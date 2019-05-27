جريمة

90 قضية| كيف قضت المباحث على أسطورة «نشالة الغورية»؟

الأم مسجلة لديها 90 قضية سرقة ونشل ونجلتها لديها 17 قضية .. ترصدا شابين خرجا من بنك يحملان مليون جنيه فى كيسين بلاستيك وخلال استقلالهما المواصلات شقا حقيبة وسرقتا 200 ألف
تحرير:سماح عوض الله ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٩ ص
متهمة بالسرقة- أرشيفية
متهمة بالسرقة- أرشيفية
سيدة فى منتصف العقد الخامس من عمرها، كرست جهودها لارتكاب جرائم السرقة بأسلوب المغافلة، ارتكبت عشرات الجرائم فى هذا الصدد، والمسجل لها جنائيًا فقط 90 جريمة سرقة ونشل، نجلتها كذلك نشأت متشبعة بخبرة والدتها، التى كانت تعلمها السرقة وتستخدمها فيها بداية، ثم أشركتها فى مزاولة ذات النشاط، القائم على التزاحم والاحتكاك بالمواطنين، وبخفة ومهارة يد تستطيع السيدة ونجلتها قطع أى حقيبة والاستيلاء على ما بها، وكان آخر صيدهم شابين يستقلان المواصلات العامة وبحوزتها مليون جنيه موضوعة فى أكياس بلاستيك!
الأم وابنتها ترصدا شابين خرجا لتوهما من البنك، يحملان حقائب بلاستيكية سوداء، لكن الأكياس الهزيلة كشفت عن كونها محملة بمبالغ مالية هائلة «رزم»، أدركت النشالة المحترفة ونجلتها محتوى الكيسين، ودون أن يتناقشا فى سذاجة حامليها، قررتا تتبع حاملي الأموال، اللذان استقلا المواصلات العامة، فوقعا صيدًا
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قتل

نجار مُسلح يقتل زوجته ويحاول الانتحار في الشرقية

أقدم نجار مُسلح، في العقد الثالث من العمر، على محاولة الانتحار، اليوم الاثنين؛ بعدما قتل زوجته إثر خلافات بينهما بقرية «الحكماء» التابعة لدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، بمحافظة الشرقية، فيما أفاد شهود عيان بأن الزوج ذبح زوجته. البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى «الزقازيق» الجامعي، بوصول المدعو «محمد.ن.ع» نجار مُسلح، مُقيم بقرية «الحكماء» بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، مصابًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
خبز-عيش

ضبط مالك مخبز استولى على 800 ألف جنيه

تواصل شرطة التموين والتجارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق، ومحاربة غلاء الأسعار، والمحتكرين والمتلاعبين بالسلع التموينية، وضبط حالات التلاعب بالسلع التموينية، وأسفرت جهود التحري والتفتيش عن ضبط مالك مخبز بلدي، لتلاعبه فى منظومة الدعم، عن طريق تسجيل عمليات صرف وهمية، للاستيلاء على الدقيق البلدي المستخدم فى إنتاج الخبز المدعم، بما مكنه من الاستيلاء على قرابة 800 ألف جنيه، تمثل سعر كميات الدقيق التى استولى عليها لنفسه، بقصد بيعها فى السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
داعش

نشاطهم استمر في السجن.. ما هي اتهامات «ولاية سيناء»؟

تواصل محكمة جنايات أمن الدولة العليا طورائ، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الاثنين، نظر محاكمة 44 متهمًا بينهم اللاعب حمادة السيد لاعب نادي أسوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ولاية سيناء"، وتستكمل المحكمة خلال جلسة اليوم فض أحراز القضية على خلفية الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين بتولي قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد تسمى "ولاية سيناء"، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم.
حبس-متهمين-ارشيفية

تجديد حبس قاتلي «ضحية المحمول» في الشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، قرارًا بتجديد حبس عاطلين اثنين، شقيقين، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بإزهاق روح شاب في منتصف العقد الثالث من العمر، في قضية ضحية «المحمول»، بعدما أصاباه إصابات بالغة بالرأس، لخلافات على تصليح هاتف محمول داخل محل المجني عليه بدائرة المركز، حيث تعديا عليه بـ«شومة»، ليسقط مضرجا بدمائه، قبل أن يفارق الحياة فور نقله إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

تنفيذ 217 حكما لصالح البنوك في حملة أمنية

حمايةً للاقتصاد القومي، وسعيًا لإلزام العملاء بسداد مستحقات البنوك، شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة، ضد المدنيين المحكوم عليهم بأحكام قضائية، والهاربين من سداد مديونياتهم أو تنفيذ الأحكام، ونجحت الحملة فى تنفيذ 217 حكما قضائيا على مدار الشهر الماضي، ومن المقرر استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة، لإجبار المدانين بقوة القانون على سداد الأموال المستحقة عليهم إلى البنوك.
النيابة الإدارية

إحالة مسئولين بالإصلاح الزراعي بالجيزة للمحاكمة

أمرت المستشارة أماني الرافعي، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، بإحالة أربعة متهمين من العاملين بمديرية الإصلاح الزراعي ووزارة الزراعة، إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالتزوير والتلاعب بالأوراق الرسمية، مما تسبب فى فسخ عقد بيع إحدى قطع الأراضي المبرم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وإحدى الشركات والمقدرة مساحتها بما يزيد على 172 فدانا، مما مكن الطرف الآخر من الرجوع على الهيئة بالتعويض عما لحقه من ضرر، كما مكن آخرين فور علمهم بقرار الفسخ من التعدي على تلك الأرض بوضع اليد وحرمان صاحبها الشرعي من الانتفاع بها.
تموين 1

«الملكة- شهد» زيوت بمذيبات كيميائية فى أبو النمرس

نجحت قوات مباحث التموين بالجيزة، في مداهمة مصنع غير مرخص، لإنتاج زيوت الطعام، كائن بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، وبداخله 17 طنا و413 كيلو زيت، غير صالحة للاستخدام الآدمي، جزء منها معبأ ومجهز للطرح فى الأسواق للمواطنين. وألقت القوات القبض على صاحب المصنع غير المرخص، وتبين قيامه بتجميع كميات هائلة من زيت الطعام سابق استخدامه بمصانع الشيبسي، ولا يصلح للاستهلاك الآدمي، ثم يعيد تنقيته والتدخل فى تعديلات كيميائية به، لإعادة تعبئته وبيعه للمواطنين مرة أخرى.
جثة (4)

علاقة حرام وتعذيب بأماكن حساسة.. ليلة «فرح» الأخيرة

ساقها طيشها ومراهقتها إلى التورط فى علاقة غير مشروعة بابن الجيران، ليبدأ معها العد التنازلى لمدة 6 أشهر على قتلها حرقًا وتعذيبها بإشراف كتيبة إعدام مكونة من حبيبها وصديقه الذى أجبرها على علاقة غير مشروعة بعد استضافتها وجارها فى شقته، واشترك فى الجريمة أيضًا شقيقة المتهم الأول ووالدته، إذ استدرج الشابان المجني عليها، ليقوم المتهمون الأربعة بتجريدها من ملابسها وتعذيبها حتى الموت، وهو ما انتهت معه النيابة بعد 60 يومًا من التحقيقات إلى إحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة القتل العمد.
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