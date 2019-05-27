رياضة

ريال مدريد يبحث عن توفير 300 مليون يورو من بيع نجومه

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
ريال مدريد
ريال مدريد
يستعد ريال مدريد لإجراء ثورة كبيرة في الميركاتو الصيفي المقبل بعد الموسم المخيب للآمال الذي مر به في الموسم المنقضي، وتعاقد الريال بالفعل مع كل من إيدير ميليتاو ورودريجو، ويبحث عن التعاقد مع كل من إيدين هازارد ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي، وسيكون هناك راحلون أيضًا، وستكون تلك المهمة الأصعب، فليس من السهل تسريح لاعب من صفوف الفريق الملكي، فجميع اللاعبين يرغبون في البقاء، ولكن زين الدين زيدان لديه خطط أخرى، ويتوجب على الإدارة بيع الكثير من اللاعبين لخلق التوازن، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وأنفق ريال مدريد 95 مليون يورو بالفعل على الصفقتين، وسيتكلف ثمن هازارد ما بين 100 و110 ملايين يورو، وسيتكلف ثمن يوفيتش 70 مليون يورو، أما ميندي فسيبلغ ثمنه 40 مليون يورو، دون الحديث عن احتمالية التعاقد مع بول بوجبا. ويحتاج ريال مدريد لتوفير 300 مليون يورو من الراحلين، كي لا يدخل في أزمة اللعب المالي
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فرحة-المصرى (3)

المصري يسعى لعبور كمين الداخلية في الدوري

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي الداخلية أمام نظيره المصري البورسعيدي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين - الأخيرة - من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة على استاد هيئة قناة السويس، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث أحرز حينها هدف الفريق البورسعيدي محمد عبد اللطيف جريندو، فيما أحرز هدف الداخلية حسام سلامة من ضربة جزاء، وأدرها الحكم إبراهيم نور الدين، وأشهر حينها 6 بطاقات صفراء.
نيوكاسل - ليفربول‎ (2)

خالد آل نهيان يشترى فريق نيوكاسل الإنجليزي

أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى توصل الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، إلى اتفاق لشراء نادي نيوكاسل الإنجليزي مقابل 350 مليون جنيه إسترليني، ويأتي ذلك في الوقت الذي كان فيه النادي معرضًا لمحاولات الشراء في أكثر من مناسبة سابقة ومن بينها محاولات كل من أماندا ستافيلي وبيتر كينيون، ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإن عملية شراء النادي تم توقيعها بالفعل وتم تمريرها إلى البريميرليج، ليسلم بالتالي ملك النادي الحالي مايك أشلي، النادي إلى الملياردير شيخ خالد بين زايد آل نهيان.
الجونة

الإسماعيلي يتسلح بالتاريخ لإسقاط الجونة

يحتضن استاد الجونة، اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي الجونة أمام نظيره الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين - الأخيرة - من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر على استاد الجيش بالسويس، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث أحرز حينها هدفي الجونة أحمد حسن مكي، فيما أحرز هدفي الدراويش بينسون شيلونجو ومحمود متولي، وأدرها الحكم إبراهيم نور الدين، وأشهر حينها 4 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء، واحتسب ركلتي جزاء.
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مورينيو‎

مورينيو يتوقع استثمارات ضخمة من ريال مدريد في الصيف

توقع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، دخول نادي ريال مدريد الميركاتو الصيفي بقوة، معربًا عن ثقته في أن الإدارة ستمنح مدرب الفريق زين الدين زيدان كل الدعم المادي الذي يحتاج إليه من أجل إعادة بناء الفريق بعد الموسم الكارثي الذي مر به الفريق في الموسم المنقضي وخروجه خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب، وقال مورينيو: "غير ريال مدريد المدرب، وبكل تأكيد سيقبلون على استثمارات مهمة، دائما ما تكون هناك دورات يمر بها ريال مدريد، شأنه شأن باقي الأندية الكبرى"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
ميدو مع توتنهام هوتسبر

ميدو لجاريث بيل: لديك أموال كثيرة.. عد إلى توتنهام

نصح أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، الويلزي جاريث بيل، جناح نادي ريال مدريد السابق، بالعودة إلى ناديه السابق توتنهام الإنجليزي، وعدم النظر فقط للأموال في تلك الفترة. وأوضح ميدو، خلال تصريحاته في إذاعة "توك سبورت" الإنجليزية، أن السبيرز يمر بفترة بناء مشروع جيد منذ سنوات، بقيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني، وأنه يطالب "بيل" بالانضمام إلى هذا المشروع واللعب لفريقه السابق لمدة 4 سنوات جديدة أو أكثر ستضيف إليه الكثير.
جاريث-بيل

بيل: من حلم الكرة الذهبية إلى البحث عن نادٍ

لا يخطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، للاحتفاظ بخدمات نجمه الويلزي جاريث بيل الموسم المقبل، حيث ترى إدارة الفريق الملكي أن وقته قد انتهى في قلعة سانتياجو بيرنابيو، والآن حان وقت إيجاد الحلول، خاصة أن خيار الرحيل ليس سهلًا لرغبة بيل في الاستمرار مع الميرينجي، إلى جانب عدم تلقي إدارة ريال مدريد أي عروض لضم بيل، والذي يحصل على 17 مليون يورو سنويًا، وهناك القليل من الأندية القادرة على تلبية تطلعاته المادية، وينتظر ريال مدريد تحرك مانشستر يونايتد لضم النجم الويلزي، إلا أن فشل الفريق في التأهل لدوري الأبطال أنهى الأمر.
خاميس-رودريجيز (1)

خاميس لا يجد مكانًا في ريال مدريد وبايرن ميونيخ

من المنتظر أن يعود النجم الكولومبي خاميس رودريجز إلى ريال مدريد من جديد يوم 15 يونيو المقبل، وذلك عندما ينتهي خيار شرائه الموجود في عقد إعارته إلى بايرن ميونيخ. ويبدو أن العملاق البافاري قرر عدم شراء خاميس رودريجز بعد وجوده في صفوف الفريق لمدة موسمين؛ وذلك بسبب توتر علاقته مع مدرب الفريق نيكو كوفاتش، وذلك على الرغم من رغبة الكثيرين في بايرن ميونيخ في الإبقاء عليه، إلا أن المدرب كوفاتش أعرب كثيرًا عن انزعاجه بسبب تصريحات خاميس، الصيف الماضي، برغبته في العودة إلى ريال مدريد من جديد، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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