تجديد حبس المتهمين بقتل النقيب «أحمد المسلمي»

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م

النقيب أحمد المسلمي

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة بلبيس الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، قرارًا بتجديد حبس عاطل ووالده، لمدة خمسة وأربعين يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بقتل النقيب أحمد صلاح المسلمي، وذلك حال قيام الضابط الشهيد بتنفيذ القانون بضبط أحد العناصر الإجرامية بقرية «بني عليم» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، حيث قام المتهم، الذي تبين أنه نجل من كانت القوة تنفذ أمر ضبطه، باستلال سكين طعن بها النقيب طعنتين نافذتين أودتا بحياته، وأصاب ثلاثة خفراء آخرين كانوا برفقته.

البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد أنه حال قيام النقيب أحمد المسلمي، معاون مباحث مركز شرطة بلبيس، بمحاولة ضبط أحد العناصر الإجرامية بقرية «بني عليم» التابعة لدائرة المركز، قام نجل الأخير، ويُدعى «عمرو. أ.