90 قضية.. كيف أنهت المباحث أسطورة «نشالة الغورية»؟

الأم مسجلة لديها 90 قضية سرقة ونشل ونجلتها لديها 17 قضية .. ترصدا شابين خرجا من بنك يحملان مليون جنيه فى كيسين بلاستيك وخلال استقلالهما المواصلات شقا حقيبة وسرقتا 200 ألف

تحرير:سماح عوض الله ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٩ ص

متهمة بالسرقة- أرشيفية

سيدة فى منتصف العقد الخامس من عمرها، كرست جهودها لارتكاب جرائم السرقة بأسلوب المغافلة، ارتكبت عشرات الجرائم فى هذا الصدد، والمسجل لها جنائيًا فقط 90 جريمة سرقة ونشل، نجلتها كذلك نشأت متشبعة بخبرة والدتها، التى كانت تعلمها السرقة وتستخدمها فيها بداية، ثم أشركتها فى مزاولة ذات النشاط، القائم على التزاحم والاحتكاك بالمواطنين، وبخفة ومهارة يد تستطيع السيدة ونجلتها قطع أى حقيبة والاستيلاء على ما بها، وكان آخر صيدهم شابين يستقلان المواصلات العامة وبحوزتها مليون جنيه موضوعة فى أكياس بلاستيك!

الأم وابنتها ترصدا شابين خرجا لتوهما من البنك، يحملان حقائب بلاستيكية سوداء، لكن الأكياس الهزيلة كشفت عن كونها محملة بمبالغ مالية هائلة «رزم»، أدركت النشالة المحترفة ونجلتها محتوى الكيسين، ودون أن يتناقشا فى سذاجة حامليها، قررتا تتبع حاملي الأموال، اللذان استقلا المواصلات العامة، فوقعا صيدًا