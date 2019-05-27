استخرج بطاقة التموين بدل فاقد بهذه الطرق

مر المواطنون خلال الفترة الماضية بسلسلة من الأزمات مرتبطة ببطاقة التموين، خاصة بعد مراحل التنقية المختلفة التي تمت وتبعها حذف لمواطنين، وإيقاف بعض البطاقات مؤخرا

تحرير:أسماء فتحى ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

بطاقات التموين

يعانى عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة من صعوبة الإجراءات التى تمكنهم من استرداد بطاقاتهم التموينية فى حال فقدانها أو تلفها، وهو الأمر الذى أصبح معه البحث عن أسرع الطرق لاستعادتها من أولويات المواطنين فى الوقت الراهن، وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت أنها ستستمر فى تنقية البطاقات التى تمر بثلاث مراحل متتالية لتحقيق المستهدف، وفقا للخطة المعلنة من إيصال الدعم لمستحقيه وحذف من هم دون ذلك، وفقا لتصريحات الدكتور على المصيلحى وزير التموين.

بهذه الخطوات يمكنك استعادة بطاقتك المفقودة: يقوم المواطن في حالة سرقة البطاقة التموينية أو فقدها بالاتصال الفوري بمركز خدمة العملاء على رقم 19765 أو الإبلاغ بمركز الخدمة حتى يتم الوقف الفوري لها. يقوم مركز خدمة العملاء الخاص بالشركة المنفذة بتسجيل طلب المواطن في نموذج خاص باستقبال طلبات، مكالمات خدمة