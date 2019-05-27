رمضان بمطروح.. المفروكة والعصيدة بدلا من الكنافة

الأكلات البدوية فى رمضان بمطروح.. المفروكة والعصيدة بدلًا من الكنافة والقطايف.. ولحم الضأن بديل الفراخ... ويفترشون الخيام.. وعادات خاصة للسيدات

تحرير:محمد العمدة ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

«الأرز واللحم والجصعة والعصيدة» أكلات لا تعثر عليها سوى في مطروح، وهي طقوس لأهل البادية لتناول تلك الأكلات، خاصة فى شهر رمضان التي تميز بها أبناء البادية في الشهر الكريم، وكذلك اختلاف الحلوى من الكنافة والقطايف إلى العصيدة والمفروكة، حيث المذاق الخاص في وسط صحراء ونجوع مطروح، حيث تقوم القبائل المطروحية بافتراش الخيام في الصحراء، حيث يتجمع أفراد كل قبيلة على حدة، وتأتي بوجباتها من المأكولات الشهية، ويفترشون الخيام بما يسمى بـ"المربوعة"؛ والتي يتميز بها أهل مطروح عن غيرهم من المحافظات المصرية.

المفروكة تحل محل الكنافة المفروكة من أشهر الأنواع التي تعشقها بادية مطروح، وتتكون من العيش بدون خميرة، ويطلق عليه أهل مطروح "المجردج"، حيث تتم تسويته ووضع كثير من قطعات التمر والسمن البلدي عليه، ثم يفرك بعضه على بعض، ولذلك أطلق عليه أهالي مطروح "مفروكة"، ويتناولون بجانبها اللبن المخضوض، وهو لبن الماعز

المفروكة تحل محل الكنافة

المفروكة من أشهر الأنواع التي تعشقها بادية مطروح، وتتكون من العيش بدون خميرة، ويطلق عليه أهل مطروح "المجردج"، حيث تتم تسويته ووضع كثير من قطعات التمر والسمن البلدي عليه، ثم يفرك بعضه على بعض، ولذلك أطلق عليه أهالي مطروح "مفروكة"، ويتناولون بجانبها اللبن المخضوض، وهو لبن الماعز الطازج.

وقال يونس إدريس العشيبي، صاحب أحد المطاعم البدوية الشهيرة بمدينة مرسى مطروح، إن حلوتي المفروكة والعصيدة من الحلوى المفضلة لدى أهالي مطروح، وسميت بالمفروكة لأنه يتم فرك مكوناتها.

وأشار العشيبي إلى سهولة تلك الوجبة فى إعدادها لدى أهالي محافظة مطروح، حيث تستغرق ما بين 15 دقيقة إلى 20 دقيقة في إعدادها، وتعد من الوجبات المفضلة، بسبب أنها متخذة عن الرسول.

العصيدة القطايف بالبدوية

تعد العصيدة الوجبة الاعتيادية لدى أهالي مطروح، تتميز بأنها الحلوى المفضلة لدى العديد من أبناء البادية في جميع المناسبات ولها نصيب خاص في رمضان، وتتكون من دقيق وسمن ولبن، حيث يتم تحميص السمن والدقيق واللبن مع ملعقتين من مطحون الهيل، وقبل نضجها بقليل تضاف كمية من التمر إلى الخليط، لتعطي طعمًا مميزًا، وهناك من يضيف إليها القليل من العسل.

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أكلات الغداء

تعد "المكمورة" أشهر الأكلات بمطروح، وهي عبارة عن طاجن تقطع فيه الخضراوات شرائح وتترك بدون تقليب حتى يتم نضجها، ويضاف عليها بعض قطع اللحم الضأن وتقدم كما هي، وفى كثير من الأوقات يقدم معها الأرز "المبوغ"، الذي تتميز به مطروح وهو عبارة عن أرز يطهى على بخار المياه مثل "الكسكسى"، بالإضافة إلى "الأرز الأحمر" وكذلك "الشوربة المغربي" من أشهر الأكلات البدوية المحبوبة لدى أهل مطروح.

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ويفضل عدد من أهالي محافظة مطروح وجبة الكمونية من أهم الأكلات المفضلة لدى بدو صحراء مطروح، حيث يقوم أهالي مطروح بإعدادها دائماً، وهي تتكون من أجزاء من الخروف، من الكبد أو الأمعاء أو الطحال، حيث يتم غسلها ووضعها فى الماء المُملح، والخل وتقطيعها قطعاً صغيرة، وتوضع فى البصل والطماطم المحمرة، ثم يضاف إليها الفلفل الأسود والملح والكثير من الكمون.

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ويقول الحاج سبيته العجرمي، أحد أهالي مطروح، إن طقوس الأكلات في رمضان تميز أبناء مطروح عن غيرهم من المحافظات الأخرى، حيث الأكلات البدوية التى يقبل عليه المئات من المواطنين لتناولها، وتنال إعجابهم.

وأشار العجرمي إلى تميز أهل مطروح بطقوس الزيارات وتوزيع الأكلات على بيوت النجع، مضيفًا أن المرأة البدوية أيضًا لها عادات في إعداد الطعام بتوزيع البعض منه بين سيدات النجع لإعطائها رأيهن فى الطعام.

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وأضاف العجرمي أن أبرز المأكولات التي يتناولها أبناء مطروح هي جصعة الأرز باللحم، متابعًا أن الفراخ تعد من المأكولات الثانوية لأبناء مطروح، حيث اعتمادهم الأساسي على لحوم الضأن والماعز والشاة، حيث يقوم الأهالي بالذبائح منذ بداية الشهر، ويكرر الأهالي ذبح الشاة لتقضية بقية الشهر.