حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

فيسبوك تطلق نظارات واقع جديدة معززة بـAR

تحاول فيسبوك في الآونة الأخيرة اكتشاف العديد من الاختراعات لتطوير المنصة؛ باعتبارها الشبكة الأكثر استخدامًا بين مواقع التواصل الاجتماعي، لتطلق نظارات AR معززة للواقع
تحرير:مي فؤاد ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
فيسبوك
فيسبوك
تجربة الواقع المعزز هي تجربة تحاكي الحاسبات، إلا أنها تنقل المشاهد بعرض 2D أو 3D في محيط المستخدم، حتى يتم دمج المشاهد بعرض يندمج مع المشاهد الواقعية المحيطة بالمستخدم، لخلق عرض مركب. يمكن للمستهلك أن يستخدم تقنية الواقع المعزز AR، لتظهر معلومات أو بيانات عن طريق طبقات مشاهد تظهر للمستخدم في الواقع الافتراضي، حيث يمكن أن يستكشف المستخدم على سبيل المثال مواقع المطاعم التي توجد في محيطه، ويظهر كعرض 3D للمستخدم في الوقت الحقيقي يتزامن مع سير المستخدم في الطرق.
في الوقت الذي يردد فيه موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك  أن نظارات AR الوظيفية لا تزال بعيدة التحقيق لعدة سنوات، إلا أن الشبكة الاجتماعية تعمل على تطوير تنوعها الخاص في التكنولوجيا القابلة للارتداء. في هذا الأسبوع، ألقينا نظرة جديدة على الطريقة التي تخطط بها فيسبوك، لمقاربة عنصر معين من عناصر الجهاز،
اقرأ المزيد
سناب-شات

موظفو «سناب شات» يتجسسون على المستخدمين

لم يكن هذا الأسبوع جيدًا بالقدر الكافي على تطبيق "سناب شات" حسبما ذكرت صحيفة ماذر بورد البريطانية، أن العديد من الإدارات داخل شركة سناب العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي لديها أدوات مخصصة للوصول إلى بيانات المستخدم، وقد أساء العديد من الموظفين تلك الخاصية للتجسس على مستخدمي تطبيق سناب شات. قال موظفان سابقان، حسب تحقيق الصحيفة، إن العديد من موظفي سناب أساؤوا استخدام وصولهم إلى بيانات مستخدمي سناب شات قبل عدة سنوات، وأكد موظف حالي هذه المعلومات، بالإضافة إلى رسائل بريد إلكتروني داخلية للشركة حصلت عليها الصحيفة وتؤكد المعلومات عن هذه الأداة.
هواوى (3)

نائب رئيس هواوي لأمريكا.. لا مزيد من بناء الجدران

قال كين هو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة هواوي العالمية: "تم فرض قيود على هواوي بناءً على مزاعم لا أساس لها وذلك من أجل تعطيل عمليات أعمالنا، ونعتقد أن هذا السلوك غير مبرر على الإطلاق"، مشيرا إلى أنه في أوروبا يعتمد ما يقرب من ثلاثة أرباع مستخدمي الهواتف الذكية على هاتف يعمل بنظام Android. تمثل حسابات Huawei نحو 20% من هذا السوق، مثل هذه القرارات المتهورة يمكن أن تسبب الكثير من الضرر للمستهلكين والشركات في أوروبا، هذا يضع سابقة خطيرة، ويتعارض مع قيم مجتمع الأعمال الدولي، ويقطع سلسلة التوريد العالمية ويعطل المنافسة العادلة في السوق.
تطبيقات-هواوي

سامسونج أكبر الرابحين من معركة جوجل وهواوي

قد يكون الفائز الأكبر في معركة الحكومة الأمريكية مع عملاق الاتصالات الصينية هواوي؛ سامسونج. نجحت هواوي في إلهاء أنظار العالم عن الشركة الكورية الجنوبية، وأصبحت أكثر مبيعًا فى الأسواق العالمية، لا سيما شرق آسيا، ولعل هاتف سامسونج القابل للطي، والذي تأخر إطلاقه بشكل رسمي، كان سببًا رئيسيًا فى زيادة شك مستهلكي سامسونج. لكن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإدراج شركة هواوي على قائمة سوداء للتجارة الأمريكية، يمكن أن يكون يد العون التي تحتاجها شركة سامسونج للاحتفاظ بمكانتها كقوة عظمى في مجال الهواتف الذكية في العالم.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org