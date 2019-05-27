«زلزال».. سر ذهاب هنادي مهنا إلى محمد رمضان (فيديو)

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

مسلسل زلزال - محمد رمضان وهنادي مهنا

تصدر المشهد الذي جمع بين الفنان محمد رمضان وهنادي مهنا، بالحلقة الـ21 من مسلسل «زلزال»، تريند موقع «يوتيوب»، كونه يعد اللقاء الاول بينهما بعد زوجها من محمود حجازي، حيث ذهبت «أمل» تجسدها هنادي مهنا إلى بيت «الأستاذ زهدي» يجسده الفنان أحمد صيام، لتقدم واجب العزاء لـ«محمد حربي» يجسده محمد رمضان، فى «جبريال» يجسده سامى عبد الحليم، والذي كان بمثابة صدمة له، ولم تنته المفاجأة عند هذا الحد، بل وقع شجار بينها وبين «صافية» التى تجسدها حلا شيحة، بسبب غيرة الثانية على «محمد»، والتي اتهمتها بأنها ووالدها «خليل» يجسده ماجد المصرى، سبب فى كل ما يحدث.

انتهاء الحلقة بعلم «عبد الحليم» زوج «أمل» بذهابها إلى «محمد حربي»، جعل المشاهدين يبحثون عن الحلقة الـ22 من مسلسل «زلزال»، لمعرفة ماذا سيحدث بعد أن ذهب «عبدالحليم» إلى هناك؛ والتقى به وعزاه، فما الذي سيحدث خلال الحلقة الجديدة التي ستعرض الليلة،