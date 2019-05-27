حكم إخراج زكاة الفطر مالا.. الأزهر والإفتاء يجيبان

دار الإفتاء تكشف حكم الشرع فى إخراج زكاة الفطر مالا.. وتوضح مقدار زكاة الفطر عند الحنفية.. ومركز الأزهر للفتوى لـ«التحرير»: يجوز إخراجها مالا

تحرير:باهر القاضى ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

أكدت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر مالًا، وهذا ما نراه أَوفَقَ لمقاصد الشرع وأَرفَقَ بمصالح الخلق؛ فهو الأقرب نفعًا للفقير، وبه يتحقق إغناؤه عن السؤال يوم العيد. وتابعت: المال أوفق في إتمام مقصد الشرع في سدِّ حاجة الفقراء، وإخراج هذه الزكاة في أوَّل الشهر أو نصفه أو آخره؛ كل ذلك جائزٌ لا حرج فيه. ومن جهته قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار السابق: وجب على المال الذي وُجِد في صناديق زكاة الفطر يجب إخراجه لمستحقي زكاة الفطر مالًا كما هو، ولا يُشتَرَى لهم به شيء؛ لحاجة الفقراء له هكذا، ولتعلقه بنية المزكي في الأداء.

وقال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، ردا على سؤال «التحرير» ما حكم إخراج زكاة الفطر نقوداً؟ أو ما حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر؟ أن الأصل في زكاة الفطر أن تكون طعامًا من غالب قوت البلد كالقمح أو الدقيقِ أو الأرز، ومقدارها صاعٌ عن كل إنسان صغيرٍ أو كبير ذكرٍ أو أنثى بشرط تحقق حياته

وقال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، ردا على سؤال «التحرير» ما حكم إخراج زكاة الفطر نقوداً؟ أو ما حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر؟ أن الأصل في زكاة الفطر أن تكون طعامًا من غالب قوت البلد كالقمح أو الدقيقِ أو الأرز، ومقدارها صاعٌ عن كل إنسان صغيرٍ أو كبير ذكرٍ أو أنثى بشرط تحقق حياته عند غروب شمس آخر يومٍ من رمضان على الراجح.

وتابع: والصاع من المكاييل، ويساوي بالوزن المعاصر 2.40 كجم تقريبًا من القمح، و2.5 كجم من غيره كالأرز والفول.. إلخ، وتجوز الزيادة على هذا القدر، وتكون صدقةً لصاحبها يؤجر عليها من الله تعالى.

وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه والإمام الرملي من الشافعية إلى أنه يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ مراعاةً لحاجة الفقير، وهو ما عليه الفتوى.

المعيار.. تحقيق المصلحة

وأشار مركز الأزهر إلى أن المسلم مخير في الأخذ بأي الأقوال التي تحقق المصلحة للفقير والمسكين.

وأكدت الدكتورة فتحية الحنفى، أستاذ الفقه بالأزهر، بالنسبة لزكاة الفطر هي واجبة على كل نفس كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا كان أو أنثى، غنيا كان أو فقيرا، لأن الغرض من إخراجها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، أي من الصغائر التي ارتكبها في رمضان كي ينال ثواب صيام هذا الشهر الكريم.

وأضافت الحنفى لـ«التحرير»: وجب على الولي أن يخرجها عن نفسه وولده وزوجته ومن عنده من خدم، لأنه هو المسؤول عن إطعامهم، وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن مقدارها صاع من أكثر الحبوب والغلال انتشارا بالمجتمع.

وتابعت: والعلماء على خلاف، فمنهم من قال وجب أن يكون من الأعيان مثل القمح والشعير والتمر والأرز وغير ذلك، ومنهم من قال تقدر بمال وهو الراجح المعمول به.

لا يجوز إخراجها بصورة أدوية

وأشارت الإفتاء: وأما إخراجها في صورة أدوية فلا يجوز، والأفضل أن يكون مالا كي يستطيع الفقير سد احتياجاته من الطعام أو الكسوة أو أي شيء يحتاجه عملا بقوله صلي الله عليه وسلم "اغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم"... أي يوم العيد، ولذا يجوز إخراجها قبل العيد بأيام وآخر وقت لإخراجها هو قبل خروج الناس لأداء صلاة العيد، وأما إذا أخرجها بعد صلاة العيد فلا تعد زكاة بل تكون صدقة تطوع.

وشددت الحنفى على أنه يأثم على تأخيرها بعد صلاة العيد، فمن أخرجها في صورة أدوية لشخص معين ويعلم يقينا أنه في حاجة إلى هذا الدواء فيجوز تحقيقا لمقصد الشرع، وهو تحقيق المصلحة.

مقدار زكاة الفطر عند الحنفية

أكدت دار الإفتاء أنه من المقرر في فقه الحنفية أن مقدار زكاة الفطر: نصفُ صاعٍ من بُرٍّ، أو دقيقه، أو سَويقه، أو زبيب، أو صاع من تمر أو شعير.

والصاع: هو مكيال لأهل المدينة يسع أربعة أمداد.

والمُدُّ: هو مقدار ملء اليدين المتوسطتين من غير قبضهما، وهو عند الحنفية رطلان بالعراقي.

والرطل العراقي عندهم: نصف مَنٍّ.

والمَنُّ: مائتان وستون درهمًا.

ومقدار الدرهم عند الحنفية: 3.125، وعلى ذلك فالمَنُّ عندهم يساوي 260× 3.125 = 812.5، وهو أيضًا مقدار الرطلين العراقيين.

فيكون مقدار الأمداد الأربعة: 812.5 × 4 = 3.25.

وتابعت: وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فمَن أراد أن يُخرج زكاة الفطر بُرًّا أو دقيقَه أو سويقَه أو زبيبًا فإنه يجزئ عنه نصف صاع عند الحنفية، وهو كيلوجرام واحد وستمائة وخمسة وعشرون جرامًا، ومن أراد أن يُخرج تمرًا أو شعيرًا فيجزئه صاع، وهو ما مقداره ثلاثة كيلوجرامات وربع الكيلوجرام.