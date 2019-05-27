حملة الـ24 ساعة تصفع تجار المخدرات في الجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م

مخدرات

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.

وأسفرت جهود الحملات تحت إشراف اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، وبمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، عن ضبط 40 متهما بينهم 35 في قضايا اتجار في المخدرات، عُثر بحوزتهم على 1820 جرام حشيش، و113 جرام هيروين و730 قرصا مخدرا. كما ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على 9 متهمين في قضايا دفاع عن النفس، وبحوزتهم 7 فرد