من يخلف جروس في الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية؟

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

كريستيان جروس

يسعى إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالأبيض، لتهدئة الأجواء بين رئيس القلعة البيضاء، وكريستيان جروس المدير الفني، وذلك بعد أن توج الفارس الأبيض بلقب الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين، بعد أن انتصر نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب، بهدف لابا كودجو.

رئيس الزمالك صرح بأن قصة جروس انتهت مع الأبيض، خاصة وأن عقده ينتهي في نهاية الشهر الحالي، ويحاول الثنائي إسماعيل يوسف وأمير مرتضى تهدئة الأجواء حتى يكمل جروس مباريات الدوري مع الزمالك، في ظل ضيق الوقت. وهناك أكثر من مدرب لخلافة كريستيان جروس، في منصب المدير الفني للقلعة البيضاء، وهم خالد جلال وطارق

رئيس الزمالك صرح بأن قصة جروس انتهت مع الأبيض، خاصة وأن عقده ينتهي في نهاية الشهر الحالي، ويحاول الثنائي إسماعيل يوسف وأمير مرتضى تهدئة الأجواء حتى يكمل جروس مباريات الدوري مع الزمالك، في ظل ضيق الوقت.



وهناك أكثر من مدرب لخلافة كريستيان جروس، في منصب المدير الفني للقلعة البيضاء، وهم خالد جلال وطارق يحيى ومحمد صلاح وأحمد حسام "ميدو"، لقيادة الزمالك.



وكان الزمالك قد فاز بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه مع مدربه السويسري كريستيان جروس.



وقال كريستيان جروس عن تجديد عقده مع الزمالك، إنه أرجأ هذا الملف بسبب ضيق الوقت والارتباط ببطولة الكونفدرالية.



