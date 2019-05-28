سفرة اليوم الـ23 من رمضان.. فراخ كنتاكي وكول سلو

وجبة كنتاكي من الوجبات المفضلة للكثير منا وبشكل خاص الأطفال، خاصة أنها تتكون من فراخ لذيذة وكرسبي مع بطاطس مقرمشة، إضافة إلى سلطة الكول سلو اللذيذة.
يحب الأطفال الخروج للمطاعم وتناول أشهى الأكلات بها، لكن ذلك من الأمور المزعجة للأم والأب، خاصة بعد ارتفاع الأسعار، يمكنك حل الأمر بسهولة بتقديم أشهى أكلات لذيذة لأطفالك تشبة المطاعم، على سبيل المثال نجد دائما الأطفال والكبار يحبون تناول فراخ كنتاكي يمكنك عملها في المنزل بطريقة بسيطة مع أرز ريزو كنتاكي وسلطة الكول سلو، هذه الأصناف تصلح إذا كان لديكي عزومة أيضًا، اكسري الروتين وجربي هذه الأصناف اللذيذة بسهولة دون الحاجة للذهاب للمطاعم ودفع مبالغ كبيرة، وللحفاظ أيضًا على صحة أطفالك بتقديم أكلات مضمونة لهم..
أرز ريزو
المكونات
نصف كيلو أرز
بصل مفروم
ثوم مفروم
فلفل أسود ولمح
فلفل أحمر مفروم حار
مسطردة
كاري
بيضة
زيت
طريقة التحضير:-
- اغسلي الأرز جيدًا وتأكدي من تصفيته من الماء.
- في وعاء به زيت على النار ضعي الأرز وشوحيه 5 دقائق.
- ضيفي البصل المفروم ثم الملح والتوابل والثوم والمسطردة وقلبي المكونات جيدًا.
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أرز ريزو
المكونات
نصف كيلو أرز
بصل مفروم
ثوم مفروم
فلفل أسود ولمح
فلفل أحمر مفروم حار
مسطردة
كاري
بيضة
زيت
طريقة التحضير:-
- اغسلي الأرز جيدًا وتأكدي من تصفيته من الماء.
- في وعاء به زيت على النار ضعي الأرز وشوحيه 5 دقائق.
- ضيفي البصل المفروم ثم الملح والتوابل والثوم والمسطردة وقلبي المكونات جيدًا.
- في وعاء به ماء مغلي، ضعي الأرز واتركيه على نار هادئة حتى يتشرب المياه، واحرصي على متابعته حتى لا يحترق.
- لتجهيز الفراخ المقرمشة للأرز، جهزي بصلة مفرومة وضعي الملح والفلفل والكمون وبهارات الفراخ وضعي بها مكعبات الفراخ بعد التأكد من غسلها جيدًا.
- اتركي الفراخ في التتبيلة ساعة على الأقل.
- في وعاء ضعي الدقيق والكاري والكركم والبهارات والملح والكمون والفلفل الحار، وضعي الفراخ في البيض ثم الدقيق ثم ضعيها في المقلاة والزيت الساخن واتركيها تتحمر.
- ضعي الأرز في طبق عميق للتقديم، وضيفي قطع الدجاج على الوجه و حضري صوص الباربكيو
صوص الباربكيو
المكونات
صلصة الطماطم
مستردة
خل تفاح
نصف لتر ماء
عصير ليمون
ملعقة سكر
ملعقة بابريكا
ملعقة كبيرة نشا
ملعقة كبيرة بودرة بصل
ملعقة كبيرة بودرة ثوم
صويا صوص
شطة
طريقة التحضير:-
- اخلطي كافة المكونات وقلبيها جيدًا حتى التأكد من خلطها جيدًا.
- ضعي الخليط في الثلاجة ثم قدميه بجانب الريزو.
بطاطس فريسكاس
المكونات
بطاطس صوابع
نصف كوب دقيق
ملعقة بيكنج بودر
ملعقة شطة
فلفل أسود
ملح
طريقة التحضير:-
- قشري البطاطس جيدًا ثم اغسليها وقطعيها أصابع.
- في وعاء ضعي الدقيق والبيكنج بودر والملح والشطة والفلفل، قلبي المكونات جيدًا وضيفي الماء وقلبي حتى التأكد من خلطها جيدًا.
- ضعي البطاطس في الخليط وقلبيها ثم ضعيها في الثلاجة ساعة.
- اخرجي البطاطس من الثلاجة، وضعيها في زيت غزير، واتركيها حتى يتحول لونها للذهبي وتكون مقرمشة.
- قدميها لأطفالك مع دجاج كنتاكي أو المشويات.
دجاج كنتاكي
المكونات
كوب دقيق
بقسماط أو كورن فليكس
نصف ملعقة ملح
ملعقة سكر
2 ملعقة فلفل أسود
نصف ملعقة بابريكا
نصف ملعقة روز ماري
ربع ملعقة مريمية
ربع معلقة بصل بودر
ربع ثوم بودر
ربع ملعقة زنجبيل
4 بيضات
2 كوب لبن
طريقة التحضير:-
- قطعي الفراخ بعد التأكد من غسلها جيدًا، ضعيها في الماء والملح لمدة ساعة.
تخلصي من الجلد عند تنظيف الفراخ.
- في وعاء ضعي البيض واللبن وضيفي قطع الدجاج، ثم ضعيها في الدقيق والبصل والثوم والزنجبيل ومريمية وبابريكا والفلفل الأسود.
- تأكدي أن الفراخ مغطية بالتتبيلة بشكل كاملة، وضعيها في الفرن نصف ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي.
سلطة كول سلو
المكونات
كرنب شرائح
جزر مبشور
بصل مفروم
مايونيز
ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة لبن
ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملح وفلفل أسود
طريقة التحضير:-
- اخلطي السكر مع الملح والفلفل الأسود واللبن والمايونيز والخل وعصير الليمون.
- اضربي المكونات جيدًا حتى التأكد من تجانسها مع بعضها.
- في وعاء اخلطي الكرنب والجزر والبصل، وضيفي خليط السكر والملح السابق.
- قلبي المكونات جيدًا ثم غطيها ساعتين قبل التقديم وضعيها في الثلاجة
قدمي الكول سلو مع المشويات ستكون لذيذة.