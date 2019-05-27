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«العسكري السوداني»: رصدنا منظمات تجهز مخيمات لجوء للشعب

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"
الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"
قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إن هناك منظمات تتربص بأمن بالبلاد وشعبها -دون أن يذكر أسمها-، وأضاف: "والله لا نريد السلطة، لكن نحن الضامن لأمن الشعب"، مشيرا إلى أن منظمات بدأت الآن في تجهيز معسكرات لجوء ونزوح للشعب السوداني، و"هذا يعني أن هناك عملا يحاك ضد الشعب"، موضحا أنها "ذات المنظمات التي خططت لخراب دارفور، والآن تريد تخريب الخرطوم، لكن نحن لها بالمرصاد وبنقول ليهم خاب فالكم، ولن نجامل في هيبة الدولة".
وعبر حميدتي، عن رضاه التام تجاه انضباط قوات الدعم السريع وتعاملها مع المواطنين في الفترة الماضية، وتجانسها الكبير مع القوات المسلحة والقوات الأخرى، متابعا: "حتى الآن لم يصل لي أي بلاغ من الدعم السريع رغم الوجود الكثيف في الخرطوم".وطالب نائب رئيس المجلس العسكري، الشعب السوداني كافة بتفويت الفرصة على
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دونالد-ترامب (5)

ترامب: لا نسعى لتغيير نظام إيران.. واتفاق جديد معها

على الرغم من نشر الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، قوات إضافية في منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار تصاعد التوترات مع إيران خلال الفترة الماضية، مع تلويحات بالحرب، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقد في طوكيو اليوم الإثنين، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن واشنطن "لا تسعى إلى تغيير النظام في طهران، وإنما تهدف إلى زوال الأسلحة النووية"،? كاشفا أن البيت الأبيض "سيبرم اتفاقا" مع إيران، مشيرا إلى إمكانية إجراء محادثات مع طهران.
دونالد-ترامب (5)

ترامب لإيران: إذا رغبتم في الحوار فنحن راغبون أيضا

تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحديث عن إمكانية إجراء محادثات مع إيران، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي يبحث، وفق تقارير، إجراء زيارة للعاصمة الإيرانية طهران. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال الرئيس الأمريكي: «أعتقد أن إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضًا». وأضاف ترامب: «سنرى ما سيحدث، لكنني أعرف حقيقة أن رئيس الوزراء "آبي" على علاقة وثيقة مع القيادة في إيران.. لا أحد يُريد رؤية أمور فظيعة تحدث».
دونالد ترامب

ترامب يتخذ قرارًا لـ«مرة واحدة» من أجل السعودية والإمارات

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت المضي قدما في مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن في إجراء يتجاوز الكونجرس لأن أي تأخير يمكن أن يزيد المخاطر على شركاء الولايات المتحدة في وقت يشهد اضطرابات سببتها إيران، بحسب "رويترز". وأضاف بومبيو في بيان، الجمعة،”تلك المبيعات ستدعم حلفاءنا وتعزز الاستقرار بالشرق الأوسط وتساعد هذه الدول في ردع إيران والدفاع عن نفسها في مواجهتها“، مؤكدا أن قرار تجاوز الكونجرس هو إجراء ”لمرة واحدة“.
ترامب

ترامب: إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط بسبب إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط على خلفية التوتر مع إيران. وأوضح ترامب حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، أن القوات الأمريكية الإضافية في الشرق الأوسط سيتم نشرها لأغراض وقائية. وكان وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شانهان، قد أكد أمس أن واشنطن تدرس احتمال إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط لتعزيز أمن جنودها المنتشرين أصلاً في هذه المنطقة، مضيفاً: "نعمل على تثبيت وتدعيم نهج قوة الردع بوجه إيران".
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الفريق-أول-عبد-الفتاح-البرهان

البرهان يبعث برسالة شكر وتقدير للسيسي

بعث الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، برسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، ردًا على رسالة التهنئة التي بعث بها إليه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. وعبّر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، في رسالته اليوم، عن أمنياته ودعواته الصادقة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولحكومة وشعب مصر بمزيد من التقدم والاستقرار. وفي 22 أبريل الماضي، تسلم الرئيس السيسي رسالة من البرهان تضمنت الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في جمهورية السودان الشقيق.
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معركة ذات الكراسي.. أحزاب الفكة بالسودان تتصارع

تداول نشطاء سودانيون عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو أطلقوا عليه "معركة ذات الكراسي"، وذلك للسخرية مما فعلته أحزاب الفكة -وهو الاسم الذي يطلق على الكيانات والأحزاب السياسية الصغيرة في السوادن- في أثناء اجتماعها مع المجلس العسكري السوداني، إذ تشاجر أعضاء الأحزاب معا مستخدمين الكراسي بجانب الضرب بالأيدي، وعلق أحد النشطاء قائلا: "ما هو عشان القصص دي إعلان الحرية والتغير ماحيقعد مع ـحزاب الفكة دي.. يا مجلس يا عسكري ـرخي جسمك كدا وسلمنا السلطة الله يرضي عليك".
مظاهرات-السودان (2)

الجيش السوداني: لن نطلق رصاصة واحدة في وجه الشعب

قال الفريق هاشم عبد المطلب رئيس أركان الجيش السوداني، إن القوات المسلحة ستقف مع الشعب إلى أن يحقق أهداف ثورته ولكن بعيدا عن التخريب والإنفلات الأمني، مؤكدًا أم الجيش لن يُطلق أي رصاصة في وجه الشعب، بحسب "سكاي نيوز" عربية". وكان المجلس العسكري، قد أكد أنه جزء من الثورة السودانية وليسوا تابعين للنظام القديم. وأضاف المجلس العسكري الانتقالي: "نحن جزء من هذه الثورة ولسنا جزءا من النظام السابق.. وسمحنا للمتظاهرين بالاعتصام أمام القيادة عندما طلبوا الحماية"، مشيرا إلى أنه "ليس لنا أي مصلحة في فض الاعتصام".
مظاهرات-السودان (1)

مهلة لمسؤولين بحكومة البشير.. وعشرات يغلقون الطرق

أنذرت سلطات السودان الجديدة، كبار المسؤولين والموظفين في الحكومة الاتحادية السابقة بوجوب إخلائهم فورا للمنازل الحكومية التي خصصت لهم أثناء فترة عملهم بحكومة المعزول عمر البشير. وبعثت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، برسائل شخصية لكبار المسؤولين في عهد الرئيس السابق عمر البشير لهذا الخصوص. وشددت الجهات السودانية المختصة على ضرورة تنفيذ الإخلاء الفوري خلال مدة أقصاها 48 ساعة، والمنازل المطلوب إخلاؤها تشمل منازل نواب رئيس الجمهورية والمساعدين والوزراء الاتحاديين ووكلاء الوزرات وكبار الموظفين في الحكومة السابقة.
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