نجار مُسلح يقتل زوجته ويحاول الانتحار في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

صورة أرشيفية

أقدم نجار مُسلح، في العقد الثالث من العمر، على محاولة الانتحار، اليوم الاثنين؛ بعدما قتل زوجته إثر خلافات بينهما بقرية «الحكماء» التابعة لدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، بمحافظة الشرقية، فيما أفاد شهود عيان بأن الزوج ذبح زوجته. البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى «الزقازيق» الجامعي، بوصول المدعو «محمد.ن.ع» نجار مُسلح، مُقيم بقرية «الحكماء» بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، مصابًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين حدوث إصابته حال محاولته الانتحار، فيما توصلت تحريات رجال مباحث قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، برئاسة الرائد عصام عتيق، أنه أقدمِّ على قتل زوجته، وتُدعى «هـ.م.أ» 21 عامًا، بعد تعذيبها، قبل أن يُزهق روحها ويترك جثتها تتعفن في المنزل بسبب خلافات زوجية، إلا أنه فور اكتشاف الواقعة حاول الانتحار. وجرى