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التعليم العالي يبحث إنشاء جامعات فرانكوفونية في مصر

تحرير:أمينة محمود ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الإثنين، إيريفيه سابوران المدير الإقليم لمكتب الشرق الأوسط للوكالة الجامعية الفرانكوفونية، وذلك بمقر الوزارة. تناول اللقاء بحث دعم علاقات التعاون بين الوزارة والوكالة فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى. وبحث الجانبان توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تتضمن دعم ضمان الجودة فى الجامعات، وتنمية التعاون بين الوكالة والجامعات المصرية، وتقديم الوكالة لعدد من المنح الدراسية للطلاب الأفارقةبالجامعات المصرية.
وأكد الوزير حرص مصر على الاستفادة من خبرة الوكالة فى التعاون مع الدول الإفريقية خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، وسعيها للاستفادة من هذه الفترة فى تقديم أكبر دعم ممكن للأشقاء الأفارقة. وأوضح عبد الغفار، أن الوزارة تهتم بإنشاء المزيد من الجامعات الفرانكوفونية فى مصر، وزيادة أعداد الطلاب الفرانكوفونيين،
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وظائف-شركة-مياه-الشرب-

نقص مياه الشرب بالسويس في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء حول استمرار معاناة أهالي السويس من نقص مياه الشرب. وقال النائب، إن هذه المعاناة تؤثر تأثيرا بالغا على حياتهم وخاصة في رمضان، والذي يزيد الاحتياج فيه إلى الماء، مستنكرا عدم تحرك المسؤولين لحل الأزمة حتى الآن. وأكد متولي، أن انقطاع الماء يؤثر على نشاط المحال التجارية وبشكل خاص محال المأكولات والمشروبات والتي يعد انقطاع المياه بمثابة وقف حال لها، كما يعرضهم والأهالي لابتزاز البعض ممن يبيعون المياه بمقابل كبير، استغلالا لحاجة الناس.
مبانى

«إسكان النواب»: قانون التصالح يشمل كل مخالفات البناء

قال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، المقرر بدء تطبيقه خلال أيام، لا يقتصر على المخالفات التى حُرّرت لها محاضر وفق قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ولديها نزاع قضائى قائم. وأوضح والى، أن من حق أى مواطن خالف اشتراطات البناء وفق قانون البناء الموحد، ولم يحرر له محضر عن المخالفة، أن يتقدم للتصالح أيضا، فالقانون متاح تنفيذه ويطبق على كل الحالات المخالفة، سواء دخلت نزاعا قضائيا متداولا بالمحاكم أو لم تحرر لها محاضر.
زينة-رمضان (1)

دعاء اليوم الثاني و العشرين من شهر رمضان المبارك

خلال هذه الأيام المباركة، العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لما بها من نفحات ربانية وإلهية، وبها ليلة خير من ألف شهر، يحرص الصائمون على الإكثار من الدعاء ، فقد قال الله تعال فى حق هذه الليلة : " لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ" ، ومع قدوم يوم الثانى والعشرين من رمضان، يفضل قراءة هذا الدعاء: أللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ فَضْلِكَ ، وَ أنزِل عَلَيَّ فيهِ بَرَكاتِكَ ، وَ وَفِّقْني فيهِ لِمُوجِباتِ مَرضاتِكَ ، وَ أسْكِنِّي فيهِ بُحْبُوحاتِ جَنّاتَكَ ، يا مَجيبَ دَعوَةِ المُضْطَرِّينَ .
امتحانات-الصف-الأول الثانوي-بالتابلت‎ (4)

طلاب أولى ثانوي: السيستم شغال.. والفلسفة سهلة

واصل طلاب الصف الأول الثانوي العام، الامتحانات الإلكترونية لنهاية العام، اليوم الاثنين، بأداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق على أجهزة التابلت دون حدوث مشكلة في منصة الامتحانات. وأكد الطلاب، عقب خروجهم من اللجان الامتحانية، أن الامتحان تضمن 15 سؤالا ما بين مقالية واختيار من متعدد، مشيرين إلى أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب العادي، وتقيس الفهم كما جاءت مباشرة وواضحة دون غموض. ولفت الطلاب إلى أنهم استعانوا بالكتاب المفتوح في الإجابة عن بعض جزئيات الأسئلة.
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صالح-الشيخ-التنظيم-والادارة

الشيخ: مصر الأولى إفريقيًا في «المواليد والوفيات»

ناقشت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع موازنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، للسنة المالية الجديدة 2019/ 2020، وذلك بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز. وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الفترة الماضية شهدت تعاونًا مثمرًا بين وزارتي المالية والتخطيط والمركزي للتنظيم والإدارة، في ملف التحديث الوظيفي وبيانات الموظفين الإلكتروني وربطه بالنظام الجديد للمدفوعات الخاص بالدفع الإلكتروني.
مظاهرات-العمال (3)

قبل العودة.. كيف يحصل العامل المصري على حقه بالخليج؟

أول مايو من كل عام تحتفل مصر بعيد العمال، تكريمًا للأيدي العاملة التي تجد وتجتهد لتحقيق المأمول في غد أفضل، وكون العمال ركيزة أساسية لنهضة البلاد، فلا مفر من توفير فرص عمل لهم، بنسب متزايدة، للاستفادة من إنتاجهم وقدراتهم، والأهم الحد من البطالة. وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة وفرت فرص عمل فى الداخل والخارج، وفي الفترة من أول مايو 2018 وحتى أول أبريل 2019، وفرت الوزارة 327 ألف فرصة عمل للمواطنين داخل مصر ومنهم 3980 من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما تم توفير حياة آمنة لهم، كما عُقدت 8 ملتقيات توظيف حققت 85 ألف فرصة عمل.
جماهير-مصرية (3)

توافد الشباب على التطوع ببطولة إفريقيا مستمر

شهدت لجان المقابلات الشخصية المنعقدة بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، إقبالا كبيرا من قبل الشباب الراغبين فى التطوع ببطولة الأمم الإفريقية فى نسختها الـ32 والتى تقام بمصر صيف العام الجاري بمشاركة 24 منتخبا، وشملت المقابلات شباب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ومجموعة من المحافظات فى الفترة من 27 حتى 30 أبريل الجاري؛ وذلك لتقييم الشباب أمام لجان تضم فى عضويتها مجموعة من الأساتذة المتخصصين فى اللغات الأجنبية المختلفة منها: "الإنجليزية– الفرنسية– البرتغالية– الإسبانية".
وزير-التعليم-العالي-خالد-عبد-الغفار

الأعلى للجامعات يحسم موعد امتحانات نهاية العام

استقر المجلس الأعلى للجامعات، بصورة نهائية، على موعد انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2018-2019، في مختلف الجامعات الحكومية، إذ حدد شهر يونيو المقبل، لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني، على مدار 20 يوما تبدأ في الأول من يونيو المقبل وتنتهي في 20 يونيو المقبل، أي نحو ثلاثة أسابيع، حسب الجداول الخاصة بكل كلية، ليختتم الماراثون الجامعي لهذا العام، الذي بدأ فصله الدراسي الأول في 22 سبتمبر 2018، واستمر 15 أسبوعا، وانتهى في 3 من يناير 2019.
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