جريمة

نجار مُسلح يقتل زوجته ويحاول الانتحار في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أقدم نجار مُسلح، في العقد الثالث من العمر، على محاولة الانتحار، اليوم الاثنين؛ بعدما قتل زوجته إثر خلافات بينهما بقرية «الحكماء» التابعة لدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، بمحافظة الشرقية، فيما أفاد شهود عيان بأن الزوج ذبح زوجته. البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى «الزقازيق» الجامعي، بوصول المدعو «محمد.ن.ع» نجار مُسلح، مُقيم بقرية «الحكماء» بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، مصابًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
وتبين حدوث إصابته حال محاولته الانتحار، فيما توصلت تحريات رجال مباحث قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، برئاسة الرائد عصام عتيق، أنه أقدمِّ على قتل زوجته، وتُدعى «هـ.م.أ» 21 عامًا، بعد تعذيبها، قبل أن يُزهق روحها ويترك جثتها تتعفن في المنزل بسبب خلافات زوجية، إلا أنه فور اكتشاف الواقعة حاول الانتحار. وجرى
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انتحار عاطل بسبب ضيق الحال والمخدرات في الإسكندرية

أقدم شاب "عاطل" فى العقد الثاني من العمر، على الانتحار مستخدماً حبلا وعلقه بمدخل العقار وشنق نفسه، وذلك بمحل سكنه بمنطقة السيوف شرق محافظة الإسكندرية؛ لمروره بحالة نفسية سيئة نتيجة مروره بضائقة مالية شديدة، وتعاطي المخدرات، حيث استيقظ أفراد عائلته ولاحظت والدته تغيبه عن المنزل وخرجت للبحث عنه فوجدته معلقاً فى حبل ملفوف حول رقبته يتدلى من جنش بأعلى السقف بمدخل العقار محل سكنه بالعنوان المشار إليه، وتبين أنه تخلص من حياته ولم تتهم أسرته أى شخص بالتسبب فى وفاته بهذه الطريقة.
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«هنرمي خروف ميت».. إحالة قاتلي مالكة حضانة للجنايات

أصدرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، قرارا بإحالة حارس عقار وعامل إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهما بذبح مالكة دار حضانة في منطقة المعصرة، ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وخلال التحقيقات اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، وأنهما رصدا خط سير المجني عليها، وقرر خطفها وسرقة أموالها، ويوم الواقعة قيداها في أثناء مرورها بمنطقة مهجورة، وذبحها أحدهما واستوليا على هاتفها ومبلغ مالي، وفرا هاربين.
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ضبط 274 متهما في مداهمات أمنية بأبو النمرس

نفذت قوات الشرطة حملة تفتيشية مكبرة بدائرة قسم شرطة أبو النمرس، شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والحماية المدنية، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، استهدفت فرض السيطرة الأمنية، وملاحقة تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي السلاح والذخائر غير المرخصة فضلا عن رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
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فحص 15 مشتبه بهم وإزالة 289 حالة تعد في الهرم

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
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خناقة-مشاجرة-بلطجة

تفاصيل معركة كوم أمبو الدامية في نهار رمضان بأسوان

ألقت أجهزة الأمن بأسوان، اليوم السبت، القبض على 14 شخصا ممن نسب إليهم المشاركة والضلوع في الأحداث الدامية بين عائلتي السلايمة والحجازية، المقيمتين بقرية سبعة بحري التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان، للخلاف على مسقى مائي في الحد الفاصل لقطعتي أرض زراعية تملكها العائلتان، ما أسفر عن مقتل "عبد القوي.ع"، 25 عاما، من عائلة السلامية، و"علي.ر"، و"أحمد.س"، من عائلة الحجازية، فيما أصيب 8 آخرون في هذه الأحداث، بعد استخدام الطرفين الأسلحة النارية والعصى والشوم.
الانتحار شنقا - أرشيفية

رجل يشنق نفسه في الشرقية.. ووالده: «مريض نفسي»

أقدم رجل، في مُقتبل العقد الخامس من العمر، على التخلص من حياته، اليوم الثلاثاء؛ بعدما شنق نفسه بواسطة حبل علقه بسقف غرفته داخل منزل أسرته بقرية «كفر موسى جاويش» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، فيما أفاد والده بأنه كان يُعاني من مرض نفسي ألمَّ به في الفترة الأخيرة وأنه انتحر لسوء حالته، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
سجن (2)

دفاعا عن النفس| 7 سنوات سجنا لبائع قتل جاره بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي جورج وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الإثنين، بمعاقبة بائع متجول بالسجن لمدة سبع سنوات، على خلفية اتهامه في القضية رقم 4228 جنايات بلبيس لسنة 2013، بقتل جاره في إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، على أثر نشوب خلافات بينهما، إذ أشارت أوراق القضية إلى أن المتهم كان في حالة دفاع عن النفس، وهو ما خفف العقوبة.
انتحار

انتحار عروسة بعد مدفع الإفطار في الإسكندرية

طلب المستشار أشرف المغربي، المحامي العام الأول لنيابات المنتزة في الإسكندرية، اليوم الأحد، سرعة تحريات المباحث بشأن إقدام عروسة على الانتحار بإلقاء نفسها من شرفة شقة والدتها بالطابق الثالث، بعد مرور أيام من زواجها أثر حدوث مشاجرة مع زوجها، لرفضه شراء ملابس العيد لها، كما طلب سؤال شهود الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لمعرفة سبب الوفاة. تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع عروسة في شهر العسل بعد إلقاء نفسها من شرفة شقة والدتها.
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