جريمة

ضبط مالك مخبز استولى على 800 ألف جنيه

تحرير:سماح عوض الله ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
الخبز البلدي - أرشيفية
الخبز البلدي - أرشيفية
تواصل شرطة التموين والتجارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق، ومحاربة غلاء الأسعار، والمحتكرين والمتلاعبين بالسلع التموينية، وضبط حالات التلاعب بالسلع التموينية، وأسفرت جهود التحري والتفتيش عن ضبط مالك مخبز بلدي، لتلاعبه فى منظومة الدعم، عن طريق تسجيل عمليات صرف وهمية، للاستيلاء على الدقيق البلدي المستخدم فى إنتاج الخبز المدعم، بما مكنه من الاستيلاء على قرابة 800 ألف جنيه، تمثل سعر كميات الدقيق التى استولى عليها لنفسه، بقصد بيعها فى السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
وجاء ضبط المدير المسئول عن المخبز البلدي، بعد حملة تفتيشية على المخابز بدائرة قسم شرطة دار السلام، بمحافظة القاهرة، وتبين قيام المتهم باختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه في كميات من الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم ببيعها في السوق، واستيلائه
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نجار مُسلح يقتل زوجته ويحاول الانتحار في الشرقية

أقدم نجار مُسلح، في العقد الثالث من العمر، على محاولة الانتحار، اليوم الاثنين؛ بعدما قتل زوجته إثر خلافات بينهما بقرية «الحكماء» التابعة لدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، بمحافظة الشرقية، فيما أفاد شهود عيان بأن الزوج ذبح زوجته. البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى «الزقازيق» الجامعي، بوصول المدعو «محمد.ن.ع» نجار مُسلح، مُقيم بقرية «الحكماء» بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، مصابًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
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نشاطهم استمر في السجن.. ما هي اتهامات «ولاية سيناء»؟

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القبض على سارقة السيدات بالإسكندرية

90 قضية| كيف قضت المباحث على أسطورة «نشالة الغورية»؟

سيدة فى منتصف العقد الخامس من عمرها، كرست جهودها لارتكاب جرائم السرقة بأسلوب المغافلة، ارتكبت عشرات الجرائم فى هذا الصدد، والمسجل لها جنائيًا فقط 90 جريمة سرقة ونشل، نجلتها كذلك نشأت متشبعة بخبرة والدتها، التى كانت تعلمها السرقة وتستخدمها فيها بداية، ثم أشركتها فى مزاولة ذات النشاط، القائم على التزاحم والاحتكاك بالمواطنين، وبخفة ومهارة يد تستطيع السيدة ونجلتها قطع أى حقيبة والاستيلاء على ما بها، وكان آخر صيدهم شابين يستقلان المواصلات العامة وبحوزتها مليون جنيه موضوعة فى أكياس بلاستيك!
حبس-متهمين-ارشيفية

تجديد حبس قاتلي «ضحية المحمول» في الشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، قرارًا بتجديد حبس عاطلين اثنين، شقيقين، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بإزهاق روح شاب في منتصف العقد الثالث من العمر، في قضية ضحية «المحمول»، بعدما أصاباه إصابات بالغة بالرأس، لخلافات على تصليح هاتف محمول داخل محل المجني عليه بدائرة المركز، حيث تعديا عليه بـ«شومة»، ليسقط مضرجا بدمائه، قبل أن يفارق الحياة فور نقله إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي.
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منتجات فاسدة-2

ضبط 22 مصنع بير سلم بالجيزة و88 قضية تموين

شنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة، حملات تفتيش على العديد من منشآت الصناعات الغذائية والمتاجر والمطاعم، وذلك لمحاربة الغلاء ومنع احتكار السلع، وضبط جرائم الغش التجاري، والمخالفات التى تؤثر على الصحة العامة للمستهلكين، وضبط السلع الغذائية الفاسدة والمجهولة المصدر، وتمكنت الحملة على مدار 24 ساعة الماضية من ضبط 110 قضايا تموين مختلفة، تنوعت بين منشآت دون تراخيص، وجرائم غش تجاري، ومخالفات رفع أسعار وبيع منتجات بأعلى من سعرها المعتاد، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة للتحقيق.
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«الملكة- شهد» زيوت بمذيبات كيميائية فى أبو النمرس

نجحت قوات مباحث التموين بالجيزة، في مداهمة مصنع غير مرخص، لإنتاج زيوت الطعام، كائن بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، وبداخله 17 طنا و413 كيلو زيت، غير صالحة للاستخدام الآدمي، جزء منها معبأ ومجهز للطرح فى الأسواق للمواطنين. وألقت القوات القبض على صاحب المصنع غير المرخص، وتبين قيامه بتجميع كميات هائلة من زيت الطعام سابق استخدامه بمصانع الشيبسي، ولا يصلح للاستهلاك الآدمي، ثم يعيد تنقيته والتدخل فى تعديلات كيميائية به، لإعادة تعبئته وبيعه للمواطنين مرة أخرى.
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ضبط 2 طن لبن فاسد قبل تحويله لزبادي بمصانع بئر السلم

في أول أيام شهر رمضان الكريم، شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملات مكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت الحملة على مدار 24 ساعة ماضية عن ضبط 107 قضايا تموينية متنوعة، تضمنت القبض على تاجر حال قيادته سيارة نقل تحوي 2 طن ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.
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الفسيخ فاسد.. أمن الجيزة يداهم مصانع الموت

شنت شرطة التموين في الجيزة، بالتعاون مع مديريات الطب البيطرى، حملة تفتيشية لضبط المصانع غير المرخصة لإنتاج الفسيخ والرنجة، وذلك للوقاية من حالات التسمم بالتزامن مع أعياد الربيع. وضبطت قوات الحملة قرابة 28.5 طن فسيخ ورنجة فاسدة فى مراكز أبو النمرس ومنشأة القناطر وأوسيم وأطفيح، وذلك بواقع 25 طن رنجة وفسيخ وأسماك مملحة بمصانع غير مرخصة بمركزى أوسيم وأطفيح، و2 طن فسيخ بمركز ومدينة أبو النمرس، و1.5 طن فسيخ بمركز ومدينة منشأة القناطر. وتمت مصادرة تلك المنتجات الفاسدة قبل طرحها للتداول بالأسواق.
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