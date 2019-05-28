سفرة اليوم الـ23 من رمضان.. فراخ كنتاكي وكول سلو

وجبة كنتاكي من الوجبات المفضلة للكثير منا وبشكل خاص الأطفال، خاصة أنها تتكون من فراخ لذيذة وكرسبي مع بطاطس مقرمشة، إضافة إلى سلطة الكول سلو اللذيذة.

تحرير:آية أشرف ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

فراخ كنتاكي

يحب الأطفال الخروج للمطاعم وتناول أشهى الأكلات بها، لكن ذلك من الأمور المزعجة للأم والأب، خاصة بعد ارتفاع الأسعار، يمكنك حل الأمر بسهولة بتقديم أشهى أكلات لذيذة لأطفالك تشبة المطاعم، على سبيل المثال نجد دائما الأطفال والكبار يحبون تناول فراخ كنتاكي يمكنك عملها في المنزل بطريقة بسيطة مع أرز ريزو كنتاكي وسلطة الكول سلو، هذه الأصناف تصلح إذا كان لديكي عزومة أيضًا، اكسري الروتين وجربي هذه الأصناف اللذيذة بسهولة دون الحاجة للذهاب للمطاعم ودفع مبالغ كبيرة، وللحفاظ أيضًا على صحة أطفالك بتقديم أكلات مضمونة لهم..

أرز ريزو المكونات نصف كيلو أرز بصل مفروم ثوم مفروم فلفل أسود ولمح فلفل أحمر مفروم حار مسطردة كاري بيضة زيت طريقة التحضير:- - اغسلي الأرز جيدًا وتأكدي من تصفيته من الماء. - في وعاء به زيت على النار ضعي الأرز وشوحيه 5 دقائق. - ضيفي البصل المفروم ثم الملح والتوابل والثوم والمسطردة وقلبي المكونات جيدًا. -