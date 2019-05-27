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رمضان بمطروح.. المفروكة والعصيدة بدلا من الكنافة

الأكلات البدوية فى رمضان بمطروح.. المفروكة والعصيدة بدلًا من الكنافة والقطايف.. ولحم الضأن بديل الفراخ... ويفترشون الخيام.. وعادات خاصة للسيدات
تحرير:محمد العمدة ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
الأكلات البدوية في مطروح
الأكلات البدوية في مطروح
«الأرز واللحم والجصعة والعصيدة» أكلات لا تعثر عليها سوى في مطروح، وهي طقوس لأهل البادية لتناول تلك الأكلات، خاصة فى شهر رمضان التي تميز بها أبناء البادية في الشهر الكريم، وكذلك اختلاف الحلوى من الكنافة والقطايف إلى العصيدة والمفروكة، حيث المذاق الخاص في وسط صحراء ونجوع مطروح، حيث تقوم القبائل المطروحية بافتراش الخيام في الصحراء، حيث يتجمع أفراد كل قبيلة على حدة، وتأتي بوجباتها من المأكولات الشهية، ويفترشون الخيام بما يسمى بـ"المربوعة"؛ والتي يتميز بها أهل مطروح عن غيرهم من المحافظات المصرية.
المفروكة تحل محل الكنافة المفروكة من أشهر الأنواع التي تعشقها بادية مطروح، وتتكون من العيش بدون خميرة، ويطلق عليه أهل مطروح "المجردج"، حيث تتم تسويته ووضع كثير من قطعات التمر والسمن البلدي عليه، ثم يفرك بعضه على بعض، ولذلك أطلق عليه أهالي مطروح "مفروكة"، ويتناولون بجانبها اللبن المخضوض، وهو لبن الماعز
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