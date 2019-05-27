دعوة للقمم الإسلامية والعربية بجوار الحرم
تحرير:محمد عبد الجليل
٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
رحبت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بدعوة المملكة العربية السعودية، لانطلاق القمم الإسلامية والعربية والخليجية بجوار بيت الله الحرام في العشر الأواخر من شهر رمضان، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بما يكسب هذه القمم أهمية بالغة، خاصة أن جميع المسلمين والعرب والخليجيين يتطلعون لهذه القمم من أجل وحدة الصف وجمع الكلمة ووقاية الأمة الإسلامية من الشرور والفتن، وسط إشادة بالدور السعودي الذى لا يتوانى عن خدمة قضايا العرب والمسلمين.
وأكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، ثقتها الكاملة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وإخوانهم القادة، في اتخاذ كل ما من شأنه صالح الإسلام والمسلمين وحماية الأمن القومي للعرب والمسلمين، وتمنت الهيئة أن يجزي الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خيرًا على ما يبذلون
وأكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، ثقتها الكاملة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وإخوانهم القادة، في اتخاذ كل ما من شأنه صالح الإسلام والمسلمين وحماية الأمن القومي للعرب والمسلمين، وتمنت الهيئة أن يجزي الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خيرًا على ما يبذلون من جهود عظيمة، وأن يصلح أحوال الأمتين العربية والإسلامية.
وأضافت الأمانة العامة في بيانها الصادر اليوم الإثنين، أن انعقاد هذه القمم بجوار بيت الله الحرام في هذا الموسم العظيم المبارك يؤكد الدور الريادي التاريخي للمملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين الشريفين ومقدسات المسلمين، والتي لا تتوانى في خدمة قضايا العرب والمسلمين وجمع كلمتهم، بما تمثله المملكة من عمق استراتيجي وبعد ديني لدول الخليج والعرب والمسلمين.