شروط وتفاصيل تخصيص شقق أسر شهداء الجيش والشرطة

«مصر لا تنسى شهداءها الذين يقدمون أرواحهم فداءً للوطن» كلمات قالها الرئيس السيسي وتحاول الحكومة ترجمتها إلى أفعال.. ووافقت وزارة الإسكان على تخصيص وحدات سكنية لأسرهم

تحرير:كريم ربيع ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص وحدات سكنية من المشروعات التي تنفذها الهيئة بالمدن الجديدة «سكن مصر، دار مصر، جنة» لأسر الشهداء من الجيش والشرطة، من الوحدات المتاحة للبيع. فما الوحدات التي تنفذها الهيئة؟ وما مواصفات كل منها على حدة من حيث المساحات والتشطيب؟ وكم تبلغ أسعارها؟ وما اشتراطات كل مشروع منها؟ وهل يحق لهم بيعها بعد التخصيص أم لا؟

شروط التخصيص حددت الهيئة مجموعة من الشروط والمحددات، أهمها أن يكون التخصيص لأقارب الشهداء من الدرجة الأولى فقط، كما أن التخصيص يكون بالأسعار المعمول بها وقت التخصيص وفقا للأسعار التي يتم تحديدها من خلال اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة، والشرط الثالث هو ألا يجوز تخصيص أكثر من وحدة للأسرة الواحدة «الزوجة،

شروط التخصيص

حددت الهيئة مجموعة من الشروط والمحددات، أهمها أن يكون التخصيص لأقارب الشهداء من الدرجة الأولى فقط، كما أن التخصيص يكون بالأسعار المعمول بها وقت التخصيص وفقا للأسعار التي يتم تحديدها من خلال اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة، والشرط الثالث هو ألا يجوز تخصيص أكثر من وحدة للأسرة الواحدة «الزوجة، الأم، الأب، الأولاد»، والشرط الرابع خاص بعدم تخصيص وحدات للأسر السابق لها تخصيص وحدات بالمشروعات المذكورة أو مشروع الإسكان الاجتماعي.

وفي حال تخصيص وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي يتم التنازل عنها قبل تخصيص الوحدة البديلة، من خلال تقديم طلب بالرغبة في تخصيص وحدة مرفق به خطاب صادر عن الجهة المعنية يفيد أن المتقدم من أسر الشهداء، وفي حالة زيادة الطلبات المقدمة على عدد الوحدات المتاحة يتم إجراء قرعة علنية بين المتقدمين، وتستكمل باقي الإجراءات طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

سكن مصر

مشروع سكن مصر هو محور استحدثته وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتوفير وحدات سكنية للمواطنين بمستوى مرتفع من التشطيب، وبمساحة 115 مترا، في 6 مدن جديدة بتسهيلات مميزة في السداد وبأسعار تنافسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما في تاريخ التقدم للحجز، وألا يكون قد سبق له الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروعات وزارة الإسكان من الإسكان الاجتماعي، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية له، كما أنه لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم بأكثر من طلب للحصول على وحدة سكنية.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد طرحت قرعة تكميلية في 7 مدن جديدة للمواطنين السابق تقدمهم لحجز الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى، والثانية من وحدات المشروع، ولم يوفقوا في الحصول على وحدة سكنية بالقرعات العلنية التي تم إجراؤها للمرحلتين، بعدد 5694 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح من 106 إلى 118 مترا مربعا بمدن "القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والمنيا الجديدة وغرب قنا ومدينة نصر وغرب أسيوط"، وكانت أسعار الوحدات كالتالي:

- سعر المتر في القاهرة الجديدة بلغ 6650 جنيها، ومبلغ الحجز سجل 70 ألف جنيه.

- وفي مدينة 6 أكتوبر سجل سعر المتر 5525 جنيها، وقيمة الحجز بلغت 60 ألف جنيه.

- سعر المتر بالمنيا سجل 3400 جنيه، وقيمة مبلغ الحجز بلغت 40 ألف جنيه.

- وبمدينة بدر سجل المتر 4305 جنيهات، وقيمة الحجز 45 ألف جنيه.

- في العبور وصل سعر المتر إلى 5250 جنيها، وقيمة الحجز بلغت 55 ألف جنيه.

- في غرب قنا سعر المتر وصل إلى 3440 جنيها، وقيمة الحجز 40 ألف جنيه.

- في غرب أسيوط سعر المتر سجل 3480 جنيها، وقيمة الحجز 40 ألف جنيه.

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«جنة الإسكان»

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في أكتوبر الماضي، عن طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 7176 وحدة سكنية، كمرحلة أولى، بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر، بمساحات تتراوح بين 100 و150 مترا، بمدن «6 أكتوبر، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، العبور، المنيا الجديدة».

وكانت الأسعار كالتالي: «دمياط الجديدة 9080 جنيها، فضلا عن نسبة تميز لكل شقة على حدة بحسب الدور والمساحة والموقع تتراوح بين 1 و1.06%، والشروق 8150 جنيها، والعبور 7400 جنيه، والمنيا 5650 جنيها، و6 أكتوبر 8520 جنيها، وكانت الشيخ زايد هى الأعلى سعرا بـ11 ألفا و250 جنيها للمتر».

وكان يشترط أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مواطنا مصرى الجنسية، وأن تكون له أهلية التصرف أو التعاقد، ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا طبيعيا على قاصر أو وصيا عليه بقرار وصاية، ويشترط أنه لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر»، الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز/ التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائى.

كما أن الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصصة من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

لكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى، وبعض وحدات الدور الأرضى قد تشمل حدائق بمساحات مختلفة، بمقابل حق انتفاع وفقا للقواعد المتبعة بالهيئة.

التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة، والمصاريف المقررة طبقا للائحة العقارية بالهيئة.

ويتم إلغاء التخصيص في الحالات التالية: اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو البنود الواردة بكراسة الشروط، أو بناءً على طلب المخصص له الوحدة، أو في حالة عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ15%، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% لحساب مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال المهلة الممنوحة للسداد، أو عدم سداد قسطين متتاليين طبقا لأسلوب السداد، أو التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة، أو تغيير الغرض المخصص له الوحدة، أو عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام. على أن يتم سداد مبلغ جدية حجز يبلغ 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى 500 جنيه مصروفات تسجيل، دفعة واحدة وغير مجزأة.

وفي حالة السداد لباقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ حجز الوحدة المطلوبة يتم خصم 7% من القيمة الإجمالية للوحدة، شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز إلى 15% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز.

يتم سداد 10% من إجمالى ثمن الوحدة، خلال 6 أشهر من تاريخ الحجز، وسداد 15% من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، بنفس أسلوب السداد السابق ذكره، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة وقدره 60% على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة.

دار مصر

يعد مشروع «دار مصر» واحدا من المشروعات التي نفذتها وزارة الإسكان، ولاقى إقبالا متزايدًا منذ بدء الإعلان عنه في نهاية 2014، رغم مشكلات تأخر التنفيذ، وذلك لتلبيته طموح قطاع كبير من متوسطي الدخل في تملك وحدة مناسبة بمواصفات وتشطيب متميز بمساحات من 100 متر إلى 150 مترا.

وعن شروط الحجز بمشروع دار مصر، فهي أن يكون المتقدم للحجز مصريا، وألا يقل عمره عن 21 سنة، ولا يحق الحجز فى أكثر من مدينة.

وهناك نموذجان للسداد، الأول على 5 سنوات دون فوائد، والثانى من خلال مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، حتى 500 ألف جنيه، بفائدة تصل إلى 8% وذلك حتى 15 سنة.