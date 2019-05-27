بعد إصابة طارق حامد.. الزمالك يكشف حجم إصابة اللاعب

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

طارق حامد

تفاعل عدد كبير من جماهير الزمالك على «السوشيال ميديا»، مع إصابة طارق حامد، مدافع وسط الزمالك، بعد الأداء الرجولي الذي ظهر عليه اللاعب خلال مباراة فريقه أمام نظيره نهضة بركان المغربي، في المباراة التي أُقيمت بينهما أمس الأحد، في إياب الدور النهائي للكونفيدرالية الإفريقية، وأوضح الجهاز الطبي بنادي الزمالك برئاسة محمد أسامة، أنه اطمأن على حالة طارق حامد، مؤكدا أن تكرار النزيف أقلقهم وتبين من الفحص أن الجرح أسفل ظهره لم يكن غائرا، مشيرًا إلى أن طارق سيكون جاهزًا للمواجهات المقبلة التي سيخوضها الفريق، ولن يغيب عن أي لقاء.

وحرص كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، على تهنئة طارق حامد على مستواه خلال المباراة، ودوره مع الفريق طوال المسيرة، وحتى التتويج بالبطولة، قائلًا: «لقد كنت محاربًا في أرض الملعب». وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة (5-3) بضربات

وحرص كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، على تهنئة طارق حامد على مستواه خلال المباراة، ودوره مع الفريق طوال المسيرة، وحتى التتويج بالبطولة، قائلًا: «لقد كنت محاربًا في أرض الملعب».



وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة (5-3) بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري تجاوز الـ60 ألف مشجع.



وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 55 ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين، بعد أن انتصر نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب، بهدف التوجولي لابا كودجو.



