«زلزال» يتصدر التريند.. و«أبو جبل» يلاحقه

تحرير:التحرير ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

زلزال

تصدر مسلسل "زلزال" بطولة الفنان محمد رمضان، تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة الحادية والعشرين من المسلسل، التي لاقت ردود أفعال واسعة، ثم جاء مسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان، في المركز الثاني، وبالمثل كانت آخر حلقة مذاعة من العمل السبب في دخوله التريند، ليتمكن العمل من مواصلة حضوره بين أكثر المسلسلات التي يبحث عنها الجمهور. المنافسة تحتدم حاليا بين مسلسلات رمضان، خاصة مع قرب توديع الشهر الكريم، إذ أخذت الأحداث تتطور أكثر، لتتضح معالم قصص تلك الأعمال أكثر، ونقترب من ذروة الصراع.

ومع فرز الجمهور للأعمال المعروضة حاليا، والاختيار ما بين الاستمرار في مشاهدة بعضها، وترك الآخر، من سينجح في جذب المشاهدين لمواصلة المتابعة؟ الأيام القليلة المتبقية كفيلة بالإجابة عن هذا التساؤل، رغم أن بعض النجوم تسرعوا في الإعلان عن نسب مشاهدة أعمالهم. "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم