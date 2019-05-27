رياضة

جددوا عقد جروس| مطالب زملكاوية بعد لقب الكونفيدرالية

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٧ ص
جروس
جروس
دشن عدد من جماهير نادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هاشتاجَ بعنوان «#جددوا_عقد_جروس»، لاستمرار السويسري كريستيان جروس مديرًا فنيا للقلعة البيضاء، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر، وذلك بعد ساعات من تحقيق الزمالك لقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، أمس الأحد، لأول مرة في تاريخه وللمرة الثانية في تاريخ الأندية المصرية المشاركة في البطولة بعد الأهلي الذي توج بها عام 2014.
وكان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن عن نهاية مهمة كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، في منصبه، وقال في تصريحات تليفزيونية: «جروس انتهت قصته مع الزمالك اليوم بنهاية الكونفيدرالية». وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي
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الزمالك يفك لعنة النهائيات بقيادة «جروس الخامس»

توج نادي الزمالك بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، الذي أقيم على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف لعشاق الفارس الأبيض، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز القلعة البيضاء بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 55 ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين، بعد أن انتصر نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب، بهدف التوجولي لابا كودجو.
ميسى

كيمبس: ميسي لن يتوج وحده بكوبا أمريكا

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة في كوبا أمريكا هذا الصيف، تلك البطولة التي تحتضنها البرازيل، ويسعى من خلالها اللاعب الأفضل في العالم 5 مرات من قبل، للتتويج بلقبه الأول مع منتخب بلاده، إلا أن أسطورة الأرجنتين ماريو كيمبس يشعر بالقلق على حظوظ الأرجنتين في تلك البطولة، مشيرًا إلى أن الاعتماد التام على ميسي لن يساعد الفريق قائلًا: "ميسي وحده لن يتمكن من الفوز بلقب كوبا أمريكا، هو قادر على حسم مباريات وأن يقربك فقط من المباراة النهائية، ولكنه لن يفعل كل شيء"، وذلك في حواره لإذاعة صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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ماتيوس واثق من انضمام ساني إلى بايرن ميونيخ

أعرب نجم بايرن ميونيخ السابق لوثار ماتيوس، عن ثقته بأن نجم مانشستر سيتي ليروى ساني، سينتقل إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف، وأكد رئيس العملاق البافاري أولي هونيس، الأسبوع الماضي، اهتمامه بضم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، والذي انضم إلى مانشستر سيتي في عام 2016، قادمًا من شالكة مقابل 37 مليون جنيه إسترليني، ويبحث السيتي عن تجديد عقد ساني، إلا أن المفاوضات بين الطرفين لم تصل إلى أي جديد منذ بدايتها في شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي سبورتس".
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رئيس الزمالك يهاجم أجيري: أنت أعمى القلب والبصيرة

شن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هجوما عنيفا ضد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، بسبب عدم اختيار ثنائي الفريق الأبيض عبد الله جمعة ومحمود عبد المنعم (كهربا) في قائمة منتخب الفراعنة، وأوضح رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، أن المدير الفني للفراعنة أخطأ بشأن عدم اختيار ثنائي الزمالك لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وقال: «أجيري.. هل أنت أعمى القلب والبصيرة؟! ما هذا الظلم؟!».
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وزير الرياضة يساند الزمالك في نهائي الكونفيدرالية

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن حضوره المباراة المصيرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره نهضة بركان المغربي، المقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري قد يتخطى الـ60 ألف مشجع، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أُقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد.
الزمالك والمقاولون‎ (13)

5 غيابات تضرب الزمالك قبل موقعة نهضة بركان

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، نظيره نهضة بركان المغربي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري قد يتخطى الـ60 ألف مشجع، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أُقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
الزمالك والمقاولون‎ (5)

الموعد والقنوات الناقلة لموقعة الزمالك ونهضة بركان

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، صوب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية؛ لمشاهدة المباراة المصيرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري قد يتخطى الـ60 ألف مشجع، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أُقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
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