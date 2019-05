«خناقة قطط».. مايلي سايروس تسخر من نيكي ميناج

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

مايلي سايروس ونيكي ميناج

أثارت الممثلة والمغنية الأمريكية مايلي سايروس حالة من الجدل مؤخرًا بعد سخريتها من المغنية نيكي ميناج في أحدث أغانيها Cattitude، والتي عدّها الجمهور اسمًا على مسمى؛ لأن الأغنية تضمنت استفزازا واضحًا من مايلي سايروس لزميلتها مغنية الراب نيكي ميناج، تمامًا كما تفعل القطط، فقالت في أحد مقاطعها: "أنا أحبك يا نيكي لكني أستمع إلى كاردي بي". وتسببت كلمات الأغنية في حالة من الجدل على موقع تويتر، فاقتبس المستخدمون كلمات الأغنية بطريقتهم الخاصة، فمرة يسخرون من مايلي ذاتها، وأخرى يسخرون من أريانا جراندي، بحسب موقع "Refinery 29" الأمريكي.

وتداول مستخدمو تويتر "كوميكس" من كلمات الأغنية، وشاركتهم مايلي ذاتها قائلة: "أحب نفسي ولكني أستمع إلى أريانا جراندي"، في حين تجنبت كل من نيكي ميناج وكاردي بي هذا "التريند" ولم تعلقا على كلمات أغنية مايلي حتى الآن. I love you me but I listen to Ari . pic.twitter.com/duWlcGII9z — Miley Ray Cyrus