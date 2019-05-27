90 قضية.. كيف أنهت المباحث أسطورة «نشالة الغورية»؟
الأم مسجلة لديها 90 قضية سرقة ونشل ونجلتها لديها 17 قضية .. ترصدا شابين خرجا من بنك يحملان مليون جنيه فى كيسين بلاستيك وخلال استقلالهما المواصلات شقا حقيبة وسرقتا 200 ألف
تحرير:سماح عوض الله
٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٩ ص
متهمة بالسرقة- أرشيفية
سيدة فى منتصف العقد الخامس من عمرها، كرست جهودها لارتكاب جرائم السرقة بأسلوب المغافلة، ارتكبت عشرات الجرائم فى هذا الصدد، والمسجل لها جنائيًا فقط 90 جريمة سرقة ونشل، نجلتها كذلك نشأت متشبعة بخبرة والدتها، التى كانت تعلمها السرقة وتستخدمها فيها بداية، ثم أشركتها فى مزاولة ذات النشاط، القائم على التزاحم والاحتكاك بالمواطنين، وبخفة ومهارة يد تستطيع السيدة ونجلتها قطع أى حقيبة والاستيلاء على ما بها، وكان آخر صيدهم شابين يستقلان المواصلات العامة وبحوزتها مليون جنيه موضوعة فى أكياس بلاستيك!
الأم وابنتها ترصدا شابين خرجا لتوهما من البنك، يحملان حقائب بلاستيكية سوداء، لكن الأكياس الهزيلة كشفت عن كونها محملة بمبالغ مالية هائلة «رزم»، أدركت النشالة المحترفة ونجلتها محتوى الكيسين، ودون أن يتناقشا فى سذاجة حامليها، قررتا تتبع حاملي الأموال، اللذان استقلا المواصلات العامة، فوقعا صيدًا
الأم وابنتها ترصدا شابين خرجا لتوهما من البنك، يحملان حقائب بلاستيكية سوداء، لكن الأكياس الهزيلة كشفت عن كونها محملة بمبالغ مالية هائلة «رزم»، أدركت النشالة المحترفة ونجلتها محتوى الكيسين، ودون أن يتناقشا فى سذاجة حامليها، قررتا تتبع حاملي الأموال، اللذان استقلا المواصلات العامة، فوقعا صيدًا سهلًا لأمواس السيدتين، إذ شقت الأم أحد الكيسين واستولت على أموال منه بمعاونة نجلتها، فى وقت قياسي، خلال التزاحم لركوب السيارة الأجرة، وكانا فى غاية الدهاء، إذ اكتفيتا بمبلغ 200 ألف فقط، تاركتان باقى المبلغ، لسد رمق الأكياس وتعطيل اكتشاف حامليها للسرقة.
توجه الشابان حاملا الأموال إلى محل عملهما بأحد مراكز المنسوجات الكائن بمنطقة الغورية، لتسليم المبلغ المسحوب من البنك إلى رب عملهم، وكان بإجمالى مليون و150 ألف جنيه، وبحصر صاحب العمل للمبلغ للتحقق منه تبين أنه 950 ألف جنيه فقط، وفقد مبلغ 200 أف جنيه، وأسقط فى يد العاملين كيف حدث هذا، وبدءا فى استرجاع شريط الرحلة، من البنك إلى المحل، والذى لم يتوقفا خلاله لشراء شيء أو التعامل مع أحد، وأخذا يحملان الحقيبتين البلاستيك، أملًا فى إيجاد باقى المبلغ بداخلها، لكنهما فوجئا بشق الشنط، وأيقنا أنهما تعرضا للسرقة من نشالين محترفين.
أخذ العاملان يعتصران ذهنهما أين يمكن أن تكون السرقة حدثت، ولم يطرأ بذهنهما سوى احتكاكات وزحام المواصلات، وقررا العودة إلى خط سيرهما، ومراجعة كاميرات المراقبة بأى محل تجاري قرب من مكان استقلالهما للمواصلات، وكانت المفاجأة إذ شاهدا سيدتين تلاحقهما وتتلاحم بهما، لسرقة الأموال، وعلى الفور توجهوا إلى قسم شرطة الدرب الأحمر للإبلاغ عن الواقعة، والمطالبة بسرعة ضبط وإحضار المتهمتين.
لم يجد رجال المباحث بالقاهرة، صعوبة فى التعرف على النشالتين، وهما أم وابنتها لديهما سوابق جنائية فى السرقة والنشل، ومسجلتان بمعلومات جنائية لدى رجال القسم، وعلى الفور تم إعداد كمين أمني استهدف الأم وتم إلقاء القبض عليها، وبحوزتها مبلف 112 ألف جنيه، واعترفت بالاشتراك مع نجلتها الهاربة ولديها باقى المبلغ، فى استلال آلاف الجنيهات من حقيبتي المجني عليهما، بما بلغ قدره 200 أف جنيه.
وأقرت النشالة أنها وابنتها أدهشهما مشد حمل العاملين لأكثر من مليون جنيه فى أكياس بلاستيك، واستقلال المواصلات العامة، ونقل الأموال بتلك الطريقة وكأنها كيلو جرامات من البصل أو الطماطم، وتولت كل واحدة منهما شق كيس واستلال «رزم» مبالغ مالية منه، وخلال ثوان معدودة فى وقت التدافع لاستقلال السيارة الأجرة، كانتا تمكنتا من تسريب 200 ألف جنيه من الأكياس، وفرتا من المكان سعيدتين بالمبلغ الضخم، متيقنات أنهما سرقتاه من شخصين لا يعبآن بالمال، لكونهما يحملان أكثر من مليون جنيه فى كيس بلاستيك، ولم تشغلهما كثيرًا نتيجة السرقة بكون المجني عليهما عمال بسطاء مكلفين بنقل المبلغ، لا يمتلكون حتى المال اللازم لاستقلال تاكسي.
تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر ، بلاغا من "عاملين" بأحد مراكز المنسوجات كائن بمنطقة الغورية دائرة القسم، من أنهما عقب قيامهما بصرف مبلغ (مليون و150 ألف جنيه) خاص بمحل عملهما من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وإيداعه داخل حقيبتين بلاستيك واستقلالهما سيارة أجرة من أمام البنك، وعقب وصولهما لمحل عملهما فوجئا بوجود قطع بأحد الأكياس وسرقة مبلغ 200 ألف جنيه من داخله.
تبين أن الجناة هما سيدتان "مسجلة جنائياً 55 سنة سبق اتهامها فى 90 قضية آخرها قضية "سرقة" ، ونجلة الأولى 36 سنة سبق اتهامها فى 17 قضية آخرها قضية "سرقات متنوعة" ، وتم ضبط الأولى واعترفت.