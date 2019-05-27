«العسكري السوداني»: رصدنا منظمات تجهز مخيمات لجوء للشعب

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إن هناك منظمات تتربص بأمن بالبلاد وشعبها -دون أن يذكر أسمها-، وأضاف: "والله لا نريد السلطة، لكن نحن الضامن لأمن الشعب"، مشيرا إلى أن منظمات بدأت الآن في تجهيز معسكرات لجوء ونزوح للشعب السوداني، و"هذا يعني أن هناك عملا يحاك ضد الشعب"، موضحا أنها "ذات المنظمات التي خططت لخراب دارفور، والآن تريد تخريب الخرطوم، لكن نحن لها بالمرصاد وبنقول ليهم خاب فالكم، ولن نجامل في هيبة الدولة".

وعبر حميدتي، عن رضاه التام تجاه انضباط قوات الدعم السريع وتعاملها مع المواطنين في الفترة الماضية، وتجانسها الكبير مع القوات المسلحة والقوات الأخرى، متابعا: "حتى الآن لم يصل لي أي بلاغ من الدعم السريع رغم الوجود الكثيف في الخرطوم".وطالب نائب رئيس المجلس العسكري، الشعب السوداني كافة بتفويت الفرصة على