فيسبوك تطلق نظارات واقع جديدة معززة بـAR

تحاول فيسبوك في الآونة الأخيرة اكتشاف العديد من الاختراعات لتطوير المنصة؛ باعتبارها الشبكة الأكثر استخدامًا بين مواقع التواصل الاجتماعي، لتطلق نظارات AR معززة للواقع

تحرير:مي فؤاد ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

تجربة الواقع المعزز هي تجربة تحاكي الحاسبات، إلا أنها تنقل المشاهد بعرض 2D أو 3D في محيط المستخدم، حتى يتم دمج المشاهد بعرض يندمج مع المشاهد الواقعية المحيطة بالمستخدم، لخلق عرض مركب. يمكن للمستهلك أن يستخدم تقنية الواقع المعزز AR، لتظهر معلومات أو بيانات عن طريق طبقات مشاهد تظهر للمستخدم في الواقع الافتراضي، حيث يمكن أن يستكشف المستخدم على سبيل المثال مواقع المطاعم التي توجد في محيطه، ويظهر كعرض 3D للمستخدم في الوقت الحقيقي يتزامن مع سير المستخدم في الطرق.

في الوقت الذي يردد فيه موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن نظارات AR الوظيفية لا تزال بعيدة التحقيق لعدة سنوات، إلا أن الشبكة الاجتماعية تعمل على تطوير تنوعها الخاص في التكنولوجيا القابلة للارتداء. في هذا الأسبوع، ألقينا نظرة جديدة على الطريقة التي تخطط بها فيسبوك، لمقاربة عنصر معين من عناصر الجهاز،

في الوقت الذي يردد فيه موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن نظارات AR الوظيفية لا تزال بعيدة التحقيق لعدة سنوات، إلا أن الشبكة الاجتماعية تعمل على تطوير تنوعها الخاص في التكنولوجيا القابلة للارتداء. في هذا الأسبوع، ألقينا نظرة جديدة على الطريقة التي تخطط بها فيسبوك، لمقاربة عنصر معين من عناصر الجهاز، مع براءة اختراع جديدة تحدد "نظام صوت" الذي ينقل الصوت المتصل مباشرة إلى أذن مرتديها.

تهدف نظارات AR الخاصة بفيسبوك إلى التعامل مع كل المواد المرئية والمسموعة، مع نظام الصوت الجديد المضمن في أذرع النظارات، تم تقديم براءة الاختراع، وهي الثانية من نوعها لفيسبوك فى يناير الماضى لمكتب براءات الاختراع، لكن لم يتم إتاحتها إلا هذا الأسبوع.

وفقًا لموقع سوشيال ميديا توداي، يدخل المستشعر الصوتي فى أذن مرتديها، ما يوفر تجربة رقمية أكثر عمقًا من خلال النظارات، وهذا من شأنه أيضا توسيع إمكانيات خيارات AR الخاصة بفيسبوك وربما الترجمة الآلية للكلمات المنطوقة، ومطالبات البحث الصوتي.. إلخ.

قدم فيسبوك أول براءة اختراع لنظارات AR في عام 2017، بعد أشهر قليلة من إطلاق سناب شات جهاز "النظارات"، يبدو أن النظارات متجهة إلى أن تكون أكثر من مجرد جهاز كاميرا يمكن ارتداؤها، ولكن سناب لم تتمكن حتى الآن من إضافة عناصر AR، والتي يبدو أنها كانت الخطة طويلة الأجل للمنتج.

قبل عامين، قال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، إن القيود التكنولوجية تعني أنهم ببساطة لا يمكنهم الحصول على نظارات AR الوظيفية حتى الآن.

من الواضح أن محاولات سناب من شأنها أن تعزز تلك الخاصية، وعندما تفكر في المزايا المهمة في الموارد التي يمتلكها فيسبوك على سناب لمثل هذا البحث، يبدو من المرجح أنه في حالة قيام أي شخص بعملها، فسيكون فيسبوك هو الأول.

كانت جوجل هى أول شركة تكنولوجية تتجه إلى إنتاج نظارة ذكية، مع Google Glass، لكن لم تنجح الفكرة، إلا أنها تمتلك طموحاتها الخاصة فى مجال AR أيضا، ولكن في الوقت الحالي، يبدو أن فيسبوك سيكون أول من طرح إصدارًا عمليًا وعصريًا من نظارات AR، مع وجود مقياس للترويج لها وجعلها أداة أساسية.

تعد إضافة مستشعرات الصوت من النوع الأقوى، تبدو أكثر توافقًا مع قسم Oculus VR على فيسبوك، قد تفترض أنه إذا كان فيسبوك ينتقل إلى هذه المرحلة التالية، فمن المحتمل أيضًا أن يقترب من العناصر المرئية الرئيسية، هذا افتراض، ليس هناك دليل يدعم ذلك، لكن الإشارات المرئية ستكون الجانب الرئيسي، حيث يبدو الصوت ثانويًا، وهو أداة أكثر تقدمًا.

هل هذا يعني أننا سنرى نظارات فيسبوك AR في السوق في وقت ما قريبًا؟ ربما لا، لكنه يظهر أن خطط فيسبوك تطور، وأنها على الأقل تعمل على الجهاز، وتمضي قدمًا في خططها، ربما لن تراها في المستقبل القريب، ولكنك ستراها، وستكون على الأرجح أكثر فاعلية من النسخ الأخرى لنظارات AR التي رأيناها حتى الآن.

تختلف تلك التقنية عن تقنية الواقع الافتراضي؛ حيث يمكن للمستخدم تجربة الدخول في معركة قتالية أو مباراة لكن في قلب المنزل، حيث يمكن لهذه التقنية أن تنتج محاكاة لتجربة المباريات أو الحروب القتالية باستخدام الحاسبات التي تنشأ محيط 3D يمكن للمستخدم أن يكون جزءا في هذه التجربة، كما يمكنه التنقل فيها، والتفاعل أيضا من خلال أجهزة خاصة تدعمه للاندماج أكثر في التجربة، وهي في الغالب عبارة عن نظارات للواقع الافتراضي أو وحدات تحكم باستشعار للحركة.