جددوا عقد جروس| مطالب زملكاوية بعد لقب الكونفيدرالية

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٧ ص

جروس

دشن عدد من جماهير نادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هاشتاجَ بعنوان «#جددوا_عقد_جروس»، لاستمرار السويسري كريستيان جروس مديرًا فنيا للقلعة البيضاء، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر، وذلك بعد ساعات من تحقيق الزمالك لقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، أمس الأحد، لأول مرة في تاريخه وللمرة الثانية في تاريخ الأندية المصرية المشاركة في البطولة بعد الأهلي الذي توج بها عام 2014.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن عن نهاية مهمة كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، في منصبه، وقال في تصريحات تليفزيونية: «جروس انتهت قصته مع الزمالك اليوم بنهاية الكونفيدرالية». وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن عن نهاية مهمة كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، في منصبه، وقال في تصريحات تليفزيونية: «جروس انتهت قصته مع الزمالك اليوم بنهاية الكونفيدرالية».



وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة (5-3) بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري تجاوز الـ60 ألف مشجع، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 55 ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين، بعد أن انتصر نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب، بهدف التوجولي لابا كودجو.

