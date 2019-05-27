ضبط مالك مخبز استولى على 800 ألف جنيه

تحرير:سماح عوض الله ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

الخبز البلدي - أرشيفية

تواصل شرطة التموين والتجارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق، ومحاربة غلاء الأسعار، والمحتكرين والمتلاعبين بالسلع التموينية، وضبط حالات التلاعب بالسلع التموينية، وأسفرت جهود التحري والتفتيش عن ضبط مالك مخبز بلدي، لتلاعبه فى منظومة الدعم، عن طريق تسجيل عمليات صرف وهمية، للاستيلاء على الدقيق البلدي المستخدم فى إنتاج الخبز المدعم، بما مكنه من الاستيلاء على قرابة 800 ألف جنيه، تمثل سعر كميات الدقيق التى استولى عليها لنفسه، بقصد بيعها فى السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

وجاء ضبط المدير المسئول عن المخبز البلدي، بعد حملة تفتيشية على المخابز بدائرة قسم شرطة دار السلام، بمحافظة القاهرة، وتبين قيام المتهم باختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه في كميات من الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم ببيعها في السوق، واستيلائه