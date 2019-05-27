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«خناقة قطط».. مايلي سايروس تسخر من نيكي ميناج

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
مايلي سايروس ونيكي ميناج
مايلي سايروس ونيكي ميناج
أثارت الممثلة والمغنية الأمريكية مايلي سايروس حالة من الجدل مؤخرًا بعد سخريتها من المغنية نيكي ميناج في أحدث أغانيها Cattitude، والتي عدّها الجمهور اسمًا على مسمى؛ لأن الأغنية تضمنت استفزازا واضحًا من مايلي سايروس لزميلتها مغنية الراب نيكي ميناج، تمامًا كما تفعل القطط، فقالت في أحد مقاطعها: "أنا أحبك يا نيكي لكني أستمع إلى كاردي بي". وتسببت كلمات الأغنية في حالة من الجدل على موقع تويتر، فاقتبس المستخدمون كلمات الأغنية بطريقتهم الخاصة، فمرة يسخرون من مايلي ذاتها، وأخرى يسخرون من أريانا جراندي، بحسب موقع "Refinery 29" الأمريكي.
وتداول مستخدمو تويتر "كوميكس" من كلمات الأغنية، وشاركتهم مايلي ذاتها قائلة: "أحب نفسي ولكني أستمع إلى أريانا جراندي"، في حين تجنبت كل من نيكي ميناج وكاردي بي هذا "التريند" ولم تعلقا على كلمات أغنية مايلي حتى الآن. I love you me but I listen to Ari . pic.twitter.com/duWlcGII9z — Miley Ray Cyrus
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رامي-عياش

رسالة قاسية من رامي عياش لفضل شاكر بعد عودته للفن

حل المطرب اللبناني رامي عياش، ضيفا على الإعلامية التونسية عائشة عثمان، في برنامجها «عائشة شو»، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وتحدث بجرأة عن رأيه في الفنان تامر حسني، وكذلك مواطنه فضل شاكر الذي وجه له رسالة قاسية خاصة بعد قرار عودته للفن، كما أبدى رأيه في فكرة وصول الفنانين للعالمية، وكيف يرى أغاني المهرجانات وهل ستستمر أم لا، كما تحدث عن السبب الذي منعه من قبول منصب إحدى الوزارات بلبنان بعدما عُرضت عليه، وهذا أبرز ما قاله رامي عياش في الحلقة.
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رامي عياش: عمرو دياب رقم 1 في الوطن العربي

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المنشد-إيهاب-يونس

في «الحرية للإبداع».. إيهاب يونس ينشد التراث الصوفي

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Black-Mirror (1)

مايلي سايروس بطلة الموسم الخامس من Black Mirror

فاجأت شبكة نتفليكس للبث الإلكتروني، جمهورها بالإعلان عن موعد طرح مسلسل الرعب المنتظر بشدة Black Mirror 5 يونيو المقبل، وهو ما أثار حماسة الجمهور لمتابعة مسلسل الرعب المفضل، خاصة أن الموسم الخامس سيشهد مشاركة مجموعة من كبار نجوم هوليوود من بينهم مايلي سايروس، وتوفر جريس، وكلاهما مقل في أعماله الفنية في الفترة الأخيرة، إذ تركز الأولى على ألبومها القادم الذي يصدر هذا العام إلا أن "سايروس" لم تفصح عن اسمه بعد، في حين يعود الثاني للتليفزيون بعد غياب طال، منذ مسلسل That '70s Show الذي كان سبب شهرته.
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