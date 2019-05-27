تجديد حبس قاتلي «ضحية المحمول» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص

صورة أرشيفية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، قرارًا بتجديد حبس عاطلين اثنين، شقيقين، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بإزهاق روح شاب في منتصف العقد الثالث من العمر، في قضية ضحية «المحمول»، بعدما أصاباه إصابات بالغة بالرأس، لخلافات على تصليح هاتف محمول داخل محل المجني عليه بدائرة المركز، حيث تعديا عليه بـ«شومة»، ليسقط مضرجا بدمائه، قبل أن يفارق الحياة فور نقله إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي.

البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى «الزقازيق» الجامعي، بوصول «إسلام. ح. أ» 24 عامًا، مقيم بدائرة مركز منيا القمح، مصابًا بكدمات بالغة بالرأس، تسببت في حدوث نزيف بالمخ وغياب عن الوعي،