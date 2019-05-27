أسعار كعك عيد الفطر 2019 مستقرة لهذه الأسباب

الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة من الأكلات الرئيسية للمصريين في أول إفطار بعد انقضاء شهر رمضان، وتعرف باسم كعك العيد، وفي السنوات الأخيرة بدأت تنتشر محلات لصناعته

تحرير:أسماء فتحى ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

الكعك

تعانى السوق المحلية بعض الاضطرابات فى حركة البيع والشراء، ويأتي ذلك بعد تراجع مبيعات المكسرات والسلع الغذائية المرتبطة بشهر رمضان بنحو 25%، ليأتى موسم الكعك هذا العام محملا بالحرص الشديد فى الإنتاج والكميات المطروحة بما يتناسب مع حجم الشراء، ومدى إقبال المواطنين، وهو ما دفع التجار لتقليل الكمية المنتجة حتى الآن، وهناك عدد من العوامل التي أدت إلى استقرار أسعار كعك العيد الموسم الحالى، ومن المتوقع أيضا أن تؤثر فى حركة البيع والشراء، سيتم عرضها فى التقرير التالى.

صلاح العبد، رئيس شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية، قال إنه ستُطرح كميات متنوعة لتلبية احتياجات المواطنين من كعك العيد، لافتا إلى أن هناك عبوة نصف كيلو، وعبوات أخرى "مشكّلة"، تسهيلا على المواطنين. وأضاف "العبد" فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن التجار يسعون بكامل طاقتهم لوضع تشكيلة جاذبة للمواطنين؛