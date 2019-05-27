رياضة

الأهلي يعلق على حقيقة تأجيل مواجهة المقاولون

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
الأهلي
الأهلي
رفض النادي الأهلي فكرة تأجيل مباراة المقاولون العرب، المقرر لها مساء غدٍ، ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز، وترحيله مع لقاء القمة أمام الزمالك، لما بعد كأس الأمم الإفريقية، وقال مصدر مسئول بالقلعة الحمراء، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «لن نقبل بأي قرار لا ينفذ مطالبنا الخمسة، ليس كنوع من التعسف أو المزايدة على اتحاد الكرة، ولكن لو تأجل لنهاية الموسم لما بعد أمم إفريقيا، فهذا سيضر بالموسم الكروي المقبل، بل سيقضي عليه قبل أن يبدأ لأن هناك قيدا إفريقيا له مواعيد».
وأضاف المصدر في تصريحاته الخاصة: «الكاف رفض إعطاء استثناء للاتحاد المصري لكي يفتح مواعيد تناسبه وأصبح الأهلي مطالبا بوضع قائمة للموسم الجديد، ولا نعلم هل لو استمر الموسم دوري وكأس عقب أمم إفريقيا سيكون مسموحا لنا باللعب بأي قائمة، كما أن هناك لاعبين ستنتهي عقودهم معنا نهاية يونيو مثل رمضان صبحي». وأضاف
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نيوكاسل - ليفربول‎ (2)

خالد آل نهيان يشترى فريق نيوكاسل الإنجليزي

أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى توصل الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، إلى اتفاق لشراء نادي نيوكاسل الإنجليزي مقابل 350 مليون جنيه إسترليني، ويأتي ذلك في الوقت الذي كان فيه النادي معرضًا لمحاولات الشراء في أكثر من مناسبة سابقة ومن بينها محاولات كل من أماندا ستافيلي وبيتر كينيون، ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإن عملية شراء النادي تم توقيعها بالفعل وتم تمريرها إلى البريميرليج، ليسلم بالتالي ملك النادي الحالي مايك أشلي، النادي إلى الملياردير شيخ خالد بين زايد آل نهيان.
الجونة

الإسماعيلي يتسلح بالتاريخ لإسقاط الجونة

يحتضن استاد الجونة، اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي الجونة أمام نظيره الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين - الأخيرة - من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر على استاد الجيش بالسويس، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث أحرز حينها هدفي الجونة أحمد حسن مكي، فيما أحرز هدفي الدراويش بينسون شيلونجو ومحمود متولي، وأدرها الحكم إبراهيم نور الدين، وأشهر حينها 4 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء، واحتسب ركلتي جزاء.
احمد-المحمدي‎

المحمدي في مهمة الصعود إلى البريميرليج اليوم

يحتضن ملعب ويمبلي اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا، المباراة النهائية في التصفيات التأهيلية المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، بين أستون فيلا وديربي كاونتي، وخسر ديربي مباراتيه أمام أستون فيلا هذا الموسم على أرضه بثلاثية نظيفة وخارج أرضه برباعية نظيفة، بل وفاز أستون فيلا بست مباريات من آخر 9 مواجهات أمام ديربي، وخسر مرة واحدة أتت في شهر ديسمبر من عام 2017، وبالنظر إلى آخر مباراة نهائية شهدت تسجيل الفريقين، كانت فوز وست هام 2-1 على بلاكبول في عام 2012، ومن بعدها لا يسجل سوى فريق واحد في تلك المباراة.
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الاهلى -والمقاولون (7)

الجبلاية تتحدى الأهلي: مواجهة المقاولون بعد إفريقيا

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على تأجيل لقاء الأهلي والمقاولون العرب، الذي كان مقررا له مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز، لما بعد بطولة كأس أمم إفريقيا، ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعًا طارئا، عصر اليوم الإثنين، لمناقشة مصير مسابقة الدوري الممتاز، في ظل اعتراض عدد كبير من الأندية على مواعيد الجولة الأخيرة للدوري، على رأسها الأهلي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تأجيل مواجهة الفريق الأحمر أمام نظيره المقاولون.
مجلس إدارة الأهلي يبدأ اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادًا ع (2)

عامر حسين يرد على بيان الأهلي: لماذا الاعتراض الآن؟

أبدى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، دهشته من البيان الذي أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي، واشترط فيه الأخير استكمال مبارياته في الدوري، وانتهاء مباريات المسابقة بالكامل قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وكشف رئيس لجنة المسابقات في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أنه سبق وأعلن منذ فترة طويلة انتهاء مسابقة الدوري بعد كأس الأمم الإفريقية حال وصول الزمالك إلى نهائي بطولة الكونفيدرالية ولم يعترض أي ناد وقتها، ولا يدري سر اعتراض النادي الأهلي في هذا التوقيت.
الزمالك-وبيراميدز (4)

المسابقات تعلن مواعيد مباريات الأسبوع الأخير للدوري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم (2018 /2019)، وبعض المباريات المؤجلة، وحسب الجدول الذي تم إعلانه تختتم أغلب فرق الدوري مبارياتها يوم الاثنين 27 مايو الجاري، أي قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، لتتبقى بعض المباريات المؤجلة للزمالك، وكذا الأهلي الذي سيواجه المقاولون ثم الزمالك في ختام المنافسة، وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:
طلائع-الجيش (1)

الجبلاية تعلن حكام لقاء طلائع الجيش والأهلي

أعلنت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح، باتحاد الكرة أسماء حكام مباراتى اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، حيث سيلتقي المقاولون العرب نظيره الداخلية، فيما سيكون الأهلي ضيفًا ثقيلآ على طلائع الجيش، وأعلنت لجنة الحكام أن محود عاشور سيدير موقعة المارد الأحمر أمام الطلائع، وسيعاونه الثنائي هانى عبد الفتاح وعبد الفتاح عريشة، فيما سيكون نادر زكى حكمًا رابعًأ، وكل من طارق سامى ومحمد يوسف حكمًا خامسًا.
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