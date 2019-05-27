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شروط وتفاصيل تخصيص شقق أسر شهداء الجيش والشرطة

«مصر لا تنسى شهداءها الذين يقدمون أرواحهم فداءً للوطن» كلمات قالها الرئيس السيسي وتحاول الحكومة ترجمتها إلى أفعال.. ووافقت وزارة الإسكان على تخصيص وحدات سكنية لأسرهم
تحرير:كريم ربيع ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
الإسكان المتميز بالعلمين الجديدة
الإسكان المتميز بالعلمين الجديدة
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص وحدات سكنية من المشروعات التي تنفذها الهيئة بالمدن الجديدة «سكن مصر، دار مصر، جنة» لأسر الشهداء من الجيش والشرطة، من الوحدات المتاحة للبيع. فما الوحدات التي تنفذها الهيئة؟ وما مواصفات كل منها على حدة من حيث المساحات والتشطيب؟ وكم تبلغ أسعارها؟ وما اشتراطات كل مشروع منها؟ وهل يحق لهم بيعها بعد التخصيص أم لا؟
شروط التخصيص حددت الهيئة مجموعة من الشروط والمحددات، أهمها أن يكون التخصيص لأقارب الشهداء من الدرجة الأولى فقط، كما أن التخصيص يكون بالأسعار المعمول بها وقت التخصيص وفقا للأسعار التي يتم تحديدها من خلال اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة، والشرط الثالث هو ألا يجوز تخصيص أكثر من وحدة للأسرة الواحدة «الزوجة،
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الدولار (3)

سعر الدولار اليوم الإثنين 27 مايو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك إتش إس بي سي نحو 16.93 جنيه للبيع، و16.83 جنيه للشراء، والبنك العربي الإفريقي سجل نحو 16.94 جنيه للبيع، و16.84 جنيه للشراء، والبنك المصري الخليجي سجل نحو 16.92 جنيه للبيع، و16.82 جنيه للشراء، وبنك عودة سجل نحو 16.91 جنيه للبيع، و16.81 جنيه للشراء. جاء ذلك بعد انخفاض سعر الدولار أمس فى أغلب البنوك.
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 مايو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1287 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
عقارات (1)

أسعار العقارات ترتفع 30% بعد العيد لهذه الأسباب

تسيطر حالة من الهدوء داخل سوق العقارات المصري، لكنه قد يكون الهدوء الذي يسبق عاصفة زيادة الأسعار، خلال الأشهر القليلة المقبلة، بناء على أسس وأسباب علمية ومنطقية، أهمها ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، والزيادات المرتقبة في سعر الوقود عقب رفع جزء من الدعم عنه، وصولاً إلى الحديث عن ارتفاع قيمة العائد على نسبة الـ50% التى سيتم توريقها أو تقسيطها للعملاء ضمن مبادرة البنك المركزى لتنشيط القطاع العقارى. وكانت أسعار الحديد قد شهدت ارتفاعًا خلال الأيام القليلة الماضية وصل لـ700 جنيه في الطن الواحد.
وزير-الاتصالات وسفيرة-فنلندا ‎

مصر تبحث التعاون مع فنلندا في مجال الذكاء الاصطناعي

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لورا كانسيكاس ديبريس سفيرة جمهورية فنلندا بالقاهرة؛ حيث تم خلال اللقاء مناقشة تفعيل التعاون بين مصر وفنلندا في مجال الذكاء الاصطناعي في ظل إعداد مصر للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وأكد الوزير أهمية تعزيز التعاون بين مصر وفنلندا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل عمق وتميز العلاقات الثنائية بين البلدين وما تحظى به فنلندا من تطور مشهود في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
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مصطفى-مدبولى-ونجيب-ساويرس (2)

بعد حضور رئيس الحكومة «سحور» ساويرس.. «زايد» تغلي

أثار حضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حفل سحور رمضاني بمناسبة إطلاق مشروع «ZED» المملوك لرجل الأعمال نجيب ساويرس، عاصفة غضب شديدة لدى قطاع كبير من سكان مدينة الشيخ زايد الرافضين إقامة المشروع على الحديقة العامة للمدينة. ومنذ الإعلان عن المشروع أصاب عدد كبير من سكان المدينة الغليان، بسبب سيطرته على الحديقة التي كان من المفترض افتتاحها للجمهور، بخلاف بناء نحو 15 برجًا سكنيا تصل ارتفاعات بعضها إلى 20 دورا، تضم قرابة 5000 شقة، مما يعني زيادة الكثافات والتأثير على مرافق المدينة -بحسب السكان-، الأمر الذي اضطرهم لإقامة دعاوى قضائية ضد المشروع.
ء مرشد سياحى أمام الرئيس داخل معبد فيلة (7)

السياحة سلاح الحكومة الأقوى لاستعادة قوة الجنيه

ارتفع الجنيه المصري مسجلا أعلى مستوى في عامين مخالفا بذلك الاتجاه النزولي السائد بين عملات الأسواق الناشئة بدعم من التدفقات إلى قطاعي الطاقة والسياحة، بعد أن زادت إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج بشدة، وحولت اكتشافات غاز طبيعي كبيرة قبالة ساحل البلاد المطل على البحر المتوسط، مصر، من مستورد صاف للغاز إلى مصدر صاف. فهل انتعش قطاع السياحة حقًا؟ وما الأسباب التي أدت إلى الانتعاش؟ وكم بلغت نسبة هذه الانتعاشة؟ وما حجم العائدات من السياحة؟ وما مستقبل القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة؟
البنك-المركزى

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة في شهر مايو

قال البنك المركزي المصري إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. وأبقى البنك المركزي سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 15.75 بالمئة وفائدة إقراض ليلة عند 16.75 بالمئة، حسبما ذكر في بيان. وبحثت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إذ تباينت آراء المحللين وشركات الأبحاث بشأن مصير سعر الفائدة، خاصة عقب تراجع معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، إلى جانب إعلان الحكومة رفع أسعار الكهرباء.
شقق-موظفى-العاصمة-الادارية (1)

مواعيد تسليم وأسعار الشقق لموظفي العاصمة الإدارية

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة طرح الوحدات التى تم الاتفاق عليها للموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تنفذها وزارة الإسكان بمدينة بدر. وأكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أنه يتم حاليا الانتهاء من تسعير نحو 10 آلاف وحدة سيتم طرحها للحجز للموظفين الذين سيتم نقلهم، وسيتم الإعلان عن التسعير وطرق السداد قريبا، موضحًا أن هناك تيسيرات منحتها الوزارة للمستفيدين بالوحدات. فأين تقع هذه الوحدات؟ وما مساحاتها وتشطيباتها؟ وكم التكلفة الفعلية لهذه الوحدات؟
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