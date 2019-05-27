رياضة

بعد إصابة طارق حامد.. الزمالك يكشف حجم إصابة اللاعب

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م
طارق حامد
طارق حامد
تفاعل عدد كبير من جماهير الزمالك على «السوشيال ميديا»، مع إصابة طارق حامد، مدافع وسط الزمالك، بعد الأداء الرجولي الذي ظهر عليه اللاعب خلال مباراة فريقه أمام نظيره نهضة بركان المغربي، في المباراة التي أُقيمت بينهما أمس الأحد، في إياب الدور النهائي للكونفيدرالية الإفريقية، وأوضح الجهاز الطبي بنادي الزمالك برئاسة محمد أسامة، أنه اطمأن على حالة طارق حامد، مؤكدا أن تكرار النزيف أقلقهم وتبين من الفحص أن الجرح أسفل ظهره لم يكن غائرا، مشيرًا إلى أن طارق سيكون جاهزًا للمواجهات المقبلة التي سيخوضها الفريق، ولن يغيب عن أي لقاء.
وحرص كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، على تهنئة طارق حامد على مستواه خلال المباراة، ودوره مع الفريق طوال المسيرة، وحتى التتويج بالبطولة، قائلًا: «لقد كنت محاربًا في أرض الملعب». وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة (5-3) بضربات
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نيوكاسل - ليفربول‎ (2)

خالد آل نهيان يشترى فريق نيوكاسل الإنجليزي

أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى توصل الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، إلى اتفاق لشراء نادي نيوكاسل الإنجليزي مقابل 350 مليون جنيه إسترليني، ويأتي ذلك في الوقت الذي كان فيه النادي معرضًا لمحاولات الشراء في أكثر من مناسبة سابقة ومن بينها محاولات كل من أماندا ستافيلي وبيتر كينيون، ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإن عملية شراء النادي تم توقيعها بالفعل وتم تمريرها إلى البريميرليج، ليسلم بالتالي ملك النادي الحالي مايك أشلي، النادي إلى الملياردير شيخ خالد بين زايد آل نهيان.
الجونة

الإسماعيلي يتسلح بالتاريخ لإسقاط الجونة

يحتضن استاد الجونة، اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي الجونة أمام نظيره الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين - الأخيرة - من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر على استاد الجيش بالسويس، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث أحرز حينها هدفي الجونة أحمد حسن مكي، فيما أحرز هدفي الدراويش بينسون شيلونجو ومحمود متولي، وأدرها الحكم إبراهيم نور الدين، وأشهر حينها 4 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء، واحتسب ركلتي جزاء.
احمد-المحمدي‎

المحمدي في مهمة الصعود إلى البريميرليج اليوم

يحتضن ملعب ويمبلي اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا، المباراة النهائية في التصفيات التأهيلية المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، بين أستون فيلا وديربي كاونتي، وخسر ديربي مباراتيه أمام أستون فيلا هذا الموسم على أرضه بثلاثية نظيفة وخارج أرضه برباعية نظيفة، بل وفاز أستون فيلا بست مباريات من آخر 9 مواجهات أمام ديربي، وخسر مرة واحدة أتت في شهر ديسمبر من عام 2017، وبالنظر إلى آخر مباراة نهائية شهدت تسجيل الفريقين، كانت فوز وست هام 2-1 على بلاكبول في عام 2012، ومن بعدها لا يسجل سوى فريق واحد في تلك المباراة.
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الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (8)

الزمالك بطلا للكونفيدرالية للمرة الأولى في تاريخه

توِّج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما نجح في الفوز على نظيره نهضة بركان، بخمسة أهداف مقابل أربعة بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي للمواجهة، بتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف، جاء عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بقيادة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.
الزمالك-ونهضة-بركان‎ (2)

الزمالك في رحلة التتويج بالكونفيدرالية ضد نهضة بركان

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، صوب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية؛ لمشاهدة المباراة المصيرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري قد يتخطى 50 ألف مشجع، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
فريق-نهضة-بركان

الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع لابا كودجو

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الأخيرة عن توقيع لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي للقلعة الحمراء، جاء ذلك في تصريحات خاصة للتحرير، قائلا: "كل ما يتردد عن سفري للمغرب وإنهاء الصفقة كلام لا أساس له من الصحة.. أؤكد مجددًا ما قلته أكثر من مرة سلفا، لم نفتح مفاوضات مع كودجا أو حاولنا التواصل معه، موقفنا لم يتغير، متمسكون بالرباعي الأجنبي علي معلول ووليد أزارو وجونيور أجايي وجيرالدو دي كوستا، ليس من بين خطط دعم الفريق حاليًا أي لاعب أجنبي.
الزمالك-ونهضة-بركان‎ (1)

فوز نهضة بركان بالكونفدرالية = 15 ألف دولار لكل لاعب

حفز فوزي لقجع، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ونادي نهضة بركان، لاعبيه قبل مواجهة الزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية، وأكد لقجع للاعبين أن كل منهم سيحصل على حوالي 15 ألف دولار، حال توجوا بلقب الكونفدرالية الأول في تاريخ النادي، وكان مجلس إدارة بركان وعد لاعبيه بمكافأة في حدود 10 آلاف دولار، بداية الأمر، بغية تحفيزهم قبل رفعها وحثهم على إنجاز المهمة الصعبة أمام العملاق المصري، علمًا بأنه لم يسبق لبركان في تاريخ مشاركاته الإفريقية أن بلغ المربع النهائي لمسابقة قارية.
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