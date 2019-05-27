جريمة

مليون جنيه فى كيس بلاستيك «نشالة سرسبت» منه 200 ألف

الأم مسجلة لديها 90 قضية سرقة ونشل ونجلتها لديها 17 قضية .. ترصدا شابين خرجا من بنك يحملان مليون جنيه فى كيسين بلاستيك وخلال استقلالهما المواصلات شقا حقيبة وسرقتا 200 ألف
تحرير:سماح عوض الله ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٩ ص
متهمة بالسرقة- أرشيفية
متهمة بالسرقة- أرشيفية
سيدة فى منتصف العقد الخامس من عمرها، كرست جهودها لارتكاب جرائم السرقة بأسلوب المغافلة، ارتكبت عشرات الجرائم فى هذا الصدد، والمسجل لها جنائيًا فقط 90 جريمة سرقة ونشل، نجلتها كذلك نشأت متشبعة بخبرة والدتها، التى كانت تعلمها السرقة وتستخدمها فيها بداية، ثم أشركتها فى مزاولة ذات النشاط، القائم على التزاحم والاحتكاك بالمواطنين، وبخفة ومهارة يد تستطيع السيدة ونجلتها قطع أى حقيبة والاستيلاء على ما بها، وكان آخر صيدهم شابين يستقلان المواصلات العامة وبحوزتها مليون جنيه موضوعة فى أكياس بلاستيك!
الأم وابنتها ترصدا شابين خرجا لتوهما من البنك، يحملان حقائب بلاستيكية سوداء، لكن الأكياس الهزيلة كشفت عن كونها محملة بمبالغ مالية هائلة «رزم»، أدركت النشالة المحترفة ونجلتها محتوى الكيسين، ودون أن يتناقشا فى سذاجة حامليها، قررتا تتبع حاملي الأموال، اللذان استقلا المواصلات العامة، فوقعا صيدًا
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حبس-متهمين-ارشيفية

تجديد حبس قاتلي «ضحية المحمول» في الشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، قرارًا بتجديد حبس عاطلين اثنين، شقيقين، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بإزهاق روح شاب في منتصف العقد الثالث من العمر، في قضية ضحية «المحمول»، بعدما أصاباه إصابات بالغة بالرأس، لخلافات على تصليح هاتف محمول داخل محل المجني عليه بدائرة المركز، حيث تعديا عليه بـ«شومة»، ليسقط مضرجا بدمائه، قبل أن يفارق الحياة فور نقله إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي.
اسلام من منيا القمح

تجديد حبس المتهمين بقتل «شهيد لقمة العيش» 15 يوما

أمر قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح فى الشرقية، اليوم الاثنين، بتجديد حبس المتهمين بقتل الشاب إسلام حامد، في القضية المتداولة إعلاميا باسم «شهيد لقمة العيش»، 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات، على خلفية إقدام اثنين جزارين بسحله وقتله أثناء تواجده داخل محل عمله في محل هواتف محمولة في منيا القمح، بعدما تناوبا الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء والشوم وتركاه ينزف وسط حالة من الفزع والذهول سيطرت على أهالي المنطقة بالكامل، خاصة بعدما أرهب المتهمون الأهالي بالسلاح الأبيض والشوم ومارسوا أفعال البلطجة بشارع هندسة الرى.
تزوير-أموال-عامة (2)

«كيدهن عظيم» كيف باعت «كوافيرة الجيزة» أراض لنفسها؟

نجح ضباط مباحث الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة، اليوم الاثنين، فى القبض على كوافيرة، بعدما أكدت التحريات اتهامها بتزوير المستندات الرسمية المتمثلة في عدد من التوكيلات الخاصة بالأراضي والعقارات مملوكة لبعض الأشخاص المقيمين خارج البلاد، وضبط بحوزتها عدد من المستندات والأوراق والتوكيلات المزورة، قبل أن يتم إحالتها إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معها، وقررت حجزها احتياطيا على ذمة تحريات المباحث لبيان تفاصيل وكشف ملابسات الواقعة، وقررت النيابة تحريز عدد من المستندات المضبوطة بحوزتها.
ضبط طن-لحوم-ودواجن-فاسدة-بمطعم-شهير (5)

