ريال مدريد يبحث عن توفير 300 مليون يورو من بيع نجومه

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

ريال مدريد

يستعد ريال مدريد لإجراء ثورة كبيرة في الميركاتو الصيفي المقبل بعد الموسم المخيب للآمال الذي مر به في الموسم المنقضي، وتعاقد الريال بالفعل مع كل من إيدير ميليتاو ورودريجو، ويبحث عن التعاقد مع كل من إيدين هازارد ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي، وسيكون هناك راحلون أيضًا، وستكون تلك المهمة الأصعب، فليس من السهل تسريح لاعب من صفوف الفريق الملكي، فجميع اللاعبين يرغبون في البقاء، ولكن زين الدين زيدان لديه خطط أخرى، ويتوجب على الإدارة بيع الكثير من اللاعبين لخلق التوازن، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأنفق ريال مدريد 95 مليون يورو بالفعل على الصفقتين، وسيتكلف ثمن هازارد ما بين 100 و110 ملايين يورو، وسيتكلف ثمن يوفيتش 70 مليون يورو، أما ميندي فسيبلغ ثمنه 40 مليون يورو، دون الحديث عن احتمالية التعاقد مع بول بوجبا. ويحتاج ريال مدريد لتوفير 300 مليون يورو من الراحلين، كي لا يدخل في أزمة اللعب المالي

وأنفق ريال مدريد 95 مليون يورو بالفعل على الصفقتين، وسيتكلف ثمن هازارد ما بين 100 و110 ملايين يورو، وسيتكلف ثمن يوفيتش 70 مليون يورو، أما ميندي فسيبلغ ثمنه 40 مليون يورو، دون الحديث عن احتمالية التعاقد مع بول بوجبا.



ويحتاج ريال مدريد لتوفير 300 مليون يورو من الراحلين، كي لا يدخل في أزمة اللعب المالي النظيف، وهو المبلغ الذي سيتوفر من بيع كل من إيسكو وجاريث بيل وخاميس رودريجز.



ومن المنتظر ألا يقل ثمن خاميس رودريجز عن 70 مليون يورو، أما إيسكو فلن يقل ثمنه عن 60 مليون يورو، وسيبلغ ثمن بيل 70 مليون يورو.



وهناك أسماء أخرى سترحل من كيلور نافاس وداني سيبايوس ولوكاس فاسكيز وماريانو دياز وراؤول دي توماس وبورخا مايورال وثيو هيرنانديز.