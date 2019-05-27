التعليم العالي يبحث إنشاء جامعات فرانكوفونية في مصر

تحرير:أمينة محمود ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م

وزير التعليم العالي

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الإثنين، إيريفيه سابوران المدير الإقليم لمكتب الشرق الأوسط للوكالة الجامعية الفرانكوفونية، وذلك بمقر الوزارة. تناول اللقاء بحث دعم علاقات التعاون بين الوزارة والوكالة فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى. وبحث الجانبان توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تتضمن دعم ضمان الجودة فى الجامعات، وتنمية التعاون بين الوكالة والجامعات المصرية، وتقديم الوكالة لعدد من المنح الدراسية للطلاب الأفارقةبالجامعات المصرية.

وأكد الوزير حرص مصر على الاستفادة من خبرة الوكالة فى التعاون مع الدول الإفريقية خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، وسعيها للاستفادة من هذه الفترة فى تقديم أكبر دعم ممكن للأشقاء الأفارقة. وأوضح عبد الغفار، أن الوزارة تهتم بإنشاء المزيد من الجامعات الفرانكوفونية فى مصر، وزيادة أعداد الطلاب الفرانكوفونيين،