الأمن يداهم ثلاجات لحوم ودواجن فاسدة بالعمرانية

تكثف الأجهزة الأمنية فى الجيزة، بالتعاون مع مباحث التموين، جهودها لشن حملات تفتيش للرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، ومنع جرائم الغش التجاري وبيع منتجات غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي للمواطنين، وتمكنت القوات من القبض على صاحب ثلاجة لحوم بمنطقة العمرانية، كان بحوزته كمية من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بلغت نحو 350 كيلوجراما، أكد فحص اللجنة البيطرية المرافقة للحملة أنها فاسدة وتضر بالصحة العامة لمن يتناولها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

تنفيذ 217 حكما لصالح البنوك في حملة أمنية

حمايةً للاقتصاد القومي، وسعيًا لإلزام العملاء بسداد مستحقات البنوك، شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة، ضد المدنيين المحكوم عليهم بأحكام قضائية، والهاربين من سداد مديونياتهم أو تنفيذ الأحكام، ونجحت الحملة فى تنفيذ 217 حكما قضائيا على مدار الشهر الماضي، ومن المقرر استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة، لإجبار المدانين بقوة القانون على سداد الأموال المستحقة عليهم إلى البنوك.
النيابة الإدارية

إحالة مسئولين بالإصلاح الزراعي بالجيزة للمحاكمة

أمرت المستشارة أماني الرافعي، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، بإحالة أربعة متهمين من العاملين بمديرية الإصلاح الزراعي ووزارة الزراعة، إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالتزوير والتلاعب بالأوراق الرسمية، مما تسبب فى فسخ عقد بيع إحدى قطع الأراضي المبرم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وإحدى الشركات والمقدرة مساحتها بما يزيد على 172 فدانا، مما مكن الطرف الآخر من الرجوع على الهيئة بالتعويض عما لحقه من ضرر، كما مكن آخرين فور علمهم بقرار الفسخ من التعدي على تلك الأرض بوضع اليد وحرمان صاحبها الشرعي من الانتفاع بها.
تموين 1

«الملكة- شهد» زيوت بمذيبات كيميائية فى أبو النمرس

نجحت قوات مباحث التموين بالجيزة، في مداهمة مصنع غير مرخص، لإنتاج زيوت الطعام، كائن بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، وبداخله 17 طنا و413 كيلو زيت، غير صالحة للاستخدام الآدمي، جزء منها معبأ ومجهز للطرح فى الأسواق للمواطنين. وألقت القوات القبض على صاحب المصنع غير المرخص، وتبين قيامه بتجميع كميات هائلة من زيت الطعام سابق استخدامه بمصانع الشيبسي، ولا يصلح للاستهلاك الآدمي، ثم يعيد تنقيته والتدخل فى تعديلات كيميائية به، لإعادة تعبئته وبيعه للمواطنين مرة أخرى.
جثة (4)

علاقة حرام وتعذيب بأماكن حساسة.. ليلة «فرح» الأخيرة

ساقها طيشها ومراهقتها إلى التورط فى علاقة غير مشروعة بابن الجيران، ليبدأ معها العد التنازلى لمدة 6 أشهر على قتلها حرقًا وتعذيبها بإشراف كتيبة إعدام مكونة من حبيبها وصديقه الذى أجبرها على علاقة غير مشروعة بعد استضافتها وجارها فى شقته، واشترك فى الجريمة أيضًا شقيقة المتهم الأول ووالدته، إذ استدرج الشابان المجني عليها، ليقوم المتهمون الأربعة بتجريدها من ملابسها وتعذيبها حتى الموت، وهو ما انتهت معه النيابة بعد 60 يومًا من التحقيقات إلى إحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة القتل العمد.
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