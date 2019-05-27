رياضة

الجبلاية تتحدى الأهلي: مواجهة المقاولون بعد إفريقيا

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م
الأهلي والمقاولون العرب
الأهلي والمقاولون العرب
استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على تأجيل لقاء الأهلي والمقاولون العرب، الذي كان مقررا له مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز، لما بعد بطولة كأس أمم إفريقيا، ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعًا طارئا، عصر اليوم الإثنين، لمناقشة مصير مسابقة الدوري الممتاز، في ظل اعتراض عدد كبير من الأندية على مواعيد الجولة الأخيرة للدوري، على رأسها الأهلي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تأجيل مواجهة الفريق الأحمر أمام نظيره المقاولون.
وفجر مجلس إدارة النادي الأهلي أزمة ضخمة بعدما أعلن في بيان رسمي رفضه إقامة أي مباريات في الدوري بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا وتأكيده عدم خوض أي مباريات في الدوري إلا بعد إقامة كل المباريات المؤجلة لكل الفرق. كما طالب الأهلي اتحاد الكرة بالإعلان عن جدول ثابت لجميع المباريات المتبقية في بطولتي الدوري
اقرأ المزيد
نيوكاسل - ليفربول‎ (2)

خالد آل نهيان يشترى فريق نيوكاسل الإنجليزي

أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى توصل الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، إلى اتفاق لشراء نادي نيوكاسل الإنجليزي مقابل 350 مليون جنيه إسترليني، ويأتي ذلك في الوقت الذي كان فيه النادي معرضًا لمحاولات الشراء في أكثر من مناسبة سابقة ومن بينها محاولات كل من أماندا ستافيلي وبيتر كينيون، ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإن عملية شراء النادي تم توقيعها بالفعل وتم تمريرها إلى البريميرليج، ليسلم بالتالي ملك النادي الحالي مايك أشلي، النادي إلى الملياردير شيخ خالد بين زايد آل نهيان.
الجونة

الإسماعيلي يتسلح بالتاريخ لإسقاط الجونة

يحتضن استاد الجونة، اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي الجونة أمام نظيره الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين - الأخيرة - من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر على استاد الجيش بالسويس، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث أحرز حينها هدفي الجونة أحمد حسن مكي، فيما أحرز هدفي الدراويش بينسون شيلونجو ومحمود متولي، وأدرها الحكم إبراهيم نور الدين، وأشهر حينها 4 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء، واحتسب ركلتي جزاء.
احمد-المحمدي‎

المحمدي في مهمة الصعود إلى البريميرليج اليوم

يحتضن ملعب ويمبلي اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا، المباراة النهائية في التصفيات التأهيلية المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، بين أستون فيلا وديربي كاونتي، وخسر ديربي مباراتيه أمام أستون فيلا هذا الموسم على أرضه بثلاثية نظيفة وخارج أرضه برباعية نظيفة، بل وفاز أستون فيلا بست مباريات من آخر 9 مواجهات أمام ديربي، وخسر مرة واحدة أتت في شهر ديسمبر من عام 2017، وبالنظر إلى آخر مباراة نهائية شهدت تسجيل الفريقين، كانت فوز وست هام 2-1 على بلاكبول في عام 2012، ومن بعدها لا يسجل سوى فريق واحد في تلك المباراة.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمود-الخطيب (1)

أين يذهب الأهلي بعد فشل الخطيب في الإشراف على الكرة؟

حالة من القلق والارتباك الشديد، انتابت مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بعد تعثر الفريق الأول لكرة القدم، وفقدانه نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على لقب الدوري الممتاز مع الزمالك، بالتعادل الإيجابي مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الأربعاء الماضي. سقوط الأهلي في فخ التعادل تسبب في ظهور شبح خسارة الفريق لبطولة الدوري، هذا الموسم، وهي البطولة الوحيدة التي كان لاعبو المارد الأحمر على مقربة من التتويج بها.
الخطيب-والعامرى-فاروق-واعضاء النادى -الاهلى

قرارات الأهلي العنترية وفزع الخروج من المولد بلا حمص

استمرارًا لحالة التخبط التي يعيشها الأهلي في عهد مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب، اتخذ المجلس 5 قرارات دفعة واحدة، بحجة الحفاظ على حقوق النادي، وهي حقوق ظهرت فجأة رغم أنه من المفترض أنها ليست جديدة، بل معروفة منذ فترة طويلة، لكن شعور رئيس الأهلي بأن فريق الكرة بات قاب قوسين أو أدنى من الخروج من الموسم الكروي «بلا حمص» دفعه للبحث في دفاتره القديمة عمّا قد يصدر به أي مشكلات لاتحاد الكرة الذي يتخذ قراراته، ويدير هو الآخر المسابقات من خلال المحسوبيات والوساطات والتليفونات وقعدات العرب بعيدًا عما تنص عليه اللوائح أو تقره قواعد اللعب النظيف.
الاهلى والمقاصة تصوير سامح ابوحسن (29)

المسابقات: ننتظر موافقات الأمن لنقل مباراة الأهلي

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه ينتظر موافقة الجهات الأمنية على نقل مباراة الأهلي أمام نظيره إنبي، في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز، والمحدد لها مساء الخميس المقبل، إلى برج العرب، وقال عامر في تصريحات صحفية، اليوم إنه في حالة عدم وصول موافقة الأمن مساء اليوم فسوف تقام المباراة في بتروسبورت، وجاء ذلك بعدما تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، خطابًا رسميًا من الأهلي، يطلب فيه نقل مباراته أمام الفريق البترولي من بتروسبورت إلى استاد برج العرب بالإسكندرية.
الأهلى وانبي (9)

رسميا.. الأهلي يطلب نقل مباراته أمام إنبي

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، خطابًا رسميا من النادي الأهلي، يطلب فيه نقل مباراته المقبلة أمام إنبي، في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز، والمحدد لها مساء الخميس المقبل، من بتروسبورت إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، وأكد اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري، أن القلعة الحمراء، طلب بشكل رسمي نقل مباراة إنبي من بتروسبورت إلى برج العرب، وقال سويلم في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، إن الجبلاية خاطب الأمانة العامة للقوات المسلحة للتعرف على موقفهم.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org