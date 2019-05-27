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الانتخابات البرلمانية تكشف توجهات أوروبا السياسية

عكست الانتخابات البرلمانية الأوروبية التوجهات السياسية المختلفة داخل القارة، والتي تأثرت -بطبيعة الحال- بالقضايا المثيرة للجدل في الآونة الأخيرة.
تحرير:محمود نبيل ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م
البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
على مدى الأشهر القليلة الماضية، انتظر السياسيون في أوروبا نتائج الانتخابات البرلمانية، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثيراتها الرئيسية على مجريات السياسة في المستقبل القريب داخل القارة واتحادها السياسي. الجبهات التي تصارعت على الفوز بالمقاعد داخل البرلمان الأوروبي، منحت السياسيين شعورا بأن هناك بالفعل حالة تناحر تعكس الأزمات السياسية الموجودة في العديد من الدول داخل القارة، والتي كان من الممكن لمس آثارها المختلفة في القلاقل التي ظهرت باحتجاجات فرنسا وسياسات ألمانيا.
وحسب المؤشرات الأولى لنتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية، احتلت التحالفات المؤيدة للاتحاد الأوروبي إلى حد كبير صدارة المشهد في الانتخابات التي جرت يوم الأحد، بعد معركة شديدة مع الجماعات والأحزاب المناهضة للكتلة. الاتحاد الأوروبي لا يستبعد تفكيك جوجل إلى شركات صغيرة ومع ارتفاع مؤشرات المشاركة لأول
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جان-ايف-لو-دريان-وزير-الخارجية-الفرنسى

رفض وحماية.. أول رد من باريس على إعدام 3 فرنسيين بالعراق

علقت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، رسميا، على عقوبة الإعدام التي أصدرتها محكمة عراقية بحق 3 فرنسيين مقبوض عليهم على أراضيها لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا أنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، لكنها تحترم أيضا السيادة العراقية وأن من ينتمون لداعش "يجب معاقبتهم على جرائمهم"، مؤكدة في بيان اليوم، أن ”السفارة الفرنسية في العراق، بموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها المعارض لعقوبة الإعدام للسلطات العراقية“.
ظريف

«العشاء السري» يضع ظريف في مأزق تحت قبة البرلمان

في ظل التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران جاء الكشف عن لقاء جمع وزير الخارجية محمد جواد ظريف والسيناتورة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي ديان فاينشتاين، ليثير حالة من الغضب داخل إيران. فقد كشفت السيناتورة ديان فاينشتاين، عن عقدها اجتماعًا مع وزير الخارجية الإيراني بنيويورك في أبريل الماضي، لبحث الوضع في المنطقة والتوترات في العلاقات بين طهران وواشنطن. وتم تأكيد اللقاء بعد أن أعلن ممثل إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تختي روانجي، أن الاجتماع عُقد بالفعل بين ظريف والسيناتورة الديمقراطية ديان فاينشتاين.
تحطم-طائرة (2)

مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة عسكرية بالمكسيك

أعلنت البحرية المكسيكية، مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية تشارك في عمليات لمكافحة حريق غابات في وسط المكسيك، بحسب "رويترز". وقالت البحرية المكسيكية، في بيان مساء السبت، إن الطائرة وهي من طراز إم. آي- 17 سقطت على بعد نحو 89 كيلومترا شمال مدينة جالبان دي سييرا بولاية كيريتارو، إذ كانت تشارك في إخماد حريق غابات هناك. ولم تتضح بعد أسباب التحطم، وذكر بيان البحرية، أن فريقا للاستطلاع عثر على حطام من الطائرة في ساعة مبكرة من يوم السبت بعد تعليق أعمال الإطفاء خلال الليل بسبب سوء الأحوال الجوية.
فيسبوك وانستجرام وواتس آب

«البنتاجون» يحلل 350 مليار رسالة على فيسبوك وتويتر

أعلن مسئولون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اعتزامهم البدء في خطة لتحليل محتوى 350 مليار رسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مثل (فيس بوك وتويتر)، حول العالم للمساعدة في إجراءات رصد تطور انتشار الأفكار من خلال تلك الشبكات. المشروع، الذي تقوم عليه إحدى الكليات البحرية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يتضمن تصوير رسائل نشرها 200 مليون مستخدم من أكثر من 100 دولة بأكثر من 60 لغة في محاولة فهم أفضل لمحتوى "التعبير الجماعي" للأفراد. ومن المقرر أن يتم التعامل مع هذه الرسائل، لتحليل التعليقات المرتبطة بها والمواقع الجغرافية للمعلقين وهوياتهم.
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أنجيلا-ميركل

ميركل تُطلّق السياسة: لست متاحة لمنصب جديد

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "طلاقها السياسة" بعد مغادرتها منصب "المستشارة" بحلول 2021، سواء في الاتحاد الأوروبي أو خارجه. وقالت ميركل في تصريح خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس، ردّاً على سؤال عن مشاريعها المستقبلية: "لستُ متاحة لتولّي أي تفويض سياسي جديد، بغضّ النظر عن مكانه، وهذا ينطبق أيضا على أوروبا"، بحسب "الوكالة الألمانية". وضعت ميركل بهذا التصريح حدًّا لتكهّنات سرت إثر مقابلة أجرتها معها صحيفة "سودويتش تسايتونج" الألمانية، الأربعاء ووردت خلالها عبارة رأى فيها البعض طموحات أوروبية لأقوى امرأة في أوروبا.
البرلمان-الأوروبي (2)

تفاصيل ونظام الاقتراع في انتخابات البرلمان الأوروبي

فترة عصيبة يمر بها الاتحاد الأوروبي خاصة مع تعقد أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، وتصاعد قوة الأحزاب اليمينية في العديد من البلدان الأوروبية، وهو ما ينعكس على انتخابات البرلمان الأوروبي والتي ستعقد في الفترة من الثالث والعشرين حتى السادس والعشرين من شهر مايو الجاري، وسيدلي نحو 427 مليون شخص، من دول الاتحاد الثماني والعشرين بأصواتهم لانتخاب 751 عضوا سيستمرون في منصبهم لمدة خمس سنوات، سيعملون خلالها على مناقشة وتمرير التشريعات في القارة العجوز.
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فرصة ماي الأخيرة.. العموم يصوت على البريكست في يونيو

حددت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، موعدًا لمواجهتها الأخيرة في قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ووعدت بطرح خطتها حول الخروج للتصويت أمام مجلس العموم في بداية يونيو المقبل، في الوقت الذي لم تسفر فيه المحادثات مع حزب العمال المعارض عن اتفاق، إلا أنها تأمل في الحصول على دعم أعضاء مجلس العموم، الذين فوجئوا بتوجهات الناخبين في الانتخابات المحلية الأخيرة التي شهدتها بريطانيا، من أجل إنهاء العملية التي تسببت في خسائر جمة للحزبين الرئيسيين في البلاد.
حسن-روحانى

إيران لأوروبا: لا تراجع عن مهلة الـ60 يوما

محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه من المقرر أن يعقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لقاءً مع وزراء خارجية الدول الأوروبية، الموقعة على الاتفاق النووي إضافة للاتحاد الأوروبي، لينقل لهم وجهة نظرها حول مصير الاتفاق. وقال واعظي: "بلادي لن تتراجع عن مهلة الستين يوما أو عن تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي، وبعد انتهاء المهلة سنقوم بإجراءات إضافية في تخفيض التزاماتنا في الاتفاق النووي". ولم يحدد واعظي زمان أو مكان الاجتماع المرتقب، وذلك حسبما ذكرت وكالة "روسيا اليوم".
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