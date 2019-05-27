رياضة

بيريز يعول على زيدان لإقناع راموس بالبقاء

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م
سيرجيو راموس
سيرجيو راموس
ارتبط اسم قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي، وذلك بسبب شعور المدافع الإسباني البالغ من العمر 33 عامًا، بالشكوك التي تحيط بمستقبله في قلعة سانتياجو بيرنابيو بعد الموسم المخيب للآمال الذي قدمه ريال مدريد في الموسم المنقضي، والذي خرج منه خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب، بعد توديع دوري أبطال أوروبا مبكرًا من دور الـ16 أمام أياكس الهولندي، واحتلال المركز الثالث في الدوري الإسباني، إلى جانب الخروج من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على يد الغريم برشلونة.
وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أمل إدارة ريال مدريد في قدرة مدرب الفريق زين الدين زيدان، في اقناع راموس بالاستمرار في صفوف الفريق، خاصة أنهما دار بينهما حديث مطول بنهاية الموسم المنقضي، وأكد زيدان خلاله بأنه سيفعل كل شيء كي يبقي على قائد الفريق. ويعد راموس من اللاعبين المحوريين في صفوف ريال مدريد،
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نيوكاسل - ليفربول‎ (2)

خالد آل نهيان يشترى فريق نيوكاسل الإنجليزي

أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى توصل الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، إلى اتفاق لشراء نادي نيوكاسل الإنجليزي مقابل 350 مليون جنيه إسترليني، ويأتي ذلك في الوقت الذي كان فيه النادي معرضًا لمحاولات الشراء في أكثر من مناسبة سابقة ومن بينها محاولات كل من أماندا ستافيلي وبيتر كينيون، ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإن عملية شراء النادي تم توقيعها بالفعل وتم تمريرها إلى البريميرليج، ليسلم بالتالي ملك النادي الحالي مايك أشلي، النادي إلى الملياردير شيخ خالد بين زايد آل نهيان.
الجونة

الإسماعيلي يتسلح بالتاريخ لإسقاط الجونة

يحتضن استاد الجونة، اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي الجونة أمام نظيره الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين - الأخيرة - من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر على استاد الجيش بالسويس، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث أحرز حينها هدفي الجونة أحمد حسن مكي، فيما أحرز هدفي الدراويش بينسون شيلونجو ومحمود متولي، وأدرها الحكم إبراهيم نور الدين، وأشهر حينها 4 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء، واحتسب ركلتي جزاء.
احمد-المحمدي‎

المحمدي في مهمة الصعود إلى البريميرليج اليوم

يحتضن ملعب ويمبلي اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا، المباراة النهائية في التصفيات التأهيلية المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، بين أستون فيلا وديربي كاونتي، وخسر ديربي مباراتيه أمام أستون فيلا هذا الموسم على أرضه بثلاثية نظيفة وخارج أرضه برباعية نظيفة، بل وفاز أستون فيلا بست مباريات من آخر 9 مواجهات أمام ديربي، وخسر مرة واحدة أتت في شهر ديسمبر من عام 2017، وبالنظر إلى آخر مباراة نهائية شهدت تسجيل الفريقين، كانت فوز وست هام 2-1 على بلاكبول في عام 2012، ومن بعدها لا يسجل سوى فريق واحد في تلك المباراة.
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ريال- مدريد‎

ريال مدريد يبحث عن توفير 300 مليون يورو من بيع نجومه

يستعد ريال مدريد لإجراء ثورة كبيرة في الميركاتو الصيفي المقبل بعد الموسم المخيب للآمال الذي مر به في الموسم المنقضي، وتعاقد الريال بالفعل مع كل من إيدير ميليتاو ورودريجو، ويبحث عن التعاقد مع كل من إيدين هازارد ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي، وسيكون هناك راحلون أيضًا، وستكون تلك المهمة الأصعب، فليس من السهل تسريح لاعب من صفوف الفريق الملكي، فجميع اللاعبين يرغبون في البقاء، ولكن زين الدين زيدان لديه خطط أخرى، ويتوجب على الإدارة بيع الكثير من اللاعبين لخلق التوازن، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
مورينيو‎

مورينيو يتوقع استثمارات ضخمة من ريال مدريد في الصيف

توقع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، دخول نادي ريال مدريد الميركاتو الصيفي بقوة، معربًا عن ثقته في أن الإدارة ستمنح مدرب الفريق زين الدين زيدان كل الدعم المادي الذي يحتاج إليه من أجل إعادة بناء الفريق بعد الموسم الكارثي الذي مر به الفريق في الموسم المنقضي وخروجه خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب، وقال مورينيو: "غير ريال مدريد المدرب، وبكل تأكيد سيقبلون على استثمارات مهمة، دائما ما تكون هناك دورات يمر بها ريال مدريد، شأنه شأن باقي الأندية الكبرى"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
هازارد (3)

تشيلسي يطالب بـ130 مليون إسترليني للتخلي عن هازارد

طالب نادي تشيلسي بالحصول على 130 مليون جنيه إسترليني من أجل الموافقة على رحيل نجمه البلجيكي إيدين هازارد، وذلك على الرغم من أن ريال مدريد أبرز المهتمين بضم هازارد، لا يقيمه بأكثر من 88 مليون إسترليني خاصة أنه عقده ينتهي مع تشيلسي العام المقبل، وبالتالي من حقه أن يوقع لأي فريق بالمجان في شهر يناير المقبل، وأوضح موقع "سكاي سبورتس"، أن تشيلسي لا يضع نفسه تحت ضغط البيع، حيث بدأ في تعديل شروط رحيل إيدين هازارد البالغ من العمر 28 عامًا من قبل مدير النادي مارينا جرانوفسكايا.
راموس

مفاجأة.. راموس يدرس الرحيل عن ريال مدريد

يبدو أن المستقبل ليس واضحًا بالنسبة للمدافع الإسباني سيرجيو راموس، إذ يفكر قائد ريال مدريد في الرحيل عن صفوف الملكي هذا الصيف. وعانى المرينجي من الموسم الأسوأ له في الألفية الجديدة هذا الموسم، الأمر الذي دفعه للتفكير في مستقبله فاتحًا أمام عينيه جميع الاختيارات. وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن راموس يدرس وضعه الحالي بدقة، إذ ربما يفضل الانتقال إلى دور أوروبي آخر، مع ترقب كل من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد لوضعه، ودائمًا كان رأي راموس هو رفض الرحيل، إلا أن الوضع تغير حاليا ولم يعد يعرف ما ينتظره في المستقبل.
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