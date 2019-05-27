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«زلزال».. سر ذهاب هنادي مهنا إلى محمد رمضان (فيديو)

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
مسلسل زلزال - محمد رمضان وهنادي مهنا
مسلسل زلزال - محمد رمضان وهنادي مهنا
تصدر المشهد الذي جمع بين الفنان محمد رمضان وهنادي مهنا، بالحلقة الـ21 من مسلسل «زلزال»، تريند موقع «يوتيوب»، كونه يعد اللقاء الاول بينهما بعد زوجها من محمود حجازي، حيث ذهبت «أمل» تجسدها هنادي مهنا إلى بيت «الأستاذ زهدي» يجسده الفنان أحمد صيام، لتقدم واجب العزاء لـ«محمد حربي» يجسده محمد رمضان، فى «جبريال» يجسده سامى عبد الحليم، والذي كان بمثابة صدمة له، ولم تنته المفاجأة عند هذا الحد، بل وقع شجار بينها وبين «صافية» التى تجسدها حلا شيحة، بسبب غيرة الثانية على «محمد»، والتي اتهمتها بأنها ووالدها «خليل» يجسده ماجد المصرى، سبب فى كل ما يحدث.
انتهاء الحلقة بعلم «عبد الحليم» زوج «أمل» بذهابها إلى «محمد حربي»، جعل المشاهدين يبحثون عن الحلقة الـ22 من مسلسل «زلزال»، لمعرفة ماذا سيحدث بعد أن ذهب «عبدالحليم» إلى هناك؛ والتقى به وعزاه، فما الذي سيحدث خلال الحلقة الجديدة التي ستعرض الليلة،
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«حكايتي».. والدة «علي» توافق على زواجه بـ«داليدا»

لا تزال قصة «على» و«داليدا» بمسلسل «حكايتي» تشغل المشاهدين الذين ينتظرون الحلقات الجديدة بفارغ الصبر لمعرفة ما سيحدث، وجاء المشهد الذى جمع بين «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، ووالدة «على» تجسدها نهال عنبر، في الحلقة الحادية والعشرين، فى المركز الثالث بـ«تريند» موقع «يوتيوب»، حيث تجاوز عدد مشاهداته 100 ألف فى أقل من 12 ساعة، والذي فيه استسلمت والدة «على» الذي يلعب دوره الفنان أحمد صلاح حسني، لرغبتة ووافقت على زواجه بـ«داليدا»، لكنها أخذت تسألها عن عائلتها ووالدها ولماذا تركتهم وهربت؟ وغيرها من الأسئلة التي وضعت «داليدا» فى موقف محرج.
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«زلزال» يتصدر التريند.. و«أبو جبل» يلاحقه

تصدر مسلسل "زلزال" بطولة الفنان محمد رمضان، تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة الحادية والعشرين من المسلسل، التي لاقت ردود أفعال واسعة، ثم جاء مسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان، في المركز الثاني، وبالمثل كانت آخر حلقة مذاعة من العمل السبب في دخوله التريند، ليتمكن العمل من مواصلة حضوره بين أكثر المسلسلات التي يبحث عنها الجمهور. المنافسة تحتدم حاليا بين مسلسلات رمضان، خاصة مع قرب توديع الشهر الكريم، إذ أخذت الأحداث تتطور أكثر، لتتضح معالم قصص تلك الأعمال أكثر، ونقترب من ذروة الصراع.
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Paranormal.. مسلسل رعب مصري برعاية أحمد خالد توفيق

أعلنت شبكة نتفليكس للبث الإلكتروني، تقديمها أول مسلسل رعب مصري بعنوان Paranormal ضمن عروضها الأصلية، بالتعاون مع المنتج المصري أحمد حفظي والمخرج المصري عمرو سلامة، في مفاجأة لم يتوقعها أحد. وفاجأت شبكة البث الإلكتروني الجمهور المصري، بأن المسلسل الجديد سوف تبنى أحداثه على روايات ما وراء الطبيعة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، والتي تعتبر من أعلى سلاسل الروايات المصرية مبيعًا بأكثر من 15 مليون نسخة بيعت حتى الآن، بحسب موقع The Hollywood Reporter الأمريكي.
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على طريقة الأسطورة.. محمد رمضان يضرب «وردة» بالشيشة

منذ أن عرضت الحلقة السابعة عشر من مسلسل «زلزال»، ولا أحد يتحدث سوى عن المشهد الذى ضرب فيه الفنان محمد رمضان، «المعلم وردة» ورجاله وسط الموقف، بعد أن تعدى على «صافية» تجسدها الفنانة حلا شيحة، وأساء إلى سمعتها أمام الجميع فى الموقف، ما أغضب رمضان - محمد حربي -، وحول الموقف إلى معركة، وأخذ يلقن البلطجية درسًا قاسيًا، ثم طارد «وردة» الذى حاول الهرب منه، ليصل إليه ويحطم الشيشة على رأسه ومن ثم يسحله أمام الجميع، ويقول له فى نهاية المشهد: «أنا زلزال كابوس الأندال»، ثم دعا الجميع ألا يخشوا «وردة» بعد اليوم.
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زلزال| محمد رمضان يخطف الأضواء في فرح حبيبته (فيديو)

تصدر المشهد الذى جمع بين كل من الفنان محمد رمضان والممثلة هنادي مهنا بالحلقة السادسة عشرة من مسلسل «زلزال»، تريند موقع «يوتيوب»، والذي قام خلاله بتقديم الشربات لحبيبته «أمل»، وزوجها «عبد الحليم» يجسده محمود حجازي، خلال فرحهما، وسط صدمة الجميع، وخوف أهلها من أن يفسد عليهم فرحتهم، وبكاء «أمل» -هنادي مهنا- بعد أن كسر والدها قلبها وأجبرها على الزواج من شخص لا تحبه، لتتفاجأ بحبيبها يقف أمامها فى فرحها، لكنه جرسون يقدم لها الشربات هي وزوجها، ووصلت نسبة مشاهدة هذا المشهد على الصفحة الرسمية للفنان محمد رمضان، لمليون و800 ألف فى أقل من 12 ساعة.
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محمد رمضان يحتل تريند «يوتيوب» بهذا المشهد (فيديو)

تفاعل الجمهور مع المشهد الذى ظهر فيه الفنان محمد رمضان أو «محمد حربي» يقدم فيه المشاريب داخل الفندق، لزملائه بالجامعة الذين كان يذاكر لهم يوما ما، حتى تخرجوا جميعا وانضموا إلى كبرى الشركات، أما هو فانتهى به الحال إلى جرسون يقدم مشاريب داخل أحد الفنادق، بعد أن ضاع مستقبله بسبب عداوته للفنان ماجد المصري أو «خليل السواح»، واحتل هذا المشهد الذى جاء بالحلقة الـ15 من مسلسل «زلزال» المركز الثاني بتريند موقع «يوتيوب» ووصلت نسبة مشاهدته إلى 625 ألف مشاهدة فى أقل من 24 ساعة.
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زلزال (14).. محمد رمضان يترك العياط بعد خطوبة «أمل»

انطلقت الحلقة الـ14 من مسلسل «زلزال» بذهاب «صافية» تجسدها حلا شيحة مع أمها إلى القسم، لكى يخرجا عربة الفول؛ لكى يعيشا من دخلها، ولكنهما لم يستطيعا إخراجها، وأخبر «محمد حربي» يجسده محمد رمضان «جبريال» يجسده سامى عبد الحليم، بأن صديقه «حسيب» يجسده محمد الدقاق، نصب عليه وباع معداته وأخذ ثمنها، وخير «لطفى» يجسده محمد عبد العظيم، «جبريال» بينه وبين «محمد حربي»، ومن ثم عرض عليه أن يخرج من القهوة، لكى يشترى نصيبه وفقا لتخطيط «خليل» يجسده ماجد المصرى، الذى يريد أن يقضى على كل من يقف بجوار «محمد».
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