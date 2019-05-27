جريمة

نشاطهم استمر في السجن.. ما هي اتهامات «ولاية سيناء»؟

دعا بعض المتهمين المودعين معهم في السجن للانضمام لصفوف التنظيم الإرهابي وروجوا لأفكاره داخل محبسهم.. الجنايات تواصل فض أحراز القضية خلال جلسة اليوم
تحرير:تهامى البندارى ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
داعش- أرشيفية
داعش- أرشيفية
تواصل محكمة جنايات أمن الدولة العليا طورائ، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الاثنين، نظر محاكمة 44 متهمًا بينهم اللاعب حمادة السيد لاعب نادي أسوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ولاية سيناء"، وتستكمل المحكمة خلال جلسة اليوم فض أحراز القضية على خلفية الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين بتولي قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد تسمى "ولاية سيناء"، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم.
محطات عدة مرت بها القضية وصولا إلى المحاكمة الجنائية، حصلت خلالها على أرقام مختلفة بدءا برقم 470 لسنة 2018 كلي جنوب القاهرة، ثم رقم 840 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، يليه رقم 110 لسنة 2018 جنايات أمن الدولة العليا، حتى وصلت للرقم 159 لسنة 2018 جنايات أمن دولة طوارئ العياط.  شملت قائمة المتهمين
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قتل

نجار مُسلح يقتل زوجته ويحاول الانتحار في الشرقية

أقدم نجار مُسلح، في العقد الثالث من العمر، على محاولة الانتحار، اليوم الاثنين؛ بعدما قتل زوجته إثر خلافات بينهما بقرية «الحكماء» التابعة لدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، بمحافظة الشرقية، فيما أفاد شهود عيان بأن الزوج ذبح زوجته. البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى «الزقازيق» الجامعي، بوصول المدعو «محمد.ن.ع» نجار مُسلح، مُقيم بقرية «الحكماء» بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، مصابًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
خبز-عيش

ضبط مالك مخبز استولى على 800 ألف جنيه

تواصل شرطة التموين والتجارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق، ومحاربة غلاء الأسعار، والمحتكرين والمتلاعبين بالسلع التموينية، وضبط حالات التلاعب بالسلع التموينية، وأسفرت جهود التحري والتفتيش عن ضبط مالك مخبز بلدي، لتلاعبه فى منظومة الدعم، عن طريق تسجيل عمليات صرف وهمية، للاستيلاء على الدقيق البلدي المستخدم فى إنتاج الخبز المدعم، بما مكنه من الاستيلاء على قرابة 800 ألف جنيه، تمثل سعر كميات الدقيق التى استولى عليها لنفسه، بقصد بيعها فى السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
القبض على سارقة السيدات بالإسكندرية

90 قضية| كيف قضت المباحث على أسطورة «نشالة الغورية»؟

سيدة فى منتصف العقد الخامس من عمرها، كرست جهودها لارتكاب جرائم السرقة بأسلوب المغافلة، ارتكبت عشرات الجرائم فى هذا الصدد، والمسجل لها جنائيًا فقط 90 جريمة سرقة ونشل، نجلتها كذلك نشأت متشبعة بخبرة والدتها، التى كانت تعلمها السرقة وتستخدمها فيها بداية، ثم أشركتها فى مزاولة ذات النشاط، القائم على التزاحم والاحتكاك بالمواطنين، وبخفة ومهارة يد تستطيع السيدة ونجلتها قطع أى حقيبة والاستيلاء على ما بها، وكان آخر صيدهم شابين يستقلان المواصلات العامة وبحوزتها مليون جنيه موضوعة فى أكياس بلاستيك!
حبس-متهمين-ارشيفية

تجديد حبس قاتلي «ضحية المحمول» في الشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، قرارًا بتجديد حبس عاطلين اثنين، شقيقين، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بإزهاق روح شاب في منتصف العقد الثالث من العمر، في قضية ضحية «المحمول»، بعدما أصاباه إصابات بالغة بالرأس، لخلافات على تصليح هاتف محمول داخل محل المجني عليه بدائرة المركز، حيث تعديا عليه بـ«شومة»، ليسقط مضرجا بدمائه، قبل أن يفارق الحياة فور نقله إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي.
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يوسف-الحسينى

يوسف الحسيني والمصباح المنير في أحراز «ولاية سيناء»

فضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، أحراز القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ولاية سيناء" والتي يحاكم فيها 44 متهمًا بينهم اللاعب حمادة السيد لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، وذلك على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بتولي قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم، اشتملت الأحراز على بندقية خرطوش و15 طلقة نارية خرطوش.
السفير معصوم مرزوق

72 ساعة انتظارا|تطورات إطلاق سراح معصوم مرزوق ورفاقه

رغم مرور 72 ساعة على قرار النيابة العامة إخلاء سبيل كل من السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، وعبد الفتاح البنا، والناشطة نرمين حسين، على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018، فإنهم لم يغادروا أماكن احتجازهم حتى كتابة هذه السطور، إذ يتابع فريق الدفاع عن المخلى سبيلهم الإجراءات المتبعة للإسراع في إطلاق سراحهم.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (1)

بأى دين تفجرون.. كيف وصفت النيابة متهمي بيت المقدس؟

«جماعة كذبت وزعمت أنها تطبق شريعة رب الأرض والسماوات، عناصر جماعة سمت نفسها أنصار بيت المقدس، أكثروا في مصر الفساد»، على مدار 6 جلسات، ترافع 3 من رؤساء نيابة أمن الدولة العليا، ضد المتهمين في القضية المتداولة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس»، والتي يحاكم فيها 213 متهما خطرا من قيادات وأعضاء الجماعة، بشأن اتهامهم بارتكاب نحو 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، وشن عمليات عدائية ضد مؤسسات حيوية ومهمة بالدولة.
قضية-انصار-بيت-المقدس (2)

كيف قاد «بائع عسل» أخطر تنظيم إرهابي في مصر؟

استعرض المستشار إلياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة العليا جانبا من تاريخ تأسيس جماعة "أنصار بيت المقدس" خلال جلسة سماع مرافعة النيابة في القضية، وقال إن الجماعة تأسست على يد تاجر عسل، يدعى «توفيق زيادة» عاث في الأرض فسادًا، انضم منذ 15 سنة إلى جماعة التوحيد والجهاد خرج بعد اعتقاله وبدأ في نشر الأفكار التفكيرية، واستقطاب عناصر إرهابية جهلاء تحت جماعة اسمها أنصار بيت المقدس، وغرضهم الخروج على الحاكم والقتل وهذا إرهاب الجماعات، وليس من شرع الله أسسها في 2009، وكان ذلك في شمال سيناء.
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