سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

حكم إخراج زكاة الفطر مالا.. الأزهر والإفتاء يجيبان

دار الإفتاء تكشف حكم الشرع فى إخراج زكاة الفطر مالا.. وتوضح مقدار زكاة الفطر عند الحنفية.. ومركز الأزهر للفتوى لـ«التحرير»: يجوز إخراجها مالا
تحرير:باهر القاضى ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
زينة رمضان
زينة رمضان
أكدت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر مالًا، وهذا ما نراه أَوفَقَ لمقاصد الشرع وأَرفَقَ بمصالح الخلق؛ فهو الأقرب نفعًا للفقير، وبه يتحقق إغناؤه عن السؤال يوم العيد. وتابعت: المال أوفق في إتمام مقصد الشرع في سدِّ حاجة الفقراء، وإخراج هذه الزكاة في أوَّل الشهر أو نصفه أو آخره؛ كل ذلك جائزٌ لا حرج فيه. ومن جهته قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار السابق: وجب على المال الذي وُجِد في صناديق زكاة الفطر يجب إخراجه لمستحقي زكاة الفطر مالًا كما هو، ولا يُشتَرَى لهم به شيء؛ لحاجة الفقراء له هكذا، ولتعلقه بنية المزكي في الأداء.
وقال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، ردا على سؤال «التحرير» ما حكم إخراج زكاة الفطر نقوداً؟ أو ما حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر؟ أن الأصل في زكاة الفطر أن تكون طعامًا من غالب قوت البلد كالقمح أو الدقيقِ أو الأرز، ومقدارها صاعٌ عن كل إنسان صغيرٍ أو كبير ذكرٍ أو أنثى بشرط تحقق حياته
اقرأ المزيد
بسمة-وهبة

قرار جديد من الأعلى للإعلام ضد «شيخ الحارة»

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم الإثنين، القرار رقم 34 لسنة 2019، بمنع بث برنامج شيخ الحارة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، في أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية، لخروجه عن القيم والأخلاق والخوض في الأعراض، وذلك بعد أن أذاعت قناة "القاهرة والناس"، حلقة جديدة من البرنامج -رغم إصدار المجلس الأعلى، أمس الأحد، قرارا بمنع بث البرنامج لمدة شهر- إذ استضافت "وهبة" خلال حلقة الأحد الدكتور مصطفى الفقي الكاتب والمفكر السياسي مدير مكتبة الإسكندرية.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (4)

«الأعلى للإعلام» ينذر «القاهرة والناس» بسحب الترخيص

وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنذارا رسميا إلى قناة "القاهرة والناس" بسحب الترخيص إذا لم تلتزم بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى بوقف بث برنامج "شيخ الحارة"، على شاشتها وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ومواقعها الإلكترونية الرسمية لمدة شهر، حسبما نص قرار المجلس الصادر عنه أمس "الأحد". وجاء هذا القرار، خلال اجتماع هيئة المكتب، الذي عقد اليوم الإثنين، بمقر المجلس برئاسة مكرم محمد أحمد، لمناقشة عدة ملفات من بينها مخالفات برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على فضائية "القاهرة والناس".
طارق-شوقى

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، نتيجة نهاية العام للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018 - 2019 بنسبة نجاح بلغت 82%، وهنئ الأوائل وأثني على نجاحهم وأن الطلبة المتفوقين واجهة مشرفة للمجتمع ونموذج يحتذي به. ومن جانبه أعلن محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على درجاتهم فور إعلانها في المدارس قريبا أو من خلال الإنترنت عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، مضيفا أن الدخول على الموقع برقم الجلوس والحصول على بيان درجات أو الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.
مسجد-الرويعى‎ (3)

مسجد الرويعي.. استراحة التجار والمسافرين بالموسكي

يحتاج الوصول إليه تخطى الزحام الشديد والشوارع الضيقة، وممرات الباعة الجائلين، حيث يقع مسجد الرويعى داخل إحدى حارات سوق الرويعى، بمنطقة الموسكى الشهيرة بمحافظة القاهرة، تحمل جدران المسجد تاريخا يبلغ عمره مئات السنين، تقف مئذنته شامخة وسط ما تبقى من مبانى الموسكى القديمة، تحيط به البضائع من كل اتجاه، ويقف أمامه مباشرة ضريح الشيخ أحمد الرويعى، يستقبل التجار والباعة الجائلين والزبائن والسكان فى أى وقت، بل قد يتخذه بعض المسافرين كاستراحة قصيرة من عناء السفر، ويأتى له محبو التاريخ والآثار لزيارته ومحاولة السؤال عن تاريخه، الذى لا يعرفه كثيرون.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org