الزمالك يفك لعنة النهائيات بقيادة «جروس الخامس»

أنهى الزمالك السنوات العجاف للكرة المصرية، بعد أن حصد الكونفيدرالية، ليكون التتويج الأول من جانب الكرة المصرية بلقب قاري، منذ تتويج الأهلي بلقب الكونفيدرالية عام 2014

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م

كريستيان جروس

توج نادي الزمالك بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، الذي أقيم على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف لعشاق الفارس الأبيض، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز القلعة البيضاء بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 55 ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين، بعد أن انتصر نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب، بهدف التوجولي لابا كودجو.

سجل للزمالك، في ركلات الترجيح، المغربي خالد بوطيب ومحمود علاء وعبد الله جمعة ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو"، وأحرز لنهضة بركان إسماعيل المقدم والتوجولي لابا كودجو والبوركيني يوسوفا دايو، وأضاع حمدي العشير. وجاءت المباراة حافلة بالندية بين الفريقين والتوتر في بعض الفترات، مع استحواذ زملكاوي