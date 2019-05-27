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هل ينجح تطبيق «بشائر» في فك الحظر عن تصدير المحاصيل

"بشاير" التطبيق الأول من نوعه عبر المحمول.. يُعرف الفلاحين بالمبيدات الأقل خطورة وطرق التصدير.. و"الفلاحين": خطوة ممتازة ستعود بالنفع على تصدير الحاصلات الزراعية المصرية
تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
البصل
البصل
أعلنت وزارة الزراعة عن البدء في تدريب المزارعين على استخدام تطبيق "بشاير" عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، بتدريب 300 مزارع كدفعة أولية من الـ1000 مزارع، على أن تبدأ المرحلة الأولى من التدريب بمحاصيل الفراولة والجوافة والفلفل الألوان بمحافظتي القليوبية والبحيرة، حيث يسهل التطبيق من عملية تواصل الفلاحين مع المصدرين وشركات التصنيع الزراعي، وتعريفهم بالمبيدات قليلة الخطورة والطرق الصحيحة لاستخدامها. ويأتى تدشين التطبيق فعليًا فى وقت تضررت الحاصلات الزراعية المصرية كثيرا بعد صدور قرارات من الدول العربية والأجنبية بمنع استيراد الحاصلات المصرية.
حظر المحاصيل شهدت الفترة الأخيرة عددا من قرارات حظر المنتجات المصرية بسبب المبيدات الحشرية وعدم استكمال الشركات المصدرة والفلاحين الاشتراطات الواجب تنفيذها لعملية التصدير، كان آخرها حظر استيراد البصل المصري من قبل السعودية. ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية فى عام 2017 للدول العربية نحو 1.2
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مسجد-الرويعى‎ (3)

مسجد الرويعي.. استراحة التجار والمسافرين بالموسكي

يحتاج الوصول إليه تخطى الزحام الشديد والشوارع الضيقة، وممرات الباعة الجائلين، حيث يقع مسجد الرويعى داخل إحدى حارات سوق الرويعى، بمنطقة الموسكى الشهيرة بمحافظة القاهرة، تحمل جدران المسجد تاريخا يبلغ عمره مئات السنين، تقف مئذنته شامخة وسط ما تبقى من مبانى الموسكى القديمة، تحيط به البضائع من كل اتجاه، ويقف أمامه مباشرة ضريح الشيخ أحمد الرويعى، يستقبل التجار والباعة الجائلين والزبائن والسكان فى أى وقت، بل قد يتخذه بعض المسافرين كاستراحة قصيرة من عناء السفر، ويأتى له محبو التاريخ والآثار لزيارته ومحاولة السؤال عن تاريخه، الذى لا يعرفه كثيرون.
ختان-الإناث

الأمم المتحدة تشيد بمحاولات مصر لإنهاء ختان الإناث

أشاد مكتب الأمم المتحدة في مصر بالخطوات الإيجابية والمشجعة، والتي تأتي تجديدا للدعوة إلى العمل من أجل عقد اجتماعي لإنهاء ختان الإناث في مصر، مشيرا إلى أنه في 20 مايو الجاري، عقد المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة أول اجتماع لفريق العمل الوطني للقضاء على ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ويتألف فريق العمل من ممثلين عن جميع الوزارات المعنية بالإضافة إلى المجتمع المدني وشركاء التنمية، جاء ذلك في بيان وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، اليوم الإثنين.
اكياس-البلاستيك-في-البحر

احتفالا بيوم إفريقيا.. الشباب يجمعون 8.5 طن بلاستيك

جمعت مؤسسة "شباب بتحب مصر" وشركاؤها في الجزائر والمغرب ونيجيريا ومصر، 8.5 طن من المخلفات البلاستيكية، في إطار حملة تهدف إلى الحد من استخدام البلاستيك تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، وذلك احتفالا بيوم إفريقيا، وبمشاركة 215 متطوعا. وأوضح المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه انطلقت في مصر، الحملة للمرة الثانية على التوالي من أسوان، بمشاركة أعضاء مؤسسة "شباب بتحب مصر"، و50 متطوعا، ونجحوا في إزالة نحو 2 طن من المخلفات البلاستيكية، أمس السبت.
عداد-الكهرباء (2)

كيف ستتأثر أسعار السلع بزيادة الكهرباء أول يوليو؟

زيادة أسعار الكهرباء، والتي أعلن وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، الأسبوع الماضي، والتي قُدرت بـ 14.9% على كافة شرائح الاستهلاك، على أن تُطبق تلك الزيادة فعليا مطلع يوليو المقبل، تزامنًا مع العام المالي الجديد 2019/ 2020، وسيكون لها توابع على زيادة أسعار عدد من السلع سواء كانت الأساسية أو غير الأساسية، وهو ما دفع عدد من المتخصصين في شؤون التجارة والصناعة، للكشف مبكرًا عن الزيادة المتوقعة في أسعار بعض السلع، بخلاف توقعهم ركودا في حركة بيع تلك السلع، جراء زيادة أسعار الكهرباء.
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نقل النواب: إنجازات كامل الوزير تضمن تحقيق أفضل خدمة

أشاد محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، في بيان له، اليوم الخميس، بإنجازات هيئة سكك حديد مصر خلال فترة قيادة وزير النقل الفريق كامل الوزير، وحرصه على تطوير هذا المرفق الحيوي الذي يمتلك الشبكة الأكبر للمواصلات في مصر، مشيرا إلى أن الوزارة أقدمت على تنفيذ عديد من المشروعات العملاقة لتطوير البنية التحتية للشبكة، لتحقيق أفضل خدمة لمستخدمي القطارات، وآخرها الشراكة مع شركة "Talgo" الإسبانية الرائدة في تصنيع القطارات منذ أكثر من 70 عاما، والتي تعمل قطاراتها في العديد من الدول منها أمريكا وألمانيا وروسيا.
انقطاع-مياه

نائب: الوعود لا تكفي لسد حاجة المواطنين من المياه

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حي العمرانية، في بيان له، اليوم الخميس، إن أزمة استمرار انقطاع المياه عادت للظهور مرة أخرى بمحافظة الجيزة، خاصة مع بداية فصل الصيف وزيادة معدلات استهلاك المياه وعدم كفاية الكمية التي تنتجها المحطات الحالية لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن أزمة انقطاع المياه بمحافظة الجيزة تحتاج إلى تحركات حقيقية وإرادة سياسية قوية، وليست وعود من قيادات وزارة الإسكان بحل الأزمة دون تحرك على أرض الواقع، فالوعود فقط غير كافية لسد احتياجات المواطنين من المياه.
زراعه-الفول

حقيقة انتشار بطيخ أبيض ومسرطن في الأسواق

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد حول انتشار بطيخ مسرطن يحتوي على مادة بيضاء من الداخل بالأسواق، موضحا أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنباء تماما، موضحة أن وجود بعض ثمار بطيخ بلون أبيض أو مجوفة من الداخل هي ظاهرة فسيولوجية طبيعية تسمى (القلب الأجوف) وليس لها أية خطورة على صحة الإنسان، مشددة على صحة وسلامة كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق المصرية وخضوعها للرقابة والفحص.
مجلس-النواب

السبت.. جلسة عاجلة للنواب بسبب حالة الطوارئ

قال الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، في بيان له، اليوم الخميس، إن المجلس سيعقد جلسة عامة عاجلة الساعة الثانية عشرة صباح بعد غد السبت، موضحا أن الجلسة ستكون مخصصة لنظر قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أبريل الماضي، القرار الجمهوري رقم 208 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر. ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، في مادته الأولى على أن تعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 اشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة صباح 25 أبريل.
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