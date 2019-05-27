«هوجان»|هل يقتل محمد إمام «بهلول» في الحلقة القادمة؟

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز - مسلسل هوجان

هذا هو التساؤل الذي ينتظر المشاهدون الإجابة عليه فى الحلقة الـ22 من مسلسل «هوجان» بطولة محمد إمام، خاصة بعد أن انتهت حلقة الأمس بذهاب «هوجان» إلى «بهلول» يجسده صلاح عبدالله، وواجهه بما عرفه عنه فى الماضى، لكنه لم يخبره أنه علم بأنه (منصور) وليس (بلال) كما كان يكذب عليه، وأنه اشترك في تشريده مع صديقه كمال اللباد، بسبب بحثهما عن الآثار، واكتفى بإخباره أن «كمال اللباد» يجسده الفنان رياض الخولي، أمر بقتله، وحاول «بهلول» أن يكسبه إليه ويستعطفه ونزل على ركبتيه وطلب منه السماح، لكن «هوجان» صوب مسدسه نحوه، وانتهت الحلقة.

يبدو أن الحرب بين «هوجان» و«كمال اللباد» قد بدأت بالفعل، بعد عودته من الصعيد لكي ينتقم ممن قتل والده وأمه وشرد هو طفل رضيع، فبدأ أولا بـ«بهلول» الذي أخفى عليه حقيقته طيلة حياته، وكان يستغل قوته لحماية نفسه، والدور القادم على «كمال» الذي علم من أول يوم