بيريز يعول على زيدان لإقناع راموس بالبقاء

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م

سيرجيو راموس

ارتبط اسم قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي، وذلك بسبب شعور المدافع الإسباني البالغ من العمر 33 عامًا، بالشكوك التي تحيط بمستقبله في قلعة سانتياجو بيرنابيو بعد الموسم المخيب للآمال الذي قدمه ريال مدريد في الموسم المنقضي، والذي خرج منه خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب، بعد توديع دوري أبطال أوروبا مبكرًا من دور الـ16 أمام أياكس الهولندي، واحتلال المركز الثالث في الدوري الإسباني، إلى جانب الخروج من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على يد الغريم برشلونة.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أمل إدارة ريال مدريد في قدرة مدرب الفريق زين الدين زيدان، في اقناع راموس بالاستمرار في صفوف الفريق، خاصة أنهما دار بينهما حديث مطول بنهاية الموسم المنقضي، وأكد زيدان خلاله بأنه سيفعل كل شيء كي يبقي على قائد الفريق. ويعد راموس من اللاعبين المحوريين في صفوف ريال مدريد،

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أمل إدارة ريال مدريد في قدرة مدرب الفريق زين الدين زيدان، في اقناع راموس بالاستمرار في صفوف الفريق، خاصة أنهما دار بينهما حديث مطول بنهاية الموسم المنقضي، وأكد زيدان خلاله بأنه سيفعل كل شيء كي يبقي على قائد الفريق.



ويعد راموس من اللاعبين المحوريين في صفوف ريال مدريد، ويلعب دورًا كبيرًا في الملعب وفي غرف خلع الملابس، ويثق زيدان بأن راموس لن يرحل.



ومن المنتظر أن يجتمع رئيس النادي فلورنتينو بيريز براموس، عقب عودة المدافع الإسباني من إجازته في الولايات المتحدة، خاصة أن العرض الرسمي الوحيد الذي تلقاه ريال مدريد لبيع مدافعه أتى من ناد في الدوري الصيني.