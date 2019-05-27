الأهلي يعلق على حقيقة تأجيل مواجهة المقاولون

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

الأهلي

رفض النادي الأهلي فكرة تأجيل مباراة المقاولون العرب، المقرر لها مساء غدٍ، ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز، وترحيله مع لقاء القمة أمام الزمالك، لما بعد كأس الأمم الإفريقية، وقال مصدر مسئول بالقلعة الحمراء، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «لن نقبل بأي قرار لا ينفذ مطالبنا الخمسة، ليس كنوع من التعسف أو المزايدة على اتحاد الكرة، ولكن لو تأجل لنهاية الموسم لما بعد أمم إفريقيا، فهذا سيضر بالموسم الكروي المقبل، بل سيقضي عليه قبل أن يبدأ لأن هناك قيدا إفريقيا له مواعيد».

وأضاف المصدر في تصريحاته الخاصة: «الكاف رفض إعطاء استثناء للاتحاد المصري لكي يفتح مواعيد تناسبه وأصبح الأهلي مطالبا بوضع قائمة للموسم الجديد، ولا نعلم هل لو استمر الموسم دوري وكأس عقب أمم إفريقيا سيكون مسموحا لنا باللعب بأي قائمة، كما أن هناك لاعبين ستنتهي عقودهم معنا نهاية يونيو مثل رمضان صبحي». وأضاف

وأضاف المصدر في تصريحاته الخاصة: «الكاف رفض إعطاء استثناء للاتحاد المصري لكي يفتح مواعيد تناسبه وأصبح الأهلي مطالبا بوضع قائمة للموسم الجديد، ولا نعلم هل لو استمر الموسم دوري وكأس عقب أمم إفريقيا سيكون مسموحا لنا باللعب بأي قائمة، كما أن هناك لاعبين ستنتهي عقودهم معنا نهاية يونيو مثل رمضان صبحي».



وأضاف المصدر: «لماذا لا نطبق النموذج التونسي الذي سيسمح للاعبين الدوليين بالترجي بخوض منافسات الدوري.. نحن لا نمانع في اللعب بدون الدوليين لكي ننهي هذا الموسم وتصبح الأمور على ما يرام».



واستقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على تأجيل لقاء الأهلي والمقاولون، التي كان مقررا لها مساء غدٍ الثلاثاء، لما بعد بطولة كأس أمم إفريقيا.