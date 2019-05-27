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«زلزال» يتصدر التريند.. و«أبو جبل» يلاحقه

تحرير:التحرير ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
زلزال
زلزال
تصدر مسلسل "زلزال" بطولة الفنان محمد رمضان، تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة الحادية والعشرين من المسلسل، التي لاقت ردود أفعال واسعة، ثم جاء مسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان، في المركز الثاني، وبالمثل كانت آخر حلقة مذاعة من العمل السبب في دخوله التريند، ليتمكن العمل من مواصلة حضوره بين أكثر المسلسلات التي يبحث عنها الجمهور. المنافسة تحتدم حاليا بين مسلسلات رمضان، خاصة مع قرب توديع الشهر الكريم، إذ أخذت الأحداث تتطور أكثر، لتتضح معالم قصص تلك الأعمال أكثر، ونقترب من ذروة الصراع.
ومع فرز الجمهور للأعمال المعروضة حاليا، والاختيار ما بين الاستمرار في مشاهدة بعضها، وترك الآخر، من سينجح في جذب المشاهدين لمواصلة المتابعة؟ الأيام القليلة المتبقية كفيلة بالإجابة عن هذا التساؤل، رغم أن بعض النجوم تسرعوا في الإعلان عن نسب مشاهدة أعمالهم. "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم
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مسلسل-حكايتى (1)

«حكايتي».. والدة «علي» توافق على زواجه بـ«داليدا»

لا تزال قصة «على» و«داليدا» بمسلسل «حكايتي» تشغل المشاهدين الذين ينتظرون الحلقات الجديدة بفارغ الصبر لمعرفة ما سيحدث، وجاء المشهد الذى جمع بين «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، ووالدة «على» تجسدها نهال عنبر، في الحلقة الحادية والعشرين، فى المركز الثالث بـ«تريند» موقع «يوتيوب»، حيث تجاوز عدد مشاهداته 100 ألف فى أقل من 12 ساعة، والذي فيه استسلمت والدة «على» الذي يلعب دوره الفنان أحمد صلاح حسني، لرغبتة ووافقت على زواجه بـ«داليدا»، لكنها أخذت تسألها عن عائلتها ووالدها ولماذا تركتهم وهربت؟ وغيرها من الأسئلة التي وضعت «داليدا» فى موقف محرج.
ما وراء-الطبيعة (2)

Paranormal.. مسلسل رعب مصري برعاية أحمد خالد توفيق

أعلنت شبكة نتفليكس للبث الإلكتروني، تقديمها أول مسلسل رعب مصري بعنوان Paranormal ضمن عروضها الأصلية، بالتعاون مع المنتج المصري أحمد حفظي والمخرج المصري عمرو سلامة، في مفاجأة لم يتوقعها أحد. وفاجأت شبكة البث الإلكتروني الجمهور المصري، بأن المسلسل الجديد سوف تبنى أحداثه على روايات ما وراء الطبيعة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، والتي تعتبر من أعلى سلاسل الروايات المصرية مبيعًا بأكثر من 15 مليون نسخة بيعت حتى الآن، بحسب موقع The Hollywood Reporter الأمريكي.
مسلسل- زلزال (1)

«زلزال».. سر ذهاب هنادي مهنا إلى محمد رمضان (فيديو)

تصدر المشهد الذي جمع بين الفنان محمد رمضان وهنادي مهنا، بالحلقة الـ21 من مسلسل «زلزال»، تريند موقع «يوتيوب»، كونه يعد اللقاء الاول بينهما بعد زوجها من محمود حجازي، حيث ذهبت «أمل» تجسدها هنادي مهنا إلى بيت «الأستاذ زهدي» يجسده الفنان أحمد صيام، لتقدم واجب العزاء لـ«محمد حربي» يجسده محمد رمضان، فى «جبريال» يجسده سامى عبد الحليم، والذي كان بمثابة صدمة له، ولم تنته المفاجأة عند هذا الحد، بل وقع شجار بينها وبين «صافية» التى تجسدها حلا شيحة، بسبب غيرة الثانية على «محمد»، والتي اتهمتها بأنها ووالدها «خليل» يجسده ماجد المصرى، سبب فى كل ما يحدث.
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ابو-جبل

«أبو جبل» يتصدر الترند.. وجورج وسوف حاضر بقوة

تصدر مسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان، ترند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة الثامنة عشرة من المسلسل، والتي لاقت ردود أفعال واسعة، ليتمكن العمل من مواصلة حضوره بين أكثر المسلسلات التي يبحث عنها الجمهور، كما كان المطرب اللبناني جورج وسوف حاضرًا أيضًا، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا ومنها رفضه الغناء لفيروز. المنافسة تحتدم حاليا بين مسلسلات رمضان، مع اقترابنا من آخر عشرة أيام في الشهر الكريم، إذ أخذت الأحداث تتطور أكثر، لتتضح معالم قصص تلك الأعمال أكثر، ونقترب من ذروة الصراع.
محمد-رمضان

محمد رمضان يصل من فرنسا لاستكمال تصوير «زلزال»

بعد حضوره فعاليات مهرجان "كان" السينمائي في فرنسا، عاد الفنان محمد رمضان إلى مصر، حيث سيواصل تصوير مسلسله "زلزال"، الذي ينافس به في موسم رمضان الحالي، وقد تم إعداد ديكور خاص بسوق الخضار، الذي سيجمع "رمضان" مع الفنانة حلا شيحة وفنانين آخرين، ومن المفترض أن يستمر التصوير في هذا المكان لمدة يومين، وبعدها ينتقل رمضان إلى مكان آخر لاستكمال تصوير المشاهد، إذ تتبقى له أيام قليلة. وفي نفس السياق، يسابق المخرج إبراهيم فخر الزمن من أجل الانتهاء من مونتاج ومكساج الحلقات وتسليمها إلى قنوات dmc التي تعرض المسلسل بشكل حصري.
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«أبو جبل» يتصدر الترند.. و«كلبش 3» يلاحقه

تصدر مسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان، ترند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة الثالثة عشرة من المسلسل، التي لاقت ردود أفعال واسعة، ثم جاء مسلسل "كلبش 3" بطولة الفنان أمير كرارة، في المركز الثاني، وبالمثل كانت آخر حلقة مذاعة من العمل السبب في دخوله الترند، ليتمكن العمل من مواصلة حضوره بين أكثر المسلسلات التي يبحث عنها الجمهور. المنافسة تحتدم حاليا بين مسلسلات رمضان، خاصة مع اقترابنا من منتصف الشهر الكريم، حيث أخذت الأحداث تتطور أكثر، لتتضح معالم قصص تلك الأعمال أكثر، ونقترب من ذروة الصراع.
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أبو جبل حلقة 10.. خطف ابن حسن وزوجته تحاول الانتحار

بعد الأحداث الشيقة التي شهدها مسلسل أبو جبل في حلقته السابقة، من رفض الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، وتجسد "مريم" زوجة حسن -مصطفى شعبان- كلام والدها، وإصرارها على البقاء مع زوجها، ومحاولة رحاب إثارة الوقيعة بين زوجها سعد -دياب- وأخيه حسن، تبدأ أحداث الحلقة العاشرة من المسلسل بمحاولة مريم الانتحار بعد قرار زوجها أن يعيدها إلى منزل والدها وهي ترفض أن تتركه، وتشاء الأقدار أن يصاب والدها «سناء شافع» بأزمة قلبية حادة كادت تعصف بحياته، وينقذه حسن وزوجته.
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