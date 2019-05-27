استخرج بطاقة التموين بدل فاقد بهذه الطرق

مر المواطنون خلال الفترة الماضية بسلسلة من الأزمات مرتبطة ببطاقة التموين، خاصة بعد مراحل التنقية المختلفة التي تمت وتبعها حذف لمواطنين، وإيقاف بعض البطاقات مؤخرا
يعانى عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة من صعوبة الإجراءات التى تمكنهم من استرداد بطاقاتهم التموينية فى حال فقدانها أو تلفها، وهو الأمر الذى أصبح معه البحث عن أسرع الطرق لاستعادتها من أولويات المواطنين فى الوقت الراهن، وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت أنها ستستمر فى تنقية البطاقات التى تمر بثلاث مراحل متتالية لتحقيق المستهدف، وفقا للخطة المعلنة من إيصال الدعم لمستحقيه وحذف من هم دون ذلك، وفقا لتصريحات الدكتور على المصيلحى وزير التموين.
بهذه الخطوات يمكنك استعادة بطاقتك المفقودة:
يقوم المواطن في حالة سرقة البطاقة التموينية أو فقدها بالاتصال الفوري بمركز خدمة العملاء على رقم 19765 أو الإبلاغ بمركز الخدمة حتى يتم الوقف الفوري لها.
يقوم مركز خدمة العملاء الخاص بالشركة المنفذة بتسجيل طلب المواطن في نموذج خاص باستقبال طلبات، مكالمات خدمة
بهذه الخطوات يمكنك استعادة بطاقتك المفقودة:
يقوم المواطن في حالة سرقة البطاقة التموينية أو فقدها بالاتصال الفوري بمركز خدمة العملاء على رقم 19765 أو الإبلاغ بمركز الخدمة حتى يتم الوقف الفوري لها.
يقوم مركز خدمة العملاء الخاص بالشركة المنفذة بتسجيل طلب المواطن في نموذج خاص باستقبال طلبات، مكالمات خدمة العملاء مع تنفيذ الوقف الفوري للبطاقة .
تقوم الشركة المنفذة بوقف عمل البطاقة ويتم إبلاغ المواطن بأنه سيتم وقف البطاقة مؤقتا لمدة ثلاثة أيام عمل رسمية.
يقوم المواطن بتحرير طلب رسمي في مكتب التموين التابع له لعمل بطاقة جديدة وإلغاء التعامل مع البطاقة القديمة نهائيا ولكن في حالة عدم تقديم صورة الطلب خلال الثلاث أيام يتم إعادة تشغيل البطاقة تلقائيا.
تقوم الشركة المنفذة بتسليم البطاقة الجديدة إلى مكتب التموين مرفق بها تقرير مفصل موضح به البيانات الخاصة للبطاقة الحديثة.
اقرأ أيضا: كيف يمكنك استخراج بطاقة تموينية جديدة؟
يقوم مكتب التموين بمراجعة البيانات التي تم تعديلها (محتوى نموذج الخدمة) مع البيانات المدرجة بقاعدة البيانات والتأكد من إجراء التعديلات.
يقوم مكتب التموين بتسليم المواطن البطاقة الجديدة بعد توقيعه على التقرير المفصل الذي يحتوى على اسم صاحب البطاقة / الرقم القومي لصاحب البطاقة / عدد المستفيدين / تاريخ الاستلام / اسم البدال.
يقوم المواطن باستلام الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة من مركز الخدمة.
يقوم المواطن بصرف المقررات التموينية من البدال الشهر التالي لإصدار البطاقة.
اقرأ أيضا: في 10 خطوات.. كيف تستعيد بطاقتك التموينية الموقوفة؟
وزير التموين: تعليمات بإنهاء الإجراءات فى أسرع وقت
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى أنه أعطى تعليماته لجميع مكاتب التموين بإنهاء إجراءات المواطنين المتعلقة ببدل الفاقد والتالف فى أسرع وقت ممكن .
بينما أكد المستشار عمرو مدكور مساعد وزير التموين لنظم وتكنولوجيا المعلومات، أن بطاقة بدل الفاقد لا تستغرق أكثر من شهر لإنهاء إجراءات استصدارها مجددا، لافتا الى أن المواطن يقوم بتقديم الأوراق المطلوبة خلال الشهر ويستطيع قبل حلول الشهر الجديد الحصول على بطاقته من أقرب مكتب تموين له بعد انتهاء طباعتها من شركة الكروت الذكية ومراسلة المواطن عن طريق الهاتف المحمول.
اقرأ أيضا: مستقبل الدعم بعد تصريحات وزير التموين الأخيرة
مواطنون: مرت شهور بدون بطاقة
مجدى سعيد أحد المواطنين أكد أن بطاقته تلفت وذهب لاستخراج بطاقة بديلة عنها ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر وهو حائر بين شركة طباعة الكروت الذكية من جهة ومكتب التموين التابع له من جهة أخرى.
فيما قالت سلمى عبد الرحمن أنها فقدت بطاقتها حينما سرقت شنطة اليد الخاصة بها وحررت محضرا بذلك ورغم استيفائها للأوراق إلا أنها لم تستطع استخراج البطاقة رغم مرور نحو شهرين على تسليم الأوراق المطلوبة.
يذكر أن الشروط التى يجب مراعاتها عند التقديم على استخراج بطاقة بدل الفائد تتمثل في "ألا تزيد فاتورة استهلاك الكهرباء على 650 كيلو وات/ شهريا، ألا تزيد فاتورة استهلاك المحمول على 800 جنيه/ شهريا، ألا تصل مصاريف المدارس إلى 30 ألف جنيه/ سنويا فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة، ألا يمتلك المواطن سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث، ألا يكون من شاغلى الوظائف العليا، في حالة وجود هذه المحددات ستتم الإشارة بوجودها عن طريق مكتب التموين".