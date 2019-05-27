دعاء اليوم الثاني و العشرين من شهر رمضان المبارك

تحرير:باهر القاضى ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٩ ص

زينة رمضان

خلال هذه الأيام المباركة، العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لما بها من نفحات ربانية وإلهية، وبها ليلة خير من ألف شهر، يحرص الصائمون على الإكثار من الدعاء ، فقد قال الله تعال فى حق هذه الليلة : " لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ" ، ومع قدوم يوم الثانى والعشرين من رمضان، يفضل قراءة هذا الدعاء: أللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ فَضْلِكَ ، وَ أنزِل عَلَيَّ فيهِ بَرَكاتِكَ ، وَ وَفِّقْني فيهِ لِمُوجِباتِ مَرضاتِكَ ، وَ أسْكِنِّي فيهِ بُحْبُوحاتِ جَنّاتَكَ ، يا مَجيبَ دَعوَةِ المُضْطَرِّينَ .

ويسنّ قبل الإفطار التوجه إلى الله -تعالى- بالدعاء، ومن الأدعية المشروعة قبل الإفطار: (اللهمَّ إني أعوذُ بك من العجزِ والكسلِ، والجُبنِ والهَرمِ، والبُخلِ، وأعوذ بك من عذابِ القبرِ، ومن فتنةِ المحيا والمماتِ). وقد روي في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم