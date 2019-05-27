نشاطهم استمر في السجن.. ما هي اتهامات «ولاية سيناء»؟

دعا بعض المتهمين المودعين معهم في السجن للانضمام لصفوف التنظيم الإرهابي وروجوا لأفكاره داخل محبسهم.. الجنايات تواصل فض أحراز القضية خلال جلسة اليوم

تحرير:تهامى البندارى ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

داعش- أرشيفية

تواصل محكمة جنايات أمن الدولة العليا طورائ، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الاثنين، نظر محاكمة 44 متهمًا بينهم اللاعب حمادة السيد لاعب نادي أسوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ولاية سيناء"، وتستكمل المحكمة خلال جلسة اليوم فض أحراز القضية على خلفية الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين بتولي قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد تسمى "ولاية سيناء"، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم.

محطات عدة مرت بها القضية وصولا إلى المحاكمة الجنائية، حصلت خلالها على أرقام مختلفة بدءا برقم 470 لسنة 2018 كلي جنوب القاهرة، ثم رقم 840 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، يليه رقم 110 لسنة 2018 جنايات أمن الدولة العليا، حتى وصلت للرقم 159 لسنة 2018 جنايات أمن دولة طوارئ العياط. شملت قائمة المتهمين