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دعاء اليوم الثاني و العشرين من شهر رمضان المبارك

تحرير:باهر القاضى ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٩ ص
زينة رمضان
زينة رمضان
خلال هذه الأيام المباركة، العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لما بها من نفحات ربانية وإلهية، وبها ليلة خير من ألف شهر، يحرص الصائمون على الإكثار من الدعاء ، فقد قال الله تعال فى حق هذه الليلة : " لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ" ، ومع قدوم يوم الثانى والعشرين من رمضان، يفضل قراءة هذا الدعاء: أللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ فَضْلِكَ ، وَ أنزِل عَلَيَّ فيهِ بَرَكاتِكَ ، وَ وَفِّقْني فيهِ لِمُوجِباتِ مَرضاتِكَ ، وَ أسْكِنِّي فيهِ بُحْبُوحاتِ جَنّاتَكَ ، يا مَجيبَ دَعوَةِ المُضْطَرِّينَ .
ويسنّ قبل الإفطار التوجه إلى الله -تعالى- بالدعاء، ومن الأدعية المشروعة قبل الإفطار: (اللهمَّ إني أعوذُ بك من العجزِ والكسلِ، والجُبنِ والهَرمِ، والبُخلِ، وأعوذ بك من عذابِ القبرِ، ومن فتنةِ المحيا والمماتِ). وقد روي في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
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وظائف-شركة-مياه-الشرب-

نقص مياه الشرب بالسويس في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء حول استمرار معاناة أهالي السويس من نقص مياه الشرب. وقال النائب، إن هذه المعاناة تؤثر تأثيرا بالغا على حياتهم وخاصة في رمضان، والذي يزيد الاحتياج فيه إلى الماء، مستنكرا عدم تحرك المسؤولين لحل الأزمة حتى الآن. وأكد متولي، أن انقطاع الماء يؤثر على نشاط المحال التجارية وبشكل خاص محال المأكولات والمشروبات والتي يعد انقطاع المياه بمثابة وقف حال لها، كما يعرضهم والأهالي لابتزاز البعض ممن يبيعون المياه بمقابل كبير، استغلالا لحاجة الناس.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

التعليم العالي يبحث إنشاء جامعات فرانكوفونية في مصر

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الإثنين، إيريفيه سابوران المدير الإقليم لمكتب الشرق الأوسط للوكالة الجامعية الفرانكوفونية، وذلك بمقر الوزارة. تناول اللقاء بحث دعم علاقات التعاون بين الوزارة والوكالة فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى. وبحث الجانبان توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تتضمن دعم ضمان الجودة فى الجامعات، وتنمية التعاون بين الوكالة والجامعات المصرية، وتقديم الوكالة لعدد من المنح الدراسية للطلاب الأفارقةبالجامعات المصرية.
مبانى

«إسكان النواب»: قانون التصالح يشمل كل مخالفات البناء

قال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، المقرر بدء تطبيقه خلال أيام، لا يقتصر على المخالفات التى حُرّرت لها محاضر وفق قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ولديها نزاع قضائى قائم. وأوضح والى، أن من حق أى مواطن خالف اشتراطات البناء وفق قانون البناء الموحد، ولم يحرر له محضر عن المخالفة، أن يتقدم للتصالح أيضا، فالقانون متاح تنفيذه ويطبق على كل الحالات المخالفة، سواء دخلت نزاعا قضائيا متداولا بالمحاكم أو لم تحرر لها محاضر.
امتحانات-الصف-الأول الثانوي-بالتابلت‎ (4)

طلاب أولى ثانوي: السيستم شغال.. والفلسفة سهلة

واصل طلاب الصف الأول الثانوي العام، الامتحانات الإلكترونية لنهاية العام، اليوم الاثنين، بأداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق على أجهزة التابلت دون حدوث مشكلة في منصة الامتحانات. وأكد الطلاب، عقب خروجهم من اللجان الامتحانية، أن الامتحان تضمن 15 سؤالا ما بين مقالية واختيار من متعدد، مشيرين إلى أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب العادي، وتقيس الفهم كما جاءت مباشرة وواضحة دون غموض. ولفت الطلاب إلى أنهم استعانوا بالكتاب المفتوح في الإجابة عن بعض جزئيات الأسئلة.
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رمضان-نايتس

دعاء اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك

استعدادا لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يكثر الصائمون من الدعاء والتقرب للمولى عز وجل، خاصة لما فى تلك الأيام من نفحات ربانية وإلهية عظيمة، حيث بها ليلة خير من ألف شهر، ألا وهى ليلة القدر، غير أنه ومع حلول يوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك، يستحب قراءة هذا الدعاء: اللّهُمَّ اهدِني فيهِ لِصالِحِ الأعْمالِ، وَاقضِ لي فيهِ الحوائِجَ وَالآمالِ يا مَنْ لا يَحتاجُ إلى التَّفسيرِ وَالسُّؤالِ، يا عالِما بِما في صُدُورِ العالمينَ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآله الطّاهرينَ.
رمضان-نايتس

دعاء اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك

حثت الشريعة الإسلامية ومقاصد الشرع الحنيف، الصائمين في شهر رمضان، بضرورة التقرب للمولى عزوجل، بجعل الشهر المبارك موسما للطاعات والأعمال الصالحة، والإكثار من الدعاء طوال أيامه، ومع حلول يوم السادس عشر من الشهر، يستحب قراءة هذا الدعاء: اَللّهُمَّ وفِّقْني فيهِ لِمُوافَقَةِ الْأبرارِ، وجَنِّبْني فيهِ مُرافَقَةِ الأشرارِ، وَآوني فيهِ برَحمَتِكَ إلى دارِ القَرارِ بإلهيَّتِكَ يا إله العالمينَ. وبين الإسلام آدابا يجب أن يتحلى بها المسلم عند الدعاء، سواء فى شهر رمضان، أو فى جميع الأوقات.
زينة-رمضان (1)

دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك

تفعيلا لما أقرته الشريعة الإسلامية، ومقاصد الشرع الحنيف، يستهل جموع المسلمين قدوم شهر رمضان المبارك من كل عام بالإكثار من الأعمال الصالحة، والتقرب للمولى، عز وجل، بترك المعاصي والذنوب، والتوجه بالدعاء ليل نهار، سواء عند الإفطار لكونه من الأوقات المستجاب فيها الدعاء، أو فى غيره من الأوقات، غير أنه مع قدوم اليوم الخامس عشر من الشهر الفضيل، يُستحب قراءة هذا الدعاء: "اللهم ارْزُقْني فيهِ طاعة الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بِإنابَة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ".
رمضان-نايتس

دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك

بحسب ما يراه رجال الدين والعلماء، فإنه يستحب الإكثار من الدعاء والأعمال الصالحة والطاعات، خلال أيام الشهر الكريم، فرمضان أفضل شهور العام، إذ نزل فيه القرآن الكريم، وخصه المولى عز وجل، بليلة هي خير من ألف شهر، كما أن له العديد من النفحات الربانية والإلهية، ففى اليوم الثالث عشر، يفضل قراءة هذا الدعاء: اَللّهُمَّ طَهِّرْني فيهِ مِنَ الدَّنسِ وَالْأقْذارِ، وَصَبِّرْني فيهِ عَلى كائِناتِ الْأَقدارِ، وَوَفِّقْني فيهِ لِلتُّقى وَصُحْبَةِ الْأبرارِ بِعَوْنِكَ يا قُرَّةَ عَيْن الْمَساكينِ.
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