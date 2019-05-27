مفاجآت في عمليات البحث عن السيارات في 2019

تظهر عمليات البحث عن السيارات الاتجاهات العامة للأسواق العالمية خلال العام الجاري، كما أنها تشير إلى الموديلات الأكثر طلبًا خلال السنوات القليلة المقبلة

تحرير:محمود نبيل ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

توسان

تظل عمليات البحث عن السيارات من أهم الأمور التي يمكن أن تمثل خيارات ووسائل إرشاد للراغبين في شراء موديلات جديدة، لا سيما أنها تظهر التوجهات العامة لجمهور السيارات في الأسواق العالمية والموديلات المفضلة لديه على مدى الأشهر القليلة الماضية من العام الجاري. واستطاع عدد من السيارات المختلفة من حيث الطراز والنوع أن يتصدر عمليات البحث في موقع "ذا كار كونيكشن"، وهو واحد من أهم المنصات التكنولوجبة المعنية بالسيارات على مستوى العالم، وهو ما يُظهر توجهات السوق بشكل واضح.

وفي هذا السياق، استعرض موقع "ذا كار كونيكشن" مجموعة السيارات التي كانت الأكثر جذبًا لعمليات البحث الجماهيرية خلال العام الجاري، والذي اقترب من الانتصاف. هيوندا سانتا في تعتبر السيارة التي أعيد تصميمها ذات قدرات كبيرة على جذب الجمهور، خاصة أنها قدمت نموذجًا جديدًا عن الموديلات المعروفة من السيارة