جريمة

تجديد حبس قاتلي «ضحية المحمول» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، قرارًا بتجديد حبس عاطلين اثنين، شقيقين، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بإزهاق روح شاب في منتصف العقد الثالث من العمر، في قضية ضحية «المحمول»، بعدما أصاباه إصابات بالغة بالرأس، لخلافات على تصليح هاتف محمول داخل محل المجني عليه بدائرة المركز، حيث تعديا عليه بـ«شومة»، ليسقط مضرجا بدمائه، قبل أن يفارق الحياة فور نقله إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي.
البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى «الزقازيق» الجامعي، بوصول «إسلام. ح. أ» 24 عامًا، مقيم بدائرة مركز منيا القمح، مصابًا بكدمات بالغة بالرأس، تسببت في حدوث نزيف بالمخ وغياب عن الوعي،
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القبض على سارقة السيدات بالإسكندرية

مليون جنيه فى كيس بلاستيك «نشالة سرسبت» منه 200 ألف

سيدة فى منتصف العقد الخامس من عمرها، كرست جهودها لارتكاب جرائم السرقة بأسلوب المغافلة، ارتكبت عشرات الجرائم فى هذا الصدد، والمسجل لها جنائيًا فقط 90 جريمة سرقة ونشل، نجلتها كذلك نشأت متشبعة بخبرة والدتها، التى كانت تعلمها السرقة وتستخدمها فيها بداية، ثم أشركتها فى مزاولة ذات النشاط، القائم على التزاحم والاحتكاك بالمواطنين، وبخفة ومهارة يد تستطيع السيدة ونجلتها قطع أى حقيبة والاستيلاء على ما بها، وكان آخر صيدهم شابين يستقلان المواصلات العامة وبحوزتها مليون جنيه موضوعة فى أكياس بلاستيك!
اسلام من منيا القمح

تجديد حبس المتهمين بقتل «شهيد لقمة العيش» 15 يوما

أمر قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح فى الشرقية، اليوم الاثنين، بتجديد حبس المتهمين بقتل الشاب إسلام حامد، في القضية المتداولة إعلاميا باسم «شهيد لقمة العيش»، 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات، على خلفية إقدام اثنين جزارين بسحله وقتله أثناء تواجده داخل محل عمله في محل هواتف محمولة في منيا القمح، بعدما تناوبا الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء والشوم وتركاه ينزف وسط حالة من الفزع والذهول سيطرت على أهالي المنطقة بالكامل، خاصة بعدما أرهب المتهمون الأهالي بالسلاح الأبيض والشوم ومارسوا أفعال البلطجة بشارع هندسة الرى.
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«كيدهن عظيم» كيف باعت «كوافيرة الجيزة» أراض لنفسها؟

نجح ضباط مباحث الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة، اليوم الاثنين، فى القبض على كوافيرة، بعدما أكدت التحريات اتهامها بتزوير المستندات الرسمية المتمثلة في عدد من التوكيلات الخاصة بالأراضي والعقارات مملوكة لبعض الأشخاص المقيمين خارج البلاد، وضبط بحوزتها عدد من المستندات والأوراق والتوكيلات المزورة، قبل أن يتم إحالتها إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معها، وقررت حجزها احتياطيا على ذمة تحريات المباحث لبيان تفاصيل وكشف ملابسات الواقعة، وقررت النيابة تحريز عدد من المستندات المضبوطة بحوزتها.
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الأمن يداهم ثلاجات لحوم ودواجن فاسدة بالعمرانية

تكثف الأجهزة الأمنية فى الجيزة، بالتعاون مع مباحث التموين، جهودها لشن حملات تفتيش للرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، ومنع جرائم الغش التجاري وبيع منتجات غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي للمواطنين، وتمكنت القوات من القبض على صاحب ثلاجة لحوم بمنطقة العمرانية، كان بحوزته كمية من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بلغت نحو 350 كيلوجراما، أكد فحص اللجنة البيطرية المرافقة للحملة أنها فاسدة وتضر بالصحة العامة لمن يتناولها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة.
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غفلوني.. سرقة 15 ألف جنيه من «فيزا» سيدة بالزقازيق

تقدمت ربة منزل تُدعى «سعدية» في نهاية العقد الخامس من عمرها، ببلاغ تتهم فيه مجهولين بسرقة بطاقة الصرف الآلي «الفيزا كارد» الخاصة بها؛ بعدما غافلوها أثناء صرفها لمعاشها الشهري من إحدى ماكينات الصرف بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، حيث تمكن أحدهم من معرفة الرقم السري بعدما ظلَّ واقفًا بجوارها، وتبع ذلك بخطف البطاقة وصرف خمسة عشر ألف جنيه من رصيدها، وأخطرت نيابة أول الزقازيق العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة أحمد سلام، مدير النيابة، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
سجن

حبس 4 أشخاص خطفوا طفلا وطلبوا فدية 2 مليون جنيه

أصدرت نيابة مشتول السوق العامة، برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الخميس، قرارا بحبس 4 عاطلين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامهم بخطف طفل في الرابعة عشرة من عمره، من أمام منزل أسرته بدائرة المركز، وطلب المتهمون فدية مالية قدرها 2 مليون جنيه مقابل إعادة الطفل لأهله، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من تحرير الطفل، وذلك بعد مُضي نحو 72 ساعة على اختطافه.
القمص-مقار-سعد-مقار

قرار جديد من النيابة بشأن قاتل قس كنسية مارمرقس

أمر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة الجزئية، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس "كمال ش" فراش كنيسة مار مرقس بشبرا الخيمة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقتله القس مقار سعد كاهن الكنيسة، بعد حدوث مشادة كلامية بينهما، إذ اعترف المتهم أمام المستشار أحمد البلتاجي رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بارتكابه للواقعة، ووجهت له النيابة العامة تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح ناري غير مرخص وطلقات نارية، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وطلبت إنهاء تفريغ الكاميرات.
سجن

قطع تاجرا بمنشار.. جريمة سمسار العملة بالإسكندرية

قرر المستشار أشرف المغربي المحامي العام لنيابات المنتزه بالإسكندرية، اليوم السبت، حبس المدعو "هيثم.ح.ال" 34 عامًا، سمسار عملة من مركز منفلوط محافظة أسيوط ومقيم بشارع خالد بن الوليد في الإسكندرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل المجني عليه "م.ع.م" 44 عامًا تاجر. تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث، ببلاغ من الأهالي بالعثور على جثة مقطعة داخل حقيبتين ملقاة بجوار ترعة قرية حوض 13 بمنطقة المنتزه، على الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث المنتزه إلى محل الواقعة.
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