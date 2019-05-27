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استخرج بطاقة التموين بدل فاقد بهذه الطرق

مر المواطنون خلال الفترة الماضية بسلسلة من الأزمات مرتبطة ببطاقة التموين، خاصة بعد مراحل التنقية المختلفة التي تمت وتبعها حذف لمواطنين، وإيقاف بعض البطاقات مؤخرا
تحرير:أسماء فتحى ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
بطاقات التموين
بطاقات التموين
يعانى عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة من صعوبة الإجراءات التى تمكنهم من استرداد بطاقاتهم التموينية فى حال فقدانها أو تلفها، وهو الأمر الذى أصبح معه البحث عن أسرع الطرق لاستعادتها من أولويات المواطنين فى الوقت الراهن، وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت أنها ستستمر فى تنقية البطاقات التى تمر بثلاث مراحل متتالية لتحقيق المستهدف، وفقا للخطة المعلنة من إيصال الدعم لمستحقيه وحذف من هم دون ذلك، وفقا لتصريحات الدكتور على المصيلحى وزير التموين.
بهذه الخطوات يمكنك استعادة بطاقتك المفقودة: يقوم المواطن في حالة سرقة البطاقة التموينية أو فقدها بالاتصال الفوري بمركز خدمة العملاء على رقم 19765 أو الإبلاغ بمركز الخدمة حتى يتم الوقف الفوري لها. يقوم مركز خدمة العملاء الخاص بالشركة المنفذة بتسجيل طلب المواطن في نموذج خاص باستقبال طلبات، مكالمات خدمة
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الحكومة تخصص 171 مليون جنيه «خارجة دفن الموظفين»

خفضت وزارة المالية، مخصصات مراسم دفن الموظفين العاملين بالدولة خلال مشروع موازنة العام المالي الجديد؛ الذي سيبدأ مطلع يوليو المقبل. وأظهر البيان التحليلي لمشروع الموزانة الجديدة "2019 - 2020"، الذي يناقش تحت قبة البرلمان حاليًا، رصد وزارة المالية 171 مليون جنيه مقابل نفقات دفن، وذلك ضمن مخصصات المزايا الاجتماعية للعاملين، وفي إطار الباب الرابع والخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. كانت وزارة المالية، خصصت خلال موزانة العام المالي الماضي نحو 177 مليون جنيه لمراسم دفن الموظفين العاملين بالدولة.
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«إيتيدا» توقع اتفاقية تعاون مع «دعم اتخاذ القرار»

وقَّعت المهندسة هالة الجوهري، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الإثنين، بروتوكولا للتعاون المشترك، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات، ويتضمن البروتوكول عدة مجالات للتعاون المشتركـ، منها قيام المركز بتوطين تطبيق الذاكرة المؤسسية "eEMS"، والنظام المالي المتكامل المُطور من قبل المركز على خوادم الهيئة وتحديثهما، مع تدريب العاملين المرشحين من الهيئة على جميع وظائف التطبيقين المُشار إليهما وصولاً إلى التشغيل الفعلي لهما.
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أسعار كعك عيد الفطر 2019 مستقرة لهذه الأسباب

تعانى السوق المحلية بعض الاضطرابات فى حركة البيع والشراء، ويأتي ذلك بعد تراجع مبيعات المكسرات والسلع الغذائية المرتبطة بشهر رمضان بنحو 25%، ليأتى موسم الكعك هذا العام محملا بالحرص الشديد فى الإنتاج والكميات المطروحة بما يتناسب مع حجم الشراء، ومدى إقبال المواطنين، وهو ما دفع التجار لتقليل الكمية المنتجة حتى الآن، وهناك عدد من العوامل التي أدت إلى استقرار أسعار كعك العيد الموسم الحالى، ومن المتوقع أيضا أن تؤثر فى حركة البيع والشراء، سيتم عرضها فى التقرير التالى.
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سعر الريال السعودي اليوم الخميس 27 مايو 2019

استقرت أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم، الاثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء في البنوك نحو 4.54 جنيه، ونحو 4.56 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للريال السعودي في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 4.55 جنيه للبيع، و4.51 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للريال السعودي في كل من بنك البركة، والبنك العقاري المصري ليسجل نحو 4.60 جنيه للبيع، و4.50 جنيه للشراء، وسجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان نحو 4.59 جنيه للبيع، و4.38 جنيه للشراء.
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بطاقات-تموينية

مستقبل الدعم بعد تصريحات وزير التموين الأخيرة

شهدت منظومة السلع التموينية تغيرات جذرية خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بمستحقي الدعم التموينى المتمثل في السلع وفارق نقاط الخبز، حيث تسعى الدولة لتحديد المواطنين الأكثر احتياجا، وذلك من خلال سلسلة من الاجراءات والضوابط التى أعلنتها لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة تحت إشراف رئاسة الوزراء، والتى تم خلالها تحديد أسباب حذف المواطنين من بطاقات التموين خلال الفترة الماضية، وهو ما يطرح تساؤلا مهما حول مستقبل الدعم التموينى وسبل تطويره ومدى استفادة المواطن من هذه الاجراءات خلال المرحلة المقبلة.
بطاقات-تموينية

كيف يمكنك استخراج بطاقة تموينية جديدة؟

تعد أهم المشكلات التى تواجه المواطنين هى طريقة استخراج بطاقة تموينية جديدة للأسر غير المقيدة تموينيا، خاصة بعد القرارات الأخيرة التى اتخذها وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، والتى تم حذف آلاف المواطنين نتيجتها. ومن أهم الأسئلة التى تُطرح في هذا الشأن، مدى التأثر بالقرارات المقيدة للاستمرار فى الدعم التموينى والمتعلقة باقتناء سيارة موديل 2014، أو تخطي عداد الكهرباء القيمة المعلنة أو الموقف الدراسى للأبناء، وهو ما سيتم طرحه فى التقرير التالى مع طريقة استخراج البطاقة وفقا لما أعلنته الوزارة رسميا.
بطاقات-تموينية

في 10 خطوات.. كيف تستعيد بطاقتك التموينية الموقوفة؟

فى الوقت الذي يعانى فيه المواطن من عدم القدرة على استصدار بطاقة تموينية جديدة أو استخراج بدل تالف أو بدل فاقد وما يتبع ذلك من مدى زمنى طويل، فهناك من تعد أزمتهم أقرب لذلك وهم الذين توقفت بطاقاتهم التموينية لأنهم لم يصرفوا حصتهم من الدعم لمدة تجاوزت الـ6 أشهر وفقا للإجراءات المتبعة بقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بهذا الشأن، وفى التقرير التالى نقدم لهم خطوات استعادة هذه البطاقة التموينية وإعادة تشغيلها مجددا لصرف المستحقات السلعية وفارق نقاط الخبز.
بطاقات-تموينية

نرصد أهم المعوقات في طريق سيستم بطاقة التموين

لم تعد مشاكل المواطنين قاصرة على استخراج بطاقة تموينية جديدة وما يتخلل ذلك من تعقيدات روتينية ومستندية وانتظار طويل، وإنما تطور الأمر لتبدأ الرحلة بعد قيام شركات الكروت الذكية بطباعة البطاقة ليجد المواطن نفسه أمام بطاقة لا تعمل ولا يمكنها صرف المستحقات التموينية للأفراد المنتظرين على أمل الحصول على مستحقاتهم من الدعم، سواء كان سلعا أو رغيف خبز، إما لأن البطاقة غير صالحة للعمل أو لأنها تحتاج إلى وقت للتفعيل، أو ربما الرقم السري لم يصدر بعد، ولكن أسوأ الأزمات هي إصدار البطاقة بعدد أفراد أقل.
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