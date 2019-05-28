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سفرة اليوم الـ23 من رمضان.. فراخ كنتاكي وكول سلو

وجبة كنتاكي من الوجبات المفضلة للكثير منا وبشكل خاص الأطفال، خاصة أنها تتكون من فراخ لذيذة وكرسبي مع بطاطس مقرمشة، إضافة إلى سلطة الكول سلو اللذيذة.
تحرير:آية أشرف ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
فراخ كنتاكي
فراخ كنتاكي
يحب الأطفال الخروج للمطاعم وتناول أشهى الأكلات بها، لكن ذلك من الأمور المزعجة للأم والأب، خاصة بعد ارتفاع الأسعار، يمكنك حل الأمر بسهولة بتقديم أشهى أكلات لذيذة لأطفالك تشبة المطاعم، على سبيل المثال نجد دائما الأطفال والكبار يحبون تناول فراخ كنتاكي يمكنك عملها في المنزل بطريقة بسيطة مع أرز ريزو كنتاكي وسلطة الكول سلو، هذه الأصناف تصلح إذا كان لديكي عزومة أيضًا، اكسري الروتين وجربي هذه الأصناف اللذيذة بسهولة دون الحاجة للذهاب للمطاعم ودفع مبالغ كبيرة، وللحفاظ أيضًا على صحة أطفالك بتقديم أكلات مضمونة لهم..
أرز ريزو المكونات نصف كيلو أرز بصل مفروم ثوم مفروم فلفل أسود ولمح فلفل أحمر مفروم حار مسطردة كاري بيضة زيت طريقة التحضير:- - اغسلي الأرز جيدًا وتأكدي من تصفيته من الماء. - في وعاء به زيت على النار ضعي الأرز وشوحيه 5 دقائق. - ضيفي البصل المفروم ثم الملح والتوابل والثوم والمسطردة وقلبي المكونات جيدًا. -
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سموزي-شمام-بالليمون

سموزي الشمام بالليمون لذيذ على الإفطار في رمضان

السموزي من أكثر المشروبات المهمة في شهر رمضان، خاصة بعد صيام ساعات طويلة يحتاج بعدها الجسم إلى تعويض المياه التي خسرها، يمكنك عمل السموزي في المنزل دون الحاجة للذهاب للكافيهات لتناوله ودفع مبالغ طائلة فيه، يمكنك تقديم السموزي لعائلتك بأكثر من طعم حسب الفاكهة التي يحبونها، فهذه الطريقة تساعدك على تشجيعهم لتناول الفاكهة التي لا يحبونها، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمل سموزي الشمام مع الليمون المنعش، فالشمام مفيد في الصيام وكذلك الليمون يحتوي على فيتامين سي المفيد للجسم.
قرع-العسل

قرع العسل لذيذ في رمضان.. اعمليه في البيت بسهولة

قرع العسل من الأصناف اللذيذة التي يمكنك تناولها في رمضان، بدلًا من تكرار تناول الكنافة والقطايف، وله العديد من الألوان، أحمر أو برتقالي أو أصفر، على شكل كرة تشبه البطيخ في شكلها، وتحتوي ثماره على بذور، يستفاد منها ولها فوائد عديدة، فهو مفيد في علاج الصداع، وخصوصا الصداع النصفي، وتفيد في تقوية المناعة أو تهدئة الأعصاب، كما أنه يمنع تصلب الشرايين، ويساعد على الشبع فترة طويلة نظرا لاحتوائه على كميات كبيرة من الألياف، في السطور التالية نساعدك للتعرف على طريقة عمل قرع العسل بالبشاميل في المنزل بخطوات بسيطة.
الدجاج بالليمون

سفرة اليوم الـ22 من رمضان.. طاجن الفراخ بالليمون

الفراخ من الأصناف المميزة التي نجدها دائما على سفرة رمضان داخل كل بيت مصري، لكن على كل ربة منزل التفكير في طريقة جديدة تقدم بها الفراخ لعائلتها وضيوفها في العزومات، بدلا من الطرق التقليدية والفراخ المسلوقة والمحمرة التي اعتادت على تقديمها طوال الشهر الكريم. طاجن الفراخ بالليمون وزيت الزيتون من الأكلات المميزة والخفيفة التي يمكنك تقديمها على سفرة رمضان، وتساعدك في العزومات أيضًا، جربيها مع مكرونة الفريدو بالصوص الأبيض وشُربة البروكلي لوجبة غذائية متكاملة لعائلتك في رمضان.
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طاجن-السجق

سفرة سابع يوم.. طاجن السجق بالجبنة مع سلطة البنجر

من أكثر الأمور المحيرة التي تقف أمامها ربة المنزل يوميًا في رمضان هي التفكير في وجبة جديدة يمكن أن تقدمها لعائلتها على الإفطار، خاصة بعد مرور 6 أيام من رمضان قدمت فيها كل الأصناف التي تكون موجودة في السفرة، بداية من المحاشي والمكرونة البشاميل، إلى الملوخية وطاجن البامية مع الأرز بالشعرية، جربي طاجن السجق بالجبنة مع سلطة البنجر اللذيذة، لكن احرصي على شراء السجق من جزار مضمون حتى يكون صحيا لعائلتك، سيحب أطفالك هذه الأكلة كثيرًا، في السطور التالية نساعدك التعرف على طريقة عمل السجق بالجبنة بطريقة سهلة..
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