أسعار كعك عيد الفطر 2019 مستقرة لهذه الأسباب

الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة من الأكلات الرئيسية للمصريين في أول إفطار بعد انقضاء شهر رمضان، وتعرف باسم كعك العيد، وفي السنوات الأخيرة بدأت تنتشر محلات لصناعته
تعانى السوق المحلية بعض الاضطرابات فى حركة البيع والشراء، ويأتي ذلك بعد تراجع مبيعات المكسرات والسلع الغذائية المرتبطة بشهر رمضان بنحو 25%، ليأتى موسم الكعك هذا العام محملا بالحرص الشديد فى الإنتاج والكميات المطروحة بما يتناسب مع حجم الشراء، ومدى إقبال المواطنين، وهو ما دفع التجار لتقليل الكمية المنتجة حتى الآن، وهناك عدد من العوامل التي أدت إلى استقرار أسعار كعك العيد الموسم الحالى، ومن المتوقع أيضا أن تؤثر فى حركة البيع والشراء، سيتم عرضها فى التقرير التالى.
صلاح العبد، رئيس شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية، قال إنه ستُطرح كميات متنوعة لتلبية احتياجات المواطنين من كعك العيد، لافتا إلى أن هناك عبوة نصف كيلو، وعبوات أخرى "مشكّلة"، تسهيلا على المواطنين.
وأضاف "العبد" فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن التجار يسعون بكامل طاقتهم لوضع تشكيلة جاذبة للمواطنين؛
صلاح العبد، رئيس شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية، قال إنه ستُطرح كميات متنوعة لتلبية احتياجات المواطنين من كعك العيد، لافتا إلى أن هناك عبوة نصف كيلو، وعبوات أخرى "مشكّلة"، تسهيلا على المواطنين.
وأضاف "العبد" فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن التجار يسعون بكامل طاقتهم لوضع تشكيلة جاذبة للمواطنين؛ لأن الموسم مقصور فقط على فترة العيد فـ"بعد العيد لا يباع الكعك".
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الأسعار مستقرة هذا العام للأسباب الآتية
رئيس شعبة الحلويات صلاح العبد أكد أن الأسعار شبه متطابقة هذا العام مع الموسم الماضي، فلا يوجد اختلاف كبير وذلك نتيجة انخفاض أسعار السكر واستقرار أسعار الدقيق، معتبرا أن القوة الشرائية أيضا سيكون لها الدور الأكبر فى خلق حالة من التوازن والاستقرار.
وأضاف العبد فى تصريحات خاصة للتحرير، أن أغلب التجار يحاولون أن يتخلصوا من الكميات المنتجة من الكعك قبل عيد الفطر؛ نظرا لأنه منتج استهلاكى لا يمكن تخزينه من جهة ولا يتم شراؤه بعد العيد من جهة أخرى، وهو ما يجعل الحفاظ على سعر مناسب لاحتياجات المواطنين إحدى أولويات التجار فى الموسم الحالى.
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تراجع مبيعات المكسرات 25% يربك السوق
أكد صلاح العبد رئيس شعبة الحلويات أن مبيعات مكسرات شهر رمضان المبارك تراجعت بنسبة لا تقل عن 25%، مؤكدا أن هذا له تأثير سلبي فى التجار، وزاد من حجم القلق والترقب فى الموسم الجديد لكعك العيد.
سيد عادل، أحد أصحاب محال الحلويات، أكد أنه ومعه العديد من المحال التجارية، سيطرحون كميات متوسطة من كعك العيد تحسبا لعدم شراء كميات كبيرة منه مؤكدا أن الأمر نفسه حدث فى المكسرات فعدد كبير من المواطنين باتوا يعتبرون مثل هذه المشتريات رفاهية، والغالبية العظمى منهم قلصوا الكميات المشتراة إلى ما بين نصف كيلو وكيلو، وهو أمر لم يكن معتادا فى السنوات الماضية، وهو ما اضطر السلاسل التجارية الكبرى لطرح كميات صغيرة الحجم وعبوات تزن عدة جرامات للحث على الشراء.
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جدير بالذكر أن متوسط أسعار الكعك بالأسواق جاء على النحو التالى:
الكعك:
السادة: يبدأ سعر الكيلو من 58 جنيها إلى 180 جنيها.
كعك بالعجوة: يبدأ سعر الكيلو من 65 جنيها إلى 200 جنيه.
كعك بالملبن: يبدأ سعر الكيلو من 60 جنيها إلى 170 جنيها.
كعك عجمية وعين الجمل: يبدأ سعر الكيلو من 70 جنيها إلى 250 جنيها.
البسكويت:
السادة: يبدأ سعر الكيلو من 38 جنيها إلى 150 جنيها.
البرتقال: يبدأ سعر الكيلو من 40 جنيها إلى 160 جنيها.
الشيكولاتة: يبدأ سعر الكيلو من 43 جنيها إلى 160 جنيها.
البيتى فور:
مكسرات: يبدأ سعر الكيلو من 65 جنيها إلى 250 جنيها.
شيكولاتة: يبدأ سعر الكيلو من 52 جنيها إلى 250 جنيها.
مربى: يبدأ سعر الكيلو من 47 جنيها إلى 170 جنيها.
الغريبة:
السادة: يبدأ سعر الكيلو من 50 جنيها إلى 200 جنيه.
اللوز: يبدأ سعر الكيلو من 70 جنيها إلى 265 جنيها.
الفستق: يبدأ سعر الكيلو من 70 جنيها إلى 250 جنيها.
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