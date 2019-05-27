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أسعار كعك عيد الفطر 2019 مستقرة لهذه الأسباب

الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة من الأكلات الرئيسية للمصريين في أول إفطار بعد انقضاء شهر رمضان، وتعرف باسم كعك العيد، وفي السنوات الأخيرة بدأت تنتشر محلات لصناعته
تحرير:أسماء فتحى ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
الكعك
الكعك
تعانى السوق المحلية بعض الاضطرابات فى حركة البيع والشراء، ويأتي ذلك بعد تراجع مبيعات المكسرات والسلع الغذائية المرتبطة بشهر رمضان بنحو 25%، ليأتى موسم الكعك هذا العام محملا بالحرص الشديد فى الإنتاج والكميات المطروحة بما يتناسب مع حجم الشراء، ومدى إقبال المواطنين، وهو ما دفع التجار لتقليل الكمية المنتجة حتى الآن، وهناك عدد من العوامل التي أدت إلى استقرار أسعار كعك العيد الموسم الحالى، ومن المتوقع أيضا أن تؤثر فى حركة البيع والشراء، سيتم عرضها فى التقرير التالى.
صلاح العبد، رئيس شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية، قال إنه ستُطرح كميات متنوعة لتلبية احتياجات المواطنين من كعك العيد، لافتا إلى أن هناك عبوة نصف كيلو، وعبوات أخرى "مشكّلة"، تسهيلا على المواطنين. وأضاف "العبد" فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن التجار يسعون بكامل طاقتهم لوضع تشكيلة جاذبة للمواطنين؛
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«إيتيدا» توقع اتفاقية تعاون مع «دعم اتخاذ القرار»

وقَّعت المهندسة هالة الجوهري، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الإثنين، بروتوكولا للتعاون المشترك، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات، ويتضمن البروتوكول عدة مجالات للتعاون المشتركـ، منها قيام المركز بتوطين تطبيق الذاكرة المؤسسية "eEMS"، والنظام المالي المتكامل المُطور من قبل المركز على خوادم الهيئة وتحديثهما، مع تدريب العاملين المرشحين من الهيئة على جميع وظائف التطبيقين المُشار إليهما وصولاً إلى التشغيل الفعلي لهما.
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سعر الريال السعودي اليوم الخميس 27 مايو 2019

استقرت أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم، الاثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء في البنوك نحو 4.54 جنيه، ونحو 4.56 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للريال السعودي في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 4.55 جنيه للبيع، و4.51 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للريال السعودي في كل من بنك البركة، والبنك العقاري المصري ليسجل نحو 4.60 جنيه للبيع، و4.50 جنيه للشراء، وسجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان نحو 4.59 جنيه للبيع، و4.38 جنيه للشراء.
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شروط وتفاصيل تخصيص شقق أسر شهداء الجيش والشرطة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص وحدات سكنية من المشروعات التي تنفذها الهيئة بالمدن الجديدة «سكن مصر، دار مصر، جنة» لأسر الشهداء من الجيش والشرطة، من الوحدات المتاحة للبيع. فما الوحدات التي تنفذها الهيئة؟ وما مواصفات كل منها على حدة من حيث المساحات والتشطيب؟ وكم تبلغ أسعارها؟ وما اشتراطات كل مشروع منها؟ وهل يحق لهم بيعها بعد التخصيص أم لا؟
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سويفل توقع اتفاقية مع فورد وترفع حجم استثماراتها

توقع مصطفى قنديل، الرئيس التنفيذي والشريك التنفيذي لشركة سويفل للنقل الذكي، وصول حجم استثمارات الشركة الناشئة منذ عام 2017 إلى نحو مليار جنيه خلال 3 أعوام، وذلك مقارنة بنحو 300 مليون جنيه حاليا، ويعمل لدى سويفل 2000 أتوبيس على 1800 خط، وتقدم الشركة الخدمة في الإسكندرية من السادسة صباحا حتى الثانية عشرة مساءً، وفي القاهرة الكبرى من السادسة صباحا حتى التاسعة مساءً، بأجرة تبدأ من 15 جنيها وتصل إلى 45 جنيها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش توقيع اتفاقية بين سويفل وفورد.
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5 تحذيرات قوية من الأوقاف بشأن صلاة العيد

أعلنت وزارة الأوقاف، أن إمامة الصلاة والجمع والأعياد من الولايات العامة التي لا يجوز شرعا الافتئات فيها على جهة الولاية الشرعية المسند إليها الأمر من الدولة أو ولي الأمر، موضحة في بيان، أنه لا يجوز شرعا الافتئات على سلطة الدولة فيما ينظمه القانون، وأن صلاة العيد لا تنعقد بالشوارع والزوايا والمصليات ولا الطرقات العامة، إنما تنعقد في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوطة. مضيفة "بما أن وزارة الأوقاف هي المنوط بها هذا الشأن فإنها تؤكد عدم سماحها بإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد التي حددتها مديريات الأوقاف ورفعتها لديوان عام الوزارة".
هلال

البحوث الفلكية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو المقبل، وإن لجان الرؤيا الشريعة تبدأ عملية البحث بدءًا من يوم الإثنين بعد الغروب في وقت أقصاه من ثلث إلى نصف ساعة ويتم إبلاغ نتيجة الرؤيا لفضيلة مفتي الجمهورية، مضيفا أن هناك 10 لجان موزعين على أنحاء الجمهورية، كل لجنة بها عضو من معهد البحوث الفلكية ودار الافتاء وهئية المساحة المدنية، بالاشتراك مع باق محافظات الجمهورية.
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تعديل مواعيد عمل المخابز.. التموين تستعد لعيد الفطر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء مرحلة الطوارئ عامة استعدادا لعيد الفطر المبارك، وما يستلزم ذلك من ضخ لكميات كبيرة من السلع الغذائية بمختلف أنواعها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الثلاث، وهى النيل والأهرام والإسكندرية، فضلا عن منافذ الوزارة المتنقلة والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وطرح مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة عن السوق الخارجية وفقا للتصريحات الصادرة عن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي.
هلال

والله لسه بدري يا شهر الصيام.. إعلان موعد عيد الفطر

تعد رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري الجاري 1440، وسائر الأشهر الهجرية في مصر وعدد من الدول الإسلامية، أساس ثبوت غرة الشهر القمري من عدمه، وذلك مع الاعتداد بالحسابات الفلكية التي يجريها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والتي تقطع بوجود الهلال الجديد ولكنها لا تضمن رؤيته، وتشير إلى تحديد إمكانية رؤيته بعد غروب شمس يوم 29 من الشهر الهجري، أي يوم استطلاعه بالرؤية الشرعية الذي يوافق هذا العام يوم الإثنين 29 رمضان الموافق 3 يونيو المقبل.
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