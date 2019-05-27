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«هوجان»|هل يقتل محمد إمام «بهلول» في الحلقة القادمة؟

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز - مسلسل هوجان
محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز - مسلسل هوجان
هذا هو التساؤل الذي ينتظر المشاهدون الإجابة عليه فى الحلقة الـ22 من مسلسل «هوجان» بطولة محمد إمام، خاصة بعد أن انتهت حلقة الأمس بذهاب «هوجان» إلى «بهلول» يجسده صلاح عبدالله، وواجهه بما عرفه عنه فى الماضى، لكنه لم يخبره أنه علم بأنه (منصور) وليس (بلال) كما كان يكذب عليه، وأنه اشترك في تشريده مع صديقه كمال اللباد، بسبب بحثهما عن الآثار، واكتفى بإخباره أن «كمال اللباد» يجسده الفنان رياض الخولي، أمر بقتله، وحاول «بهلول» أن يكسبه إليه ويستعطفه ونزل على ركبتيه وطلب منه السماح، لكن «هوجان» صوب مسدسه نحوه، وانتهت الحلقة.
يبدو أن الحرب بين «هوجان» و«كمال اللباد» قد بدأت بالفعل، بعد عودته من الصعيد لكي ينتقم ممن قتل والده وأمه وشرد هو طفل رضيع، فبدأ أولا بـ«بهلول» الذي أخفى عليه حقيقته طيلة حياته، وكان يستغل قوته لحماية نفسه، والدور القادم على «كمال» الذي علم من أول يوم
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«حكايتي».. والدة «علي» توافق على زواجه بـ«داليدا»

لا تزال قصة «على» و«داليدا» بمسلسل «حكايتي» تشغل المشاهدين الذين ينتظرون الحلقات الجديدة بفارغ الصبر لمعرفة ما سيحدث، وجاء المشهد الذى جمع بين «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، ووالدة «على» تجسدها نهال عنبر، في الحلقة الحادية والعشرين، فى المركز الثالث بـ«تريند» موقع «يوتيوب»، حيث تجاوز عدد مشاهداته 100 ألف فى أقل من 12 ساعة، والذي فيه استسلمت والدة «على» الذي يلعب دوره الفنان أحمد صلاح حسني، لرغبتة ووافقت على زواجه بـ«داليدا»، لكنها أخذت تسألها عن عائلتها ووالدها ولماذا تركتهم وهربت؟ وغيرها من الأسئلة التي وضعت «داليدا» فى موقف محرج.
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«زلزال» يتصدر التريند.. و«أبو جبل» يلاحقه

تصدر مسلسل "زلزال" بطولة الفنان محمد رمضان، تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة الحادية والعشرين من المسلسل، التي لاقت ردود أفعال واسعة، ثم جاء مسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان، في المركز الثاني، وبالمثل كانت آخر حلقة مذاعة من العمل السبب في دخوله التريند، ليتمكن العمل من مواصلة حضوره بين أكثر المسلسلات التي يبحث عنها الجمهور. المنافسة تحتدم حاليا بين مسلسلات رمضان، خاصة مع قرب توديع الشهر الكريم، إذ أخذت الأحداث تتطور أكثر، لتتضح معالم قصص تلك الأعمال أكثر، ونقترب من ذروة الصراع.
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Netflix تحول أشهر روايات أحمد خالد توفيق لمسلسل رعب

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سوسن بدر مفاجأة الحلقة العشرين من «هوجان» (فيديو)

ظهرت الفنانة سوسن بدر ضيف شرف فى الحلقة العشرين من مسلسل «هوجان»، وعلى الرغم من أن ظهورها لم يتعد الثلاث دقائق؛ فإنه أصبح حديث الجمهور، الذى أخذ يتحدث عن أدائها المؤثر وعن عبقريتها فى لعب دور المرأة العجوز باقتدار، حيث لعبت دور (عيوشة) خالة الفنان محمد إمام، فى المسلسل الذى التقى بها بعد سنوات ليسألها عن والديه اللذين ماتا بعد مولده بأسبوع، وكان اللقاء الأول بينهما مليئا بالمشاعر، وتعاملت معه «سوسن» كأنها أمه وليست خالته، وأخذت تحضنه وتبكي وتخبر عن أمه ووالده وتطلب منه أن يبقى معها، لأنها تنتظره منذ سنوات.
محمد-إمام-وهاجر-أحمد

قصة حب تجمع محمد إمام وهاجر أحمد في «هوجان»

يبدو أن الثلاثي أسماء أبو اليزيد وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، المشاركات فى بطولة مسلسل «هوجان»، وقعن جميعا فى غرام بطل العمل محمد إمام، لنجد أنه تزوج الأولى «نوجة» لكنه انفصل عنها بعد أن وجدها تبحث عن الثراء السريع حتى لو بطرق غير مشروعة، والثانية «وردة» التي تحبه وتحاول التقرب إليه، لكنه لا يبادلها نفس المشاعر، والثالثة «نور» التى أعجبت به، خاصة أنه مختلف عن عالمها وعن والدها الذي يتورط في أعمال غير مشروعة. وشهدت الحلقة السابعة عشرة من المسلسل بداية قصة «نور» و«هوجان»، التى يبدو أنها ستكون بطلة حكاياته فى الحلقات المقبلة.
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هوجان (14)| وفاة أم «نوجا» و«كمال» يكافئ محمد إمام

انطلقت الحلقة الـ14 من مسلسل «هوجان»، بمفاجأة حيث كشفت الأحداث أن «لميس» تجسدها عايدة رياض، زوجة «كمال» يجسده رياض الخولي، تخونه مع أحد رجاله الذين يعملون بشركته، وتريد التخلص منه هو وابنته والفوز بكل ثروته، فيما ذهب «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، إلى بيت «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد، لكى يستسمحها وويأخذها معه إلى بيته، لتتوفى أمها فى تلك اللحظة، وذهب «هوجان» يجسده محمد إمام، لحضور العزاء بعد أن أخبره «حورس» يجسده أوس أوس، وبعد العزاء عادت «نوجا» إلى بيتها مع زوجها.
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«هوجان» الحلقة 13|محمد إمام يتعاون مع «وردة» من جديد

انطلقت الحلقة الـ13 من مسلسل «هوجان»، بنقل «نور» تجسدها هاجر أحمد إلى المستشفى وسط قلق والدها «كمال» يجسده رياض الخولي، وفى الوقت نفسه أقنعت «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد زوجها «لطفى الحراق» -كريم محمود عبد العزيز- بسرقة شحاذ، بينما وصلت «وردة» تجسدها ميرنا نور الدين إلى المستشفى للاطمئنان على «هوجان» -محمد إمام- وطلبت منه أن يبعد عن «كمال» ويعمل معها، لكنه رفض وطلب منها أن تتركه لأنه مرتاح في هذا العمل، وذهب «كمال» مع رجاله إلى الشاب الذي اعترضه فى المطعم، ليتحقق إن كان هو مدبر محاولة قتله وأسرته.
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