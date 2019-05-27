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دعوة للقمم الإسلامية والعربية بجوار الحرم

تحرير:محمد عبد الجليل ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م
الملك سلمان بن عبد العزيز آل ‏سعود
الملك سلمان بن عبد العزيز آل ‏سعود
رحبت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بدعوة المملكة العربية السعودية، لانطلاق القمم الإسلامية والعربية والخليجية ‏بجوار بيت الله الحرام في العشر ‏الأواخر من شهر رمضان، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل ‏سعود، بما يكسب هذه القمم أهمية بالغة، خاصة أن جميع المسلمين والعرب ‏والخليجيين يتطلعون لهذه القمم من أجل وحدة الصف ‏وجمع الكلمة‏ ووقاية الأمة الإسلامية من الشرور والفتن، وسط إشادة بالدور السعودي الذى لا يتوانى عن خدمة ‏قضايا العرب والمسلمين.
وأكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، ثقتها الكاملة في خادم الحرمين الشريفين ‏وولي عهده الأمين ‏وإخوانهم القادة، ‏في اتخاذ كل ما من شأنه صالح الإسلام والمسلمين ‏وحماية الأمن القومي للعرب والمسلمين، وتمنت الهيئة أن يجزي الله خادم الحرمين الشريفين ‏وولي عهده خيرًا على ما يبذلون
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انتخابات-الجزائر

مرشحان مجهولان| مصير غامض لانتخابات الرئاسة بالجزائر

في منتصف ليل السبت الماضي، انتهت المهلة النهائية لتقديم المرشحين في انتخابات الرئاسة الجزائرية أوراق ترشحهم للمجلس الدستوري للبلاد، إلا أنه انتشرت العديد من المعلومات المتناقضة عن وجود أو عدم وجود مرشحين في الانتخابات المقرر عقدها في الرابع من يوليو المقبل، حيث ظهرت العديد من التقارير التي تشير إلى أنه لم يترشح أحد لخوض الانتخابات، فيما أعلن المجلس الدستوري، في بيان له، تلقي ملفي ترشح إلى الانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي ترفض فيه الحركة الاحتجاجية في البلاد هذه الانتخابات بشكل قاطع.
ميليشيات-الحوثى

الجيش اليمني يتصدى لمحاولات تسلل انتحارية في الحديدة

تصدت القوات المشتركة لهجمات ومحاولات تسلل قام بها متمردون حوثيون على مواقعها داخل مدينة الحديدة ومديرية بيت الفقية، ضمن مسلسل خرق وقف إطلاق النار. ونقلت «سكاي نيوز عربية»، عن مصادر في القوات المشتركة قولها إنها تصدت، خلال الساعات الماضية، لمحاولات «تسلل انتحارية للمليشيات الحوثية صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء وأوقعت في صفوفهم عددًا من القتلى والجرحى». كما تصدت القوات أيضًا لهجمات مماثلة، سقط فيها قتلى و جرحى وتم تدمير معدات وآليات قتالية.
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قطر تتلقى دعوة من السعودية لحضور قمتين في مكة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اليوم الأحد دعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل السعودية لحضور قمتين في مدينة مكة المكرمة في 30 مايو، بحسب "رويترز". وكان الملك سلمان اقترح عقد قمتين في مكة لمناقشة تداعيات الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية في السعودية بطائرات مسيرة وتلك التي استهدفت أربع سفن من بينها ناقلتا نفط سعوديتان قبالة ساحل الإمارات. تأتي القمتان للتشاور مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
الشيخ-محمد-بن زايد-ولي-عهد-أبوظبي-مع-الفريق-أول-ركن-عبد-الفتاح-البرهان-رئيس-المجلس-العسكري-الانتقالي-السوداني

ولي عهد أبوظبي يستقبل البرهان: دعمنا الكامل للسودان

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، دعم دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل لجمهورية السودان في ظل الظروف والمتغيرات الحالية التي تمر بها ووقوفها إلى جانبها في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها ويحقق طموحات شعبها الشقيق إلى التنمية والتطور ويؤدي إلى الانتقال السياسي السلمي في إطار من التوافق والوحدة الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة (وام) الرسمية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحد في أبوظبي مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الذي يزور الإمارات حاليا.
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هلال

دار الإفتاء تعلن غدًا الإثنين أول أيام شهر رمضان

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن يوم غدٍ الإثنين، أول أيام شهر رمضان المبارك. وتحتفل دار الإفتاء، في حفل رسمي وشعبي كبير، مساء اليوم، الأحد، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك. وقالت دار الإفتاء، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس، إن فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، سيعلن خلال الحفل نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 هجريًّا، وما توصَّلت إليه اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية. ينقل الحفل في بث مباشر على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد صلاة المغرب.
هلال-رمضان

السعودية: غدا الإثنين أول أيام شهر رمضان

أعلن مرصد المجمعة الفلكي، في المملكة العربية السعودية، عن رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الأحد. وأكد المرصد، أن غدا الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك في السعودية، وصلاة التراويح تبدأ بعد صلاة العشاء اليوم الأحد. وتعذر رؤية هلال شهر رمضان في المملكة، مساء أمس، السبت، فأعلنت أن اليوم، الأحد، هو المتمم لشهر شعبان، وأن غدا الإثنين، هو أول أيام شهر رمضان المبارك. وبحسب "العربية. نت"، لم تساعد أجواء المنطقة الوسطى على رصد الهلال بسبب وجود سحب ركامية رعدية ممطرة.
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بلح ومكسرات.. مركز «بصيرة» يرصد أسعار ياميش رمضان

أظهرت نتائج المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، أن أسعار البلح في الأسواق هذا العام تتراوح بين 20 و60 جنيها للكيلوجرام، بمتوسط 40 جنيها للجودة العالية، وبين 12 و48 جنيها بمتوسط 28 جنيها للجودة المتوسطة، بينما تراوحت الأسعار بين 7 و42 جنيها بمتوسط 19.7 جنيه للكيلوجرام للجودة العادية. وأشارت النتائج إلى أن الأسعار المنخفضة بالنسبة للبلح جاءت في سلاسل السوبر ماركت، إذ بلغت في المتوسط 30 جنيها للكيلوجرام للجودة العالية و20 جنيها للجودة المتوسطة و12.5 جنيه للجودة العادية.
طقس-حار (1)

ساعات صيام صعبة.. طقس أول أيام رمضان

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد، في حين يبدأ الانخفاض التدريجي على غرب البلاد ليكون الطقس لطيفا على السواحل الغربية نهارا، لطيفا ليلا على كافة الأنحاء، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنحفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وعلى البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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