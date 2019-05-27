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Paranormal.. مسلسل رعب مصري برعاية أحمد خالد توفيق

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
مسلسل Paranormal على نتفليكس
مسلسل Paranormal على نتفليكس
أعلنت شبكة نتفليكس للبث الإلكتروني، تقديمها أول مسلسل رعب مصري بعنوان Paranormal ضمن عروضها الأصلية، بالتعاون مع المنتج المصري أحمد حفظي والمخرج المصري عمرو سلامة، في مفاجأة لم يتوقعها أحد. وفاجأت شبكة البث الإلكتروني الجمهور المصري، بأن المسلسل الجديد سوف تبنى أحداثه على روايات ما وراء الطبيعة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، والتي تعتبر من أعلى سلاسل الروايات المصرية مبيعًا بأكثر من 15 مليون نسخة بيعت حتى الآن، بحسب موقع The Hollywood Reporter الأمريكي.
تدور أحداث المسلسل في الستينيات، حول بطل سلسلة الروايات، طبيب أمراض الدم الشهير رفعت إسماعيل، ومغامراته في عالم ما وراء الطبيعة، وصداماته بالوحوش الأسطورية.    وعبر كل من عمرو سلامة وأحمد حفظي عن سعادتهما بالتعاون مع نتفليكس على مشروع كبير مثل هذا، خاصةً مع شعبية روايات ما وراء الطبيعة. وذكرت
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«حكايتي».. والدة «علي» توافق على زواجه بـ«داليدا»

لا تزال قصة «على» و«داليدا» بمسلسل «حكايتي» تشغل المشاهدين الذين ينتظرون الحلقات الجديدة بفارغ الصبر لمعرفة ما سيحدث، وجاء المشهد الذى جمع بين «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، ووالدة «على» تجسدها نهال عنبر، في الحلقة الحادية والعشرين، فى المركز الثالث بـ«تريند» موقع «يوتيوب»، حيث تجاوز عدد مشاهداته 100 ألف فى أقل من 12 ساعة، والذي فيه استسلمت والدة «على» الذي يلعب دوره الفنان أحمد صلاح حسني، لرغبتة ووافقت على زواجه بـ«داليدا»، لكنها أخذت تسألها عن عائلتها ووالدها ولماذا تركتهم وهربت؟ وغيرها من الأسئلة التي وضعت «داليدا» فى موقف محرج.
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«زلزال» يتصدر التريند.. و«أبو جبل» يلاحقه

تصدر مسلسل "زلزال" بطولة الفنان محمد رمضان، تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة الحادية والعشرين من المسلسل، التي لاقت ردود أفعال واسعة، ثم جاء مسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان، في المركز الثاني، وبالمثل كانت آخر حلقة مذاعة من العمل السبب في دخوله التريند، ليتمكن العمل من مواصلة حضوره بين أكثر المسلسلات التي يبحث عنها الجمهور. المنافسة تحتدم حاليا بين مسلسلات رمضان، خاصة مع قرب توديع الشهر الكريم، إذ أخذت الأحداث تتطور أكثر، لتتضح معالم قصص تلك الأعمال أكثر، ونقترب من ذروة الصراع.
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«زلزال».. سر ذهاب هنادي مهنا إلى محمد رمضان (فيديو)

تصدر المشهد الذي جمع بين الفنان محمد رمضان وهنادي مهنا، بالحلقة الـ21 من مسلسل «زلزال»، تريند موقع «يوتيوب»، كونه يعد اللقاء الاول بينهما بعد زوجها من محمود حجازي، حيث ذهبت «أمل» تجسدها هنادي مهنا إلى بيت «الأستاذ زهدي» يجسده الفنان أحمد صيام، لتقدم واجب العزاء لـ«محمد حربي» يجسده محمد رمضان، فى «جبريال» يجسده سامى عبد الحليم، والذي كان بمثابة صدمة له، ولم تنته المفاجأة عند هذا الحد، بل وقع شجار بينها وبين «صافية» التى تجسدها حلا شيحة، بسبب غيرة الثانية على «محمد»، والتي اتهمتها بأنها ووالدها «خليل» يجسده ماجد المصرى، سبب فى كل ما يحدث.
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رغم الحظر.. نتفليكس حاضرة في مهرجان كان

قبل انطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72، أعلن القائمون عليه أن شبكة نتفليكس للبث الإلكتروني لن تكون حاضرة هذا العام للعام الثاني على التوالي، وهو ما أثار أزمة جديدة بين نتفليكس وكان، بسبب استمرار الأخير في حظر أعمالها من الوجود في واحد من أكثر المهرجانات السينمائية عَراقة دون وجه حق، في حين كان رد إدارة «كان» أن أفلام نتفليكس لا تستوفى معايير المنافسة داعمةً رفضها بالأدلة. المثير للدهشة أنه رغم هذا الرفض، فإن نتفليكس ما زالت موجودة بشكل واضح في الكواليس، بحسب موقع Livemint الأمريكي.
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Morgan Stanley: «نتفليكس» أفضل شبكات البث بلا منازع

من جديد تحافظ شبكة نتفليكس على تاجها وسط بقية شبكات البث الإلكتروني الأخرى، مثل HBO وأمازون، وفقًا لإحصائيات مؤسسة Morgan Stanley. كانت المؤسسة قد أجرت استطلاع رأي للمشتركين في شبكات البث الإلكتروني، لتتصدر نتفليكس قائمة الأكثر تفضيلًا للجمهور بنسبة 40% متفوقة على أرقامها في العام الماضي، التي لم تتجاوز 39%، أما المركز الثاني فقد كان من نصيب شبكة HBO التي حققت 11% متراجعة عن نسبها العام الماضي والتي تجاوزت 14%، أما السر فيرجع إلى عدم رضا الجمهور عن الحلقة الأخيرة من مسلسل Game of Thrones الذي تنتجه الشبكة.
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تعرف على أفضل مسلسل رعب في تاريخ نتفليكس

وصف كاتب الرعب الشهير ستيفن كينج عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر" بمسلسل الرعب Black Summer الذي يعرض حاليًا على شبكة نتفليكس، بأنه أفضل مسلسل رعب في تاريخ الشبكة الأمريكية. وواصل الكاتب مدحه قائلًا إنه يختلف عن أي مسلسل "زومبي" أو موتى أحياء شاهده من قبل، إذ تجنب صناعه كثير من كليشيهات أعمال الرعب، فلا يوجد فيه مراهقين شباب متهورين، أو رجوع بالزمن للوراء "فلاش باك"، أو حتى مشاهد مصورة بكاميرا واحدة، بل يعتمد على الرعب الخام، بحسب موقع Joe البريطاني.
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فيلم تيد باندي الجديد.. الشر الخام في أبشع صوره

صدر فيلم Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile، للقاتل المتسلسل تيد باندي، مثيرًا موجة من ردود الفعل المتباينة حول الفيلم، فمن جانب لم ير بعض النقاد أن اختيار الممثل الأمريكي زاك إيفرون لبطولة الفيلم خيارًا موفقًا، ومن جانب آخر أحب نقاد آخرين أن الفيلم لم يجمل من نوايا تيد باندي الشريرة، واستفاض في شرح أمراضه النفسية ورغبته في نيل إعجاب الناس، وأن يبدو دومًا بمظهر الملاك رغم نواياه الشريرة. وبينما يعرض الفيلم في السينمات حاليًا، نستعرض أبرز التفاصيل حوله، إلى أن تبثه شبكة نتفليكس ضمن عروضها لشهر مايو.
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