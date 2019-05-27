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«حكايتي».. والدة «علي» توافق على زواجه بـ«داليدا»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
مسلسل حكايتي - ياسمين صبري وأحمد صلاح حسني
مسلسل حكايتي - ياسمين صبري وأحمد صلاح حسني
لا تزال قصة «على» و«داليدا» بمسلسل «حكايتي» تشغل المشاهدين الذين ينتظرون الحلقات الجديدة بفارغ الصبر لمعرفة ما سيحدث، وجاء المشهد الذى جمع بين «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، ووالدة «على» تجسدها نهال عنبر، في الحلقة الحادية والعشرين، فى المركز الثالث بـ«تريند» موقع «يوتيوب»، حيث تجاوز عدد مشاهداته 100 ألف فى أقل من 12 ساعة، والذي فيه استسلمت والدة «على» الذي يلعب دوره الفنان أحمد صلاح حسني، لرغبتة ووافقت على زواجه بـ«داليدا»، لكنها أخذت تسألها عن عائلتها ووالدها ولماذا تركتهم وهربت؟ وغيرها من الأسئلة التي وضعت «داليدا» فى موقف محرج.
وبينما يحاول «على» أن يهدئ الجو العام بين حبيبته وأمه، قامت نهال عنبر بسؤالها عن ما ستشتريه من أثاث المنزل، كمشاركة منها فى الزواج، ولكن «البارون» الذي يجسده عبد العزيز مخيون، يتدخل ويؤكد أنه سيتحمل تكاليف الزواج بالكامل، ويبارك للثنائي ويرحل، فهل تشهد الحلقة الـ22 من مسلسل «حكايتي»
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