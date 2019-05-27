مرشحان مجهولان| مصير غامض لانتخابات الرئاسة بالجزائر

حالة من الترقب تعيشها الجزائر، بعد أن أغلق باب الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة دون مرشحين، سوى اثنين مجهولين، ما يشير إلى تمكن الحراك من تحقيق مطالبه.

تحرير:وفاء بسيوني وأحمد سليمان ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

انتخابات الجزائر

في منتصف ليل السبت الماضي، انتهت المهلة النهائية لتقديم المرشحين في انتخابات الرئاسة الجزائرية أوراق ترشحهم للمجلس الدستوري للبلاد، إلا أنه انتشرت العديد من المعلومات المتناقضة عن وجود أو عدم وجود مرشحين في الانتخابات المقرر عقدها في الرابع من يوليو المقبل، حيث ظهرت العديد من التقارير التي تشير إلى أنه لم يترشح أحد لخوض الانتخابات، فيما أعلن المجلس الدستوري، في بيان له، تلقي ملفي ترشح إلى الانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي ترفض فيه الحركة الاحتجاجية في البلاد هذه الانتخابات بشكل قاطع.

حيث أكدت الإذاعة الجزائرية، صباح الأحد الماضي، انتهاء المهلة القانونية للترشح منتصف ليل السبت بداية الأحد بدون تقدم "أي مرشح"، وأضافت أن المجلس الدستوري المكلف بدراسة ملفات الترشح، "سيجتمع الأحد للفصل في هذا الوضع غير المسبوق"، دون ذكر المصدر. إلا أن المجلس أعلن في وقت لاحق، في بيان له نقلته وكالة