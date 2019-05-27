مفاجآت في عمليات البحث عن السيارات في 2019

تظهر عمليات البحث عن السيارات الاتجاهات العامة للأسواق العالمية خلال العام الجاري، كما أنها تشير إلى الموديلات الأكثر طلبًا خلال السنوات القليلة المقبلة
تظل عمليات البحث عن السيارات من أهم الأمور التي يمكن أن تمثل خيارات ووسائل إرشاد للراغبين في شراء موديلات جديدة، لا سيما أنها تظهر التوجهات العامة لجمهور السيارات في الأسواق العالمية والموديلات المفضلة لديه على مدى الأشهر القليلة الماضية من العام الجاري.
واستطاع عدد من السيارات المختلفة من حيث الطراز والنوع أن يتصدر عمليات البحث في موقع "ذا كار كونيكشن"، وهو واحد من أهم المنصات التكنولوجبة المعنية بالسيارات على مستوى العالم، وهو ما يُظهر توجهات السوق بشكل واضح.
وفي هذا السياق، استعرض موقع "ذا كار كونيكشن" مجموعة السيارات التي كانت الأكثر جذبًا لعمليات البحث الجماهيرية خلال العام الجاري، والذي اقترب من الانتصاف.
هيوندا سانتا في
تعتبر السيارة التي أعيد تصميمها ذات قدرات كبيرة على جذب الجمهور، خاصة أنها قدمت نموذجًا جديدًا عن الموديلات المعروفة من السيارة
وفي هذا السياق، استعرض موقع "ذا كار كونيكشن" مجموعة السيارات التي كانت الأكثر جذبًا لعمليات البحث الجماهيرية خلال العام الجاري، والذي اقترب من الانتصاف.
هيوندا سانتا في
تعتبر السيارة التي أعيد تصميمها ذات قدرات كبيرة على جذب الجمهور، خاصة أنها قدمت نموذجًا جديدًا عن الموديلات المعروفة من السيارة التي تنتمي لطراز السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV".
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وقد كانت مرشحة في عام 2019 كأفضل سيارة للشراء نظرًا لقيمتها بين قريناتها، كما أن جميع خبراء الموقع أشادوا بالتكنولوجيا المتطورة التي أضافتها الشركة الكورية على المستوى الفني للسيارة، مما جعلها تنافس بقوة في الأسواق العالمية.
فولكس فاجن تيجوان
من أهم السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV"، والتي نجحت في أن تكون من بين الموديلات الأكثر تطورًا على مستوى كل الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، وتحديدًا منذ أن طورتها الشركة الألمانية على مستوى التقنيات والشكل الخارجي.
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التطوير الفني والتقني للسيارة ساعدها على أن تكون من بين السيارات التي راهنت عليها الشركة بقوة في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، مما أسفر عن أن تكون من بين موديلات الصف الأول.
جيب رانجلر
بطبيعة الحال تعد سيارات الشركة الأمريكية الرياضية متعددة الأغراض هي أهم الموديلات التي يراهن عليها الجمهور دومًا، وهي الأكثر إثارة للجدل أيضًا، في ظل رغبة الشركة العالمية على منحها قدرات تختلف بشكل كلي عن العديد من الإصدارات السابقة، والتي كانت تراعي فيها الشركة إمكانيات تتناسب مع طبيعة الطرق الوعرة، وتتغاضى عن إمكانية تطوير تلك السيارات لتكون من بين الموديلات التي يمكنها التعامل مع أنواع مختلفة من الأراضي.
سوبارو فوريستر
لا يمكن إغفال أنها واحدة من أكثر سيارات سوبارو تطورًا، كما أنها بشكل عام من بين الموديلات الرياضية متعددة الأغراض الأكثر قوة في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، وتحديدًا منذ أن سعت الشركة اليابانية لتطويرها على المستوى التقني والشكل الخارجي في الآونة الأخيرة.
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سوبارو فوريستر كانت من ضمن الترشيحات الرئيسية ضمن مجموعة من السيارات التي رآها الموقع العالمي المتخصص في تلك الصناعة، الأفضل للشراء في العام الجاري.
هيونداي توسان
هي شقيقة سانتا في، كما أنها من بين الموديلات الرياضية متعددة الأغراض ذات الطابع القوي، والتي بالفعل استطاعت أن تحفر لنفسها تاريخًا كبيرًا في هذا النوع من الموديلات الذي بات يتمتع بشعبية كبيرة على مستوى الأسواق العالمية في الوقت الحالي.
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وتم تطوير هيونداي توسان على مدى سنوات طويلة، لتصبح من بين السيارات الرياضية متعددة الأغراض التي تراهن عليها الشركة الكورية العملاقة مؤخرًا بالأسواق العالمية.