رياضة

كيمبس: ميسي لن يتوج وحده بكوبا أمريكا

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة في كوبا أمريكا هذا الصيف، تلك البطولة التي تحتضنها البرازيل، ويسعى من خلالها اللاعب الأفضل في العالم 5 مرات من قبل، للتتويج بلقبه الأول مع منتخب بلاده، إلا أن أسطورة الأرجنتين ماريو كيمبس يشعر بالقلق على حظوظ الأرجنتين في تلك البطولة، مشيرًا إلى أن الاعتماد التام على ميسي لن يساعد الفريق قائلًا: "ميسي وحده لن يتمكن من الفوز بلقب كوبا أمريكا، هو قادر على حسم مباريات وأن يقربك فقط من المباراة النهائية، ولكنه لن يفعل كل شيء"، وذلك في حواره لإذاعة صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وأعرب كيمبس عن عدم سعادته بمعاملة كل المدربين السابقين للمنتخب الأرجنتيني لميسي قائلًا: "كل مدرب يأتي لتدريب الأرجنتين يشعر بأنه يتوجب عليه الذهاب إلى برشلونة لمشاهدة ميسي، وهذا أمر مقلق". وأضاف: "ميسي اللاعب الأفضل في العالم، ويجب تركه وحده، وعلى المدرب أن يشعر بالقلق على اللاعبين الآخرين". وتطرق
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الزمالك يفك لعنة النهائيات بقيادة «جروس الخامس»

توج نادي الزمالك بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، الذي أقيم على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف لعشاق الفارس الأبيض، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز القلعة البيضاء بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 55 ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين، بعد أن انتصر نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب، بهدف التوجولي لابا كودجو.
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ميسي VS فان دايك.. من ينتصر في موقعة الليفر والبرسا؟

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القوة الضاربة تزين تشكيل برشلونة المتوقع أمام الليفر

استقر الإسباني إيرنيستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، على تشكيلة فريقه التي تخوض مواجهة ليفربول الإنجليزي، على استاد كامب نو الذي يتسع لأكثر من 99 ألف متفرج، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم «2018-2019»، والتي سيديرها الحكم الدولي الهولندي المخضرم بيورن كيبرز صاحب الـ46 عامًا علمًا بأن لقاء الإياب سيقام يوم الثلاثاء القادم على استاد أنفيلد، معقل الريدز.
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4 مصريين سجلوا في برشلونة.. هل يفعلها محمد صلاح؟

بعدما حسم تتويجه بلقب الليجا، قبل نهاية البطولة بـ3 جولات، يتطلع برشلونة لتخطي عقبة ليفربول، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتأهل للنهائي لمواصلة تقدمه نحو تكرار الثلاثية، حيث يستضيف البرسا نظيره ليفربول، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «كامب نو» في ذهاب النهائي، على أن تتجدد المواجهة بينهما في مباراة الإياب التي يحتضنها ليفربول على ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء المقبل، ويلتقي الفائز، مع المتأهل من المواجهة الأخرى، بالدور قبل النهائي بين توتنهام، وأياكس. وقبل المباراة النارية نستعرض المصريين الذين سجلوا في شباك برشلونة.
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