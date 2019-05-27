كيمبس: ميسي لن يتوج وحده بكوبا أمريكا

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م

ليونيل ميسي

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة في كوبا أمريكا هذا الصيف، تلك البطولة التي تحتضنها البرازيل، ويسعى من خلالها اللاعب الأفضل في العالم 5 مرات من قبل، للتتويج بلقبه الأول مع منتخب بلاده، إلا أن أسطورة الأرجنتين ماريو كيمبس يشعر بالقلق على حظوظ الأرجنتين في تلك البطولة، مشيرًا إلى أن الاعتماد التام على ميسي لن يساعد الفريق قائلًا: "ميسي وحده لن يتمكن من الفوز بلقب كوبا أمريكا، هو قادر على حسم مباريات وأن يقربك فقط من المباراة النهائية، ولكنه لن يفعل كل شيء"، وذلك في حواره لإذاعة صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأعرب كيمبس عن عدم سعادته بمعاملة كل المدربين السابقين للمنتخب الأرجنتيني لميسي قائلًا: "كل مدرب يأتي لتدريب الأرجنتين يشعر بأنه يتوجب عليه الذهاب إلى برشلونة لمشاهدة ميسي، وهذا أمر مقلق". وأضاف: "ميسي اللاعب الأفضل في العالم، ويجب تركه وحده، وعلى المدرب أن يشعر بالقلق على اللاعبين الآخرين". وتطرق

وأعرب كيمبس عن عدم سعادته بمعاملة كل المدربين السابقين للمنتخب الأرجنتيني لميسي قائلًا: "كل مدرب يأتي لتدريب الأرجنتين يشعر بأنه يتوجب عليه الذهاب إلى برشلونة لمشاهدة ميسي، وهذا أمر مقلق".



وأضاف: "ميسي اللاعب الأفضل في العالم، ويجب تركه وحده، وعلى المدرب أن يشعر بالقلق على اللاعبين الآخرين".



وتطرق كيمبس للحديث عن النهاية الصعبة لبرشلونة في الموسم المنقضي والتي قد تؤثر على مستوى ميسي في كوبا أمريكا المقبل.



وعن ذلك علق النجم الأرجنتيني: "أعتقد أن ميسي يملك رغبة كبيرة، ولكنه يصل إلى البطولة في حالة ذهنية سيئة للغاية، وبدنية كذلك بعد الخسارة أمام كل من ليفربول وفالنسيا".