري عمرو سلامة، في مفاجأة لم يتوقعها أحد.
وفاجأت شبكة البث الإلكتروني الجمهور المصري، بأن المسلسل الجديد سوف تبنى أحداثه على روايات ما وراء الطبيعة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، والتي تعتبر من أعلى سلاسل الروايات المصرية مبيعًا بأكثر من 15 مليون نسخة بيعت حتى الآن، بحسب موقع The Hollywood Reporter الأمريكي.
تدور أحداث المسلسل في الستينيات، حول بطل سلسلة الروايات، طبيب أمراض الدم الشهير رفعت إسماعيل، ومغامراته في عالم ما وراء الطبيعة، وصداماته بالوحوش الأسطورية.
وعبر كل من عمرو سلامة وأحمد حفظي عن سعادتهما بالتعاون مع نتفليكس على مشروع كبير مثل هذا، خاصةً مع شعبية روايات ما وراء الطبيعة.
وذكرت
تدور أحداث المسلسل في الستينيات، حول بطل سلسلة الروايات، طبيب أمراض الدم الشهير رفعت إسماعيل، ومغامراته في عالم ما وراء الطبيعة، وصداماته بالوحوش الأسطورية.
وعبر كل من عمرو سلامة وأحمد حفظي عن سعادتهما بالتعاون مع نتفليكس على مشروع كبير مثل هذا، خاصةً مع شعبية روايات ما وراء الطبيعة.
وذكرت كيلي لوجنبيل، نائبة الرئيس في نتفليكس، أنها متحمسة لتقديم مزيد من الأعمال الدرامية في الشرق الأوسط بشكل عام، وبشكل خاص لتقديم سلسلة درامية عن الروايات الشهيرة لسلسلة ما وراء الطبيعة.
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يذكر أن مسلسل Paranormal هو ثالث أعمال نتفليكس الدرامية في الشرق الأوسط، بعد مسلسل "جن" الأردني الذي يعرض في سبتمبر المقبل، ومسلسل "مدرسة الروابي للبنات" الذي أعلنت الشبكة عنه أبريل الماضي